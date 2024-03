BRNABIĆEVA O "TVITU" ĐILASOVE STRANKE: Da li je ovim ljudima neko hakovao profil ili su ozbiljni?

PREDSEDNICA Vlade Srbije Ana Brnabić komentarisala je objavu Stranke slobode i pravde na društvenoj mreži Iks u kojoj se insinuira da u izveštaju ODIHR-a za Srbiju nešto nije u redu, jer je napisan na 44 strane.

- Čekajte, da li je ovim ljudima neko hakovao tviter profil ili su ozbiljni?!? To je sada već ozbiljno teško razlučiti.... Dakle, nije važno šta piše u nekom izveštaju, nije važan ni broj preporuka, ni vrsta preporuka, važno je samo koliko je izveštaj "debeo" (po principu: kvalitet knjige se ceni po broju strana - ako je "debela" onda je i ozbiljna, a ako nije, onda je bezveze). Tom logikom bi ODHIR mogao da ode u neku zemlju, konstatuje da je apsolutna diktatura, nema nikakvih sloboda, napiše to u nekoliko rečenica, na pola strane - ali bi to za Đilasa i ekipu bio najbolji izveštaj na svetu.

- Zamislite, ima samo 1 stranu! Međutim, odlično je što svakim danom pokazuju koliko oni olako i neozbiljno shvataju politiku, a koliko ozbiljno, i sa koliko strasti, vređaju inteligenciju naših građana. Ovu priču ni pas s maslom ne bi pojeo, a koliko ih je izveštaj ODHIR-a pogodio, pokazuje nivo argumenata kojima se služe. Samo napred! - napisala je Brnabićeva na društvenoj mreži Iks.

