GLASANJE U BEOGRADU PO STAROM SPISKU: Šta je od preporuka ODIHR moguće ispuniti do sledećih izbora

VLAST u Srbiji spremna je da, zajedno sa predstavnicima međunarodnih organizacija, i dalje radi na unapređenju izbornih uslova, svaka od preporuka biće pažljivo analizirana, a sve što bude moguće biće primenjeno do sledećeg otvaranja birališta.

Najvažnije od svega - izbori su bili regularni, nema govora o krađi glasova, fantomskim biračima, niti se pominje bilo kakva međunarodna istraga za koju se zalagala prozapadna opozicija.

Ovakve poruke šalju najviši predstavnici vlasti u Beogradu, a povodom izveštaja Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o izborima održanim u našoj zemlji 17. decembra. U finalnom dokumentu proces glasanja je pozitivno ocenjen na 93 odsto biračkih mesta, od 1.208 posmatranih, kao i transparentan rad Republičke izborne komisije. Dato je 25 preporuka za određene zakonske i proceduralne izmene, od kojih je sedam ključno. U zbiru, to je manje preporuka nego što je našoj zemlji stiglo nakon prethodnog glasanja.

- Radiće se i dalje na implementaciji svih preporuka. Izveštaj stavlja tačku na besmislice o izbornoj krađi, okrećemo novi list, nemamo vremena za gubljenje... - poručuje predsednica Vlade Ana Brnabić.

Od svih poslova koje Srbiji predstoje, a čiji je cilj da se sa izbornog procesa skine i trag sumnje u regularnost, neki su tehnički i moguće ih je uraditi do aprila ili maja, kada se očekuju novo glasanje za beogradsku vlast. Recimo, ima vremena da se obezbede bolji uslovi za glasanje osoba sa invaliditetom, da se više žena uključi u kampanju i izborni proces, da se pojačaju mere zaštite tajnosti glasanja, da se svim akterima na izborima omogući da koriste javne prostorije za kampanju pod jednakim uslovima...

Postoji realna šansa da se ispuni i preporuka oko dodatne obuke članova biračkih odbora, kao i da se glasačima kroz različite promo-materijale dodatno pojasne sva izborna pravila.

Među preporukama su, međutim, i one čije ispunjavanje iziskuje zakonske izmene. S obzirom na to da su pregovori o formiranju Vlade tek u fazi konsultacija kod šefa države, a Skupština Srbije nije izabrala svoje rukovodstvo, malo je verovatno da će te izmene zakona biti usvojene dok Beograđani ponovo ne dobiju poziv na izbore. Na primer, jedna od preporuke ODIHR je da se razmotri uklanjanje ograničenja za potpisivanje podrške listama, odnosno da se ukine zabrana da jedan građanin može svojim potpisom da podrži samo jednu listu.

Zakonske izmene zahteva i preporuka da se ukine obaveza depozita za stranke i grupe građana koje nisu zastupljene u parlamentima, pošto su sada svi koji žele da u kampanji koriste novac iz državne kase dužni da prethodno polože kaparu.

Kada je reč o biračkom spisku, a što je opoziciji bio glavni argument za tvrdnje o neregularnosti izbora, ODIHR preporučuje da bi ponovo trebalo razmotriti reviziju spiska, a uz učešće relevantnih aktera.

Bojan Klačar, izvršni direktor CeSID, kaže za "Novosti" da do beogradskih izbora nije moguće učiniti mnogo oko revizije biračkog spiska, i predlaže:

- U ovom trenutku može se uraditi statistička analiza, odnosno da se u spisku najpre odvoje osobe starije od 100, zatim starije od 95, pa oni iznad 90 godina. Potom bi se na terenu proverilo da li su oni živi, pa bi se tako otklonile sumnje oko broja umrlih lica u biračkom spisku.

Klačar ističe da je za temeljniju reviziju biračkog spiska neophodno najmanje pola godine, uz uslov da se na teren pošalju obučeni timovi koji će poštovati sve zakonske odredbe o zaštiti podataka o ličnosti. Već sada je jasno, dodaje, da to ne mogu da rade ni predstavnici političkih stranaka, niti nevladine organizacija, koji mogu biti samo posmatrači, pošto se "barata" sa adresama, jedinstvenim matičnim brojevima i drugim osetljivim podacima.

Vučić: Utisak je da je Šenah lopov

KOMENTARIŠUĆI izjavu šefa posmatračke misije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Stefana Šenaha - da je stečen utisak da su izbori u Srbiji pokradeni - predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da se ne može govoriti o izbornoj krađi bez iznošenja dokaza.

- To bi bilo kao kada bih ja rekao za tog Šenaha, koji je inače poznat po mnogo čemu u Austriji, stekao sam utisak da je reč o belosvetskom lopovu i prevarantu, mnogi ljudi su mi to rekli, a sada da li jeste ili nije, Bog će to znati - naveo je predsednik.