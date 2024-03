"ZNAJU DA SU LAGALI" Vučić: I opozicija zna da nije bilo krađe na izborima

PREDSEDNIK Srbije i član SNS Aleksandar Vučić izjavio je danas da opozicija nije u stanju ljudski da prihvati poraz i da su i sami svesni da nije bilo nikakve izborne krađe u Beogradu.

Foto Novosti

- I znaju da su lagali. Oni i danas znaju da su lagali. Znate po čemu to najbolje vidite? Pa vidite po tome što nema oduševljenja i euforije kod njih zato što su dobili nove izbore. Zato što odlično znaju da niko nije ukrao ni jedan glas. Zato što im je savršeno jasno. Šta misle ljudi u Beogradu i Srbiji? - izjavio je Vučić na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke u Šumicama.

Kako je rekao, SNS se u kampanji borila svojim projektima, novim naučno-tehnološkim parkovima, Bio4 kampusu, većim platama i penzijama. Vučić je rekao da su cele prošle godine trpeli pritiske zbog nerazumne politike režima Aljbina Kurtija, a da se opozicija pravila da to ne vidi, i da je opozicija, za sve to vreme, u Beogradu i Srbiji računala da je trenutak da to iskoriste za dodatni pritisak na svoju zemlju, za dodatni napad na svoju zemlju.

- Nije slučajno da su se tako umnožavali i ubrzavali i usložnjavali pritisci i oko naše spoljne politike. Te uvedite sankcije, te ogradite se od prijateljstva sa Kinom, te uradite sve što mi od vas tražimo, a ja samo ne znam, a šta će nam onda država. A zbog čega bi smo imali državu? Mislite da je dovoljno da nam pošaljete mail, faks ili objavite na svom sajtu i tog dana mi moramo svi da se saglasimo sa svakom vašom odlukom - poručio je Vučić. Kako je rekao, zatim je moglo da se vidi da su unutar zemlje počeli da govore, naročito posle pojedinih događaja na KiM da je to njima prilika da se dočepaju vlasti u Beogradu.

- Ne zato što mnogo vole Srbiju ili Beograd, već zato što mnogo vole danas popunjenu srpsku kasu i beogradsku kasu, ništa drugo od toga - poručio je Vučić.