"FESTIVAL MRŽNJE PREMA VUČIĆU I NJEGOVOJ PORODICI" Brnabić: Vučić dominirao kampanjom jer je opozicija želela takvu kampanju

PREDSEDNICA Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je danas povodom navoda u izveštaju ODIHR-a da je izbornom kampanjom za decembarske izbore dominirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić da je opozicija želela takvu kampanju, jer je nju pravila kao referendum o tome "da li su građani za Aleksandra Vučića ili ne".

Foto: Tanjug

Ona je kao primer navela debatne emisije tokom izborne kampanje, kada je opozicija na sva ključna pitanja, poput toga da li se zalažu za sankcije Ruskoj Federaciji, kakav im je stav prema Kosovu i Metohiji ili o ekološkim problemima, odgovarala isključivo da su oni "protiv Aleksandra Vučića".

- Ali ja tvrdnju da je kampanjom dominirao Aleksandar Vučić zaista ne bih uzela kao nešto što se pripisuje nama. Opozicija je želela takvu kampanju. Ta kampanja je bila festival mržnje prema Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici - izjavila je Brnabićeva na konferenciji za medije povodom izveštaja Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Ona smatra da takva kampanja nije bila u interesu opozicije i navela je da ona lično nikad ne bi vodila takvu kampanju da je na njihovom mestu.

- Oni samo nek nastave. Da budem sasvim iskrena, mi nemamo problem s takvom kampanjom. Mi se ponosimo Aleksandrom Vučićem. Nikakav problem nemamo. Ako nastave u budućnosti takve kampanje, uvek će dobijati sve manje glasova - rekla je Brnabićeva.

Ponovila je da je čitava kampanja opozicije bila zasnovana na ličnim uvredama prema Vučiću i njegovoj porodici, tako da sa te strane ime Aleksandra Vučića jeste dominiralo kampanjom.

- Ako je to negativan aspekt, u redu, onda verujem da taj negativan aspekt može da se pripiše opoziciji. Što se mene tiče, nikakav problem da dominira i budućim kampanjama. Kako god budete želeli, mi ćemo odgovarati na kampanje onako kako je to u interesu ove zemlje i svih građana, a to je otvorenošću, istinom, transparentnošću - poručila je Brnabićeva.

Govoreći o navodima o biračkim spiskovima u izveštaju ODIHR-a, Brnabićeva je istakla da su u finalnom izveštaju navedene tvrdnje opozicije o izbornima nepravilnostma, ali je takođe izveštaj naveo i to što su vlasti odbacile tvrdnje o fiktivnim registracijama birača u Beogradu tako što su pružile podatke koji ukazuju na stabilnost u broju registrovanih birača u glavnom gradu.

- Finalni izveštaj priča o tome, na način da 'mnogi tvrde to, mnogi i tvrde to'. Ono što je zanimljivo i simptomatično je da su oni (opozicija) već najavljivali pre izbora da će to (nepravilnosti u spisku) tvrditi i nakon izbora. Ali im birački spisak nikako nije smetao da traže hitne vanredne parlamentarne izbore, kako bi možda mogli nekako da iskoriste majske tragedije, pa da se dokopaju vlasti - rekla je Brnabićeva.

Dodala je da im tada (opoziciji) birački spisak nije smetao i da im eventualne nepravilnosti na spisku tada nisu predstavljale problem.

- Nego dajte što brže da idemo na vanredne parlamentarne izbore. Po mogućstvu do kraja 2023. godine. Nikako kasnije. Ako im je smetao birački spisak, što nismo sedeli onda i gledali birački spisak. A imali smo verifikacionu komisiju, koja je mogla da verifikuje taj birački spisak i verifikovala ga je, samo u skladu sa zakonom koji imamo, o zaštiti podataka o ličnosti.