NASTAVIĆEMO DA PODRŽAVAMO SRBIJU: Kineski šef diplomatije - Vučić će voditi srpski narod ka većim dostignućima

MINISTAR spoljnih poslova Kine Vang Ji izjavio je da će ta zemlja nastaviti da čvrsto podržava Srbiju u očuvanju njenog suvereniteta, bezbednosti i teritorijalnog integriteta.

Foto: Printskrin

On je to rekao nakon sastanka sa predsednikom Srbije Alekdsandrom Vučićem koji se održao na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji 17. februara, i dodao da će to ne samo učvrstiti čelično prijateljstvo dve zemlje, već će se suprotstaviti separatističkim akcijama, zaštiti ciljeve i principe Povelje UN i zaštititi međunarodno pravo, prenela je kineska agencija Sinhua.

Prema njegovim rečima, Kina je voljna da ojača saradnju na visokom nivou i da planira da kinesko-srpske odnose podigne na novi nivo.

Vang je rekao i da su odnosi Kine sa Srbijom izdržali testove drastičnih međunarodnih promena i da je tako stečeno iskreno i duboko prijateljstvo.

- Kina čvrsto veruje da će Vučić voditi srpski narod ka većim dostignućima na putu nacionalnog razvoja i revitalizacije, rekao je Vang, koji je predsedniku Vučiću preneo pozdrave kineskog predsednika Si Đinpinga.

Vang je dodao da je snažna kinesko-srpska saradnja u skladu sa dugoročnim interesima obe strane, napominjući da zemlja, bez obzira na to da li je velika ili mala, može da dobije ugled i poštovanje svih strana u međunarodnoj zajednici sve dok održava "čvrst i nepopustljiv karakter".

Predsednik Vučić izjavio je u subotu, povodom tog sastanka, da je obavestio kineskog ministra spoljnih poslova Vang Jia o stepenu ugroženosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali i da su razgovarali i o bilateralnim odnosima i ekonomskoj saradnji između Srbije i Kine i još jednom potvrdili čelično prijateljstvo dve države i naroda.