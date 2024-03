KENA ISPROZIVAO ROTA: Kada govorite o Srbiji, red je da bar ustanete

RADOSLAV Milojičić Kena, predsednik stranke Srpska levica oglasio se povodom "prepiske" između Majkla Rota i premijerkse Ane Brnabić.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Gospodine Rot, kao narodnom poslaniku mi zaista nije u opisu posla da se mešam u dopisivanje između Vas, kao glavnog mrzitelja Srbije i glavnog šiptarskog lobiste koji želi sve najgore mojoj zemlji i predsednice Vlade koja mojoj zemlji želi sve najbolje. Ali moram zbog dede, kažete da u vašoj zemlji nikada niste imali ORGANIZOVANO SREĐIVANjE BIRAČKOG SPISKA i da niste PREVOZILI FANTOMSKE BIRAČE. Deda Vam poručuje da to ne zna ali da zna da ste 40-ih imali perfektno uređene neke spiskove sa kojih Vam je on u Bosni pobegao ali da milioni drugih nažalost nisu i da ste isto tada imali savršen prevoz birača, ali ne do glasačkog mesta već do nekih mnogo gorih mesta sa kojih se ti birači nikada nisu vratili, deda je u godinama pa možda i nema dobro sećanje ali pitajte Vašeg dedu da li je to istina, umalo da zaboravim, kada govorite o Srbiji, red je da bar ustanete, tako isto kaže moj deda nosilac ORDENA ZASLUGA ZA NAROD po kome sam dobio ime."

BONUS VIDEO