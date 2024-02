"HRVATSKA NEMA BRAĆU, IMA SAMO GAZDE" Vulin odgovorio Radmanu: Potomci ustaša i kada govore o Rusiji, misle na Srbiju

OSNIVAČ Pokreta socijalista Aleksandar Vulin reagovao je na izjavu ministra spoljnih poslova Hrvatske Gordana Grlića Radmana koji je kazao da Srbija mora da odluči na čijoj će stolici sedeti.

Foto Ministarstvo odbrane

- Potomci ustaša i kada govore o Rusiji, misle na Srbiju. A pošto su Hrvati NDH dva puta dobili od Nemačke, 1941. godine i 1991. godine, oni i ne mogu da razumeju da Srbi svoju državu nisu dobili ni od koga i da zato nikome ne duguju ni ropsku odanost, ni pseću poslušnost. Srbija je odlučila da ne izda braću i da ne uvodi sankcije Rusiji, to nije sedenje na dve stolice, to je karakter i stav, a Hrvatska to teško može da razume, jer ona nema braću, ima samo gazde - poručio je doskorašnji direktor BIA i osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin reagujući na izjavu ministra spoljnih poslova Hrvatske Gordana Grlića Radmana koji je kazao da Srbija mora da odluči na čijoj će stolici sedeti.