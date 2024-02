VUČIĆ: Tajvan je Kina, šta je problem?

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se novinarima nakon Regionalnog samita u Tirani.

Foto: Printskrin/TV Pink

Govoreći o pisanju opozicionih medija povodom njegove izjave da je Tajvan deo Kine, on je zapitao šta je tu netačno.

- Njima sam rekao da ću da odgovorim u 10 sekundi, evo vama u dve. Tajvan je Kina, šta je problem, šta je netačno, je li to tako u UN? Hoćete da srušimo sistem UN? Hoćete da tako sutra ne smem da govorim o KiM i o rezolucijama UN. Čija je to politika drugačija? Ko to misli da Tajvan nije Kina. Rusija ili Amerika? Nego lupetaju šta god im padne napamet, moraju da me napadnu oko nečega - kaže Vučić.