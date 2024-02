SRPSKA DELEGACIJA PREDVOĐENA PETKOVIĆEM SUTRA U BRISELU U NASTAVKU DIJALOGA SA PRIŠTINOM: Razgovori o dinaru na dnevnom redu

DELEGACIJA Srbije odazvala se pozivu evropskih zvaničnika za novu tehničku rundu dijaloga i otputovaće u Brisel, gde bi sutra trebalo da se razgovara o jednostranoj uredbi Prištine o ukidanju platnog prometa sa centralnom Srbijom.

Foto: Printskrin/Jutjub/Kosovo onlajn

Naš pregovarački tim predvodiće direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, dok još nije poznato da li će i Priština prisustvovati ovom sastanku i ko će je predstavljati, s obzirom na to da je njen glavni pregovarač Besnik Bisljimi poručio da neće učestvovati u razgovoru o dinaru, jer on nije tema pregovora. On je takođe optužio specijalnog izaslanika EU Miroslava Lajčaka da krši principe, da zakazuje sastanak bez prethodnog dogovora sa stranama.

Ovakvo Bisljimijevo ponašanje, kojim se dalji nastavak dijaloga dovodi u pitanje, EU je okarakterisala nedopustivim, ali njeni zvaničnici nisu želeli da spekulišu o daljim koracima u slučaju da se Priština ne odazove, dodajući da poziv ostaje važeći.

- Nadamo je da će obe strane moći da se dogovore o pitanju koje je nažalost, preduzela jedna strana, a ima posledica na drugu - rekao je portaprol EU Peter Stano.

Koordinator Nacionalnog konventa za poglavlje 35 Dragiša Mijačić ocenio je da se pritisak međunarodne zajednice na Prištinu zbog situacije oko dinara povećava, i da predstavnici privremenih prištinskih institucija sada pokušavaju da nađu spas iz te situacije napadajući Lajčaka.

Odluka o zabrani korišćenja dinara stupila je na snagu 1. februara, uprkos apelu međunarodne zajednice da se ona suspenduje. Od tada, naši sunarodnici sa KiM dovedeni su na ivicu egzistencije jer nisu u mogućnosti da podignu svoja primanja.

Kurti neupućen PREMIJER privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti pravdao se da nije bio upoznat da će Centralna banka tzv. Kosova doneti uredbu u vezi sa zabranom dinara. On je rekao da je pritisak na njega počeo nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić alarmirao međunarodnu zajednicu da će takva odluka biti katastrofalna za Srbe na Kosovu i Metohiji.