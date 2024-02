UVEK ĆU BITI NA STRANI PROGNANIH SRBA Vučić o KiM: Moramo da zaštitimo svoja ognjišta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o situaciji na Kosovu i Metohiji i jednostranim potezima koje je povukao Aljbin Kurti.

Foto: Novosti

- Sa Šarlom Mišelom sam imao telefonski razgovor od 40 minuta. I otvoren je bio. Razgovaramo o svemu, vrlo koristan razgovor o Srbiji, agenda rasta, naravno i KiM, naravno i Banjska. Ja kažem "ja sam kriv", da se objašnjavam šta je kad bilo, jednostavno ne vredi. Uvek ću da budem na strani Srba koji su prognani, jesam ja za to kriv? Ja sam kriv. Znam ja ko traži čiju krivicu. Ne foliram se i ne pravim naivan, nema problema, udari tamo gde treba, bez obzira što ja volim to što su naši momci uradili. Nije bilo nikakvog nasilja, proterivali su ih sa njihovih ognjišta, ali šta da radite. Mislim da Evropa mora da sagleda svoje strateške interese i da ponudi nešto Srbiji. Ovo je jedna dobra šansa za nas, hoćemo li biti za 3 ili 4 godine član EU, nećemo, ali možemo li da dobijemo grin lajt, sve to možemo i to sve znači bolji životni standard u Srbiji, bolji život naših penzionera.

- Moramo da zaštitimo svoja ognjišta i svoju zemlju u skladu sa Ustavom Republike Srbije - naglasio je Vučić.

- To je njihovo čedo. Kako god da su ljuti na njega, pomilovaće ga da "dete spava lepo u kolevci" - rekao je, govoreći o situaciji na KiM i Aljbinu Kurtiju.

- Njih šestoro je bilo prekoputa mene u Briselu. Rekao sam im "sve što smo rekli da ćemo da ispunimo, ne možemo da ispunimo ono što je suprotno Ustavu Srbije, što sam rekao i u Narodnoj Skupštini, nikada nikoga nismo lagali, a to je: ne možemo da ispunimo teritorijalni integritet Kosova, Ujedinjene Nacije članstvo i u agencijama institucijama i organizacijama UN".

- Rekao sam šta je ono što mi možemo da ispunimo, a šta ne možemo. Pri svemu tome, mi smo deo toga krenuli da ispunjavamo, Priština ništa nije ispunila, ni iz tog ni iz bilo kojeg drugog papira, i nikada neće - naglasio je Vučić.

- Kroz te rasprave koje mi vodimo ovde, problem je što mi sebi i svojoj zemlji nanosimo štetu i dajemo Kurtiju "municiju", i to je ono što sve vreme radimo, ali šta ću ja tu, kad je veća želja i potreba svakome da naudi Srbiji, pa makar donoseći nešto loše Srbiji da se makar malo našteti Aleksandar Vučić jer je to važniji cilj nego da se učini nešto dobro za našu zemlju - rekao je.