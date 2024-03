"NOVOSTI" SAZNAJU: Sprema se nastavak sednice Skupštine Srbije - izbor predsednika 12. marta?

NASTAVAK konstitutivne sednice Skupštine Srbije na kojoj bi trebalo da bude izabran predsednik parlamenta najverovatnije će biti održan 12. marta, nezvanično saznaju "Novosti".

Skupština do sada usvojila osam rezolucija o KiM , Foto N. Skenderija

Kako nam je rečeno, poslanicima i skupštinskim službenicima je najavljeno da se spremaju za "drugi čin" konstitutivne sednice koja je započeta 6. februara potvrdom mandata. Ukoliko se vlast odluči da se ide na nove beogradske izbore, prvi zadatak predsednika Skupštine biće da ih raspiše po zakonskim ovlašćenjima. Rokovi kažu da, ukoliko se ne bude konstituisao gradski parlament do 3. marta izbori moraju da budu raspisani do 2. aprila, a da izborna kampanja može da traje najmanje 45, a najviše 60 dana. Pod pretpostavkom da Skupština dobije predsednika do 14. marta i da on odmah raspiše izbore, datumi koji su u igri za odlazak na glasanje su 28. april, 5. maj i 12. maj.

I predsednik Aleksandar Vučić je nedavno rekao da bi izbori u Beogradu mogli biti 21. ili 28. aprila, ali je za prvi datum već "tesno", jer bi značilo da moraju da budu raspisani do 8. marta, a predsednik republičkog parlamenta, koji jedini može da raspiše izbore, još nije izabran.