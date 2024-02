ŠEFOVI DELEGACIJA BIH I HRVATSKE U OEBS-U: Nije bilo nikakvih neregularnosti, opozicija mora da prihvati poraz

Na Zimskom zasedanju PS OEBS u Beču, u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a, govorio je Radovan Kovačević, šef delegacije Bosne i Hercegovine Parlamentarne skupštine OEBS gde je izjavio da su izbori u Srbiji bili fer i demokratski, ali i naglasio da su glasači iz Republike Srpske, koje je opozicija napadala svim silama, imali pravo da glasaju.

Foto: Printskrin

- Dolazim iz BiH, iz Republike Srpske. Želim da kažem nekoliko reči o izborima u Srbiji. Građani RS i Srbi iz Bosne i Hercegovine imaju pravo na srpsko državljanstvo i pravo da glasaju na srpskim izborima, što je na poslednjim izborima bilo neopravdno upitivano i problematizovano. Da vas podsetim da i Hrvati iz Bosne i Hercegovine imaju pravo na hrvatsko državljanstvo i da glasaju na hrvatskim izborima - rekao je Kovačević i naglasio da je nemam nikakvog razloga za sumnju u izbore.

- Posmatrači iz Bosne i Hercegovine tvrde da su izbori u Srbiji održani na fer i demokratski način, u skladu sa svim izbornim standardima. Nema nikakvog razloga za sumnju da rezultati izbora prikazuju želju i politički izbor glasača u Srbiji, bez obzira sviđalo se to nekome ili ne. To je demokratija, priznati rezultate koji predstavljaju volju građana, čak iako se to nekom lideru stranke ne dopada.

- Kada je reč o glasačima iz BiH, većina njih dolazi iz Republike Srpske, koji imaju pravo da glasaju i koji su bili izloženi svakakvim napadima od strane opozicije, toliko da su bili zabrinuti za svoju bezbednost zbog nedemokratskih postupaka

- Da sumiram, izbori u Srbiji su bili fer i demokratski, ljudi su izabrali njihove vođe i to mora da se poštuje - završio je.

Hrvatski šef delegacije u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a, Zvonimir Troskot, rekao je da u toku srpskih izbora nisu pronašli nikakve neregularnosti.