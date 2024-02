DANIJELA VUJIČIĆ ZA "NOVOSTI": Odlučnost Vučića doneće rešenje za opstanak Srba na KiM (VIDEO)

NARODNI poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Danijela Vujičić, prokomentarisla je najnovije mere koje je uvela Priština.

Foto: Novosti

- Pa to je još jedan u nizu jednostranih poteza Aljbina Kurtija. Dve i po godine trpimo strašnu torturu Aljbina Kurtija sa jednim jedinim ciljem da etnički očisti Kosovo i Metohiju od Srba. On od toga ne odustaje, naravno, to je protiv-pravna jednostrana monetarna mera koju je on uveo i konstantno manipuliše sa čitavom Evropom i čitavim svetom, ali je činjenica da u toj odluci nije sam. Centralna banka Kosova je samo mašnica u ruci Aljbina Kurtija. Dinar je jedina legalna valuta na teritoriji čitave Republike Srbije, a Kosovo i Metohija je njen sastavni deo - poručila je Vujičić.