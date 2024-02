VUČIĆ O LITIJUMU: Tražićemo od zelenih u Nemačkoj garantije da će to biti najbolje zaštićena životna sredina

PREDSEDNIK Vučić se u večerašnjem gostovanju ponovo osvrnuo na litijum.

Tom prilikom predsednik Srbije je izjavio:

- Pokušaću da predstavim te stvari na drugačiji način. Ja to što sad radim, radim u korist svoje štete. Svi u Srbiji su protiv toga (litijuma), ima jedan čovek koji sme javno da kaže da ima drugačije mišljenje i to sam ja. Ne interesuje me ta kompanija koju su doveli ti koji su pre mene bili na vlasti. Koliko ljudi mi imamo u Loznici, Malom Zvorniku, Bajinoj Bašti... Koliko ljudi imamo da prenoći? 120,130 hiljada? Teško. Ljudi odlaze, u Novi Sad, Beograd, inostranstvo. Je l' hoćemo taj trend da nastavimo ili da idemo u suprotnom smeru. Bog nas je nagradio nečim, nemamo more, imamo litijum. Je l' možemo da dobijemo sve garantije da će to da bude najbolje zaštićena životna sredina ili ne? Ako možemo, okej, ako ne možemo, nećemo da idemo u to. Tražićemo od zelenih u Nemačkoj, svih onih koji su kritikovali da dođu i da kažu da oni garantuju da je tako, a možete da mislite šta ja mislim o zelenima u Nemačkoj.

Izjavio je da je potpuno svestan da je mnogo lep posao svih onih koji će da ga napadaju posle toga.

- Moj posao nije da ljudi budu zadovoljni onim što ću da izgovorim, već prosperitetom koji pravimo. Ja verujem da to našu zemlju može da razvije, da imamo preko 200.000 ljudi koji će tamo da živi, i ne samo tu već i sa druge strane Drine. Da uvećamo BDP i razvijemo našu zemlju, da budemo jedna od 3 najbrže rastuće ekonomije u narednih 20 godina, verujem da to može da bude velika šansa, a ne moramo da je iskoristimo, kao što smo je već jednom prokockali.