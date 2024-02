SUTRA KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE BEOGRADA: Da li će biti formirana vlast ili će se ići na nove izbore?

KONSTITUTIVNA sednica Skupštine grada Beograda zakazana je za sutra, a još je neizvesno kako će se sednica odvijati - da li će biti postignut dogovor o formiranju gradske vlasti ili će se pribeći novim izborima.

Zaključak o sazivanju konstitutivne sednice doneo je krajem januara Privremeni organ Grada Beograda, a na dnevnom redu je potvrđivanje mandata odbornika, kao i izbor predsednika skupštine i postavljanje sekretara što je uslov da bi skupština bila konstituisana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da lista oko SNS "Beograd ne sme da stane" ima legalnu većinu, ali ne i kako je rekao, sasvim legitimnu i da će se verovatno sačekati do 2. ili 3. marta, pa ako ne budu imali i legitimnu većinu ići će se na nove izbore. Iz opozicione liste "Srbija protiv nasilja" poručuju da će sutra na sednici nastaviti "da dokazuju izbornu prevaru", a iz Stranke slobode i pravde i da će biti "u funkciji informisanja domaće i međunarodne javnosti o tome šta su uradili na izborima i osporavanja formiranja bilo kakve gradske vlasti".

Matematički gledano Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije nedostaju dva mandata za većinu, imajući u vidu da Skupštinu grada Beograda čini 110 odbornika, a da su naprednjaci osvojili 49 mandata, a socijalisti pet.

S druge strane, lista Srbija protiv nasilja ima 43 mandata, koalicija NADA, koja je ranije najavljivala moguću koaliciju sa tom listom je osvojila sedam, te ni oni bez podrške Branimira Nestorovića ne bi mogli da konstituišu vlast.

Lista "Mi glas iz naroda" Branimira Nestorovića ima "zlatni glas", a nosilac te liste na beogradskim izborima, koja je osvojila šest mandata, je bio Aleksandar Jerković iz Pokreta Nema nazad - iza je Srbija.

Nestorović je više puta isticao da on neće ni sa jednom listom u koaliciju i da bi trebalo ići na nove izbore, dok je Jerković javno izneo svoj uslov za podršku nekoj od lista, a to je da dobiju unutrašnju kontrolu grada Beograda.

Nestorović je nedavno rekao da smatra da treba ponoviti beogradske izbore i ocenio da bi na tim izborima predstavnici dela opozicije "prošli katastrofalno". Na pitanje da li će "podići ruke" kada se bude glasalo na konstitutivnoj sednici gradske skupštine, Nestorović je rekao da neće, ali i da beogradski izbori "i zavise i ne zavise od njih jer imaju prebege".

Koalicija okupljena oko SPN ranije je protestovala zbog navodne krađe izbora, obratili su se tim povodom Evropskom parlamentu, a zatražili su i od Ustavnog suda poništavanje izbora.

Iz vlasti su više puta ukazivali da su i jedan i drugi scenario mogući, odnosno poručivali su da će se ići na nove izbore ukoliko se ne konstituiše skupština. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je bolje da SNS nema vlast u Beogradu, nego da bude ukradena i naveo da trenutno koalicija okupljena oko te stranke ima legalnu većinu, ali ne i sasvim legitimnu, te da će sačekati do 2. ili 3. marta, pa ako ne budu imali i legitimnu većinu, ići će se na nove izbore.

On je rekao da je želeo da razgovora sa predstavnicima liste Branimira Nestorovića, ali da oni ne žele da razgovaraju.

Vučić je rekao da u ovom trenutku imaju većinu koja je više nego legalna, jer postoji deo odbornika sa čijim imenima je izlazila i lista za koju veruje da bi podržali njihovu stranu, ali da to nije apsolutni legitimitet.

On je naveo da je moguće da se u međuvremenu izabere predsednik Skupštine, da se vidi da imaju legalnu većinu, da bi se dobilo još mesec dana više i da bi se u roku od dva ili tri meseca raspisali izbori, u skladu sa zakonom.

I predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je pre dva dana da su šanse "pola-pola" da se formira nova većina ili da nema nove većine i da se ide na nove izbore.

- Ima razgovora, ima nekih informacija, poruka i ovakvih i onakvih. Mi smo spremni kao SNS da sa socijalistima i eventualno još jednom odborničkom grupom napravimo većinu. Ako nema te želje, ako oni misle da ne treba da se formira većina, ako ne žele da budu deo većine, idemo na izbore, rekao je Vučević.

Istakao je misli da to odlaganje nije dobro za Beograd zato što će biti novih par meseci sa privremenim organom i možda sa gubitkom nekog ritma koji bi glavni grad morao da ima, pre svega po pitanju ekonomije i očekivanja građana.

On je rekao i da niko ne može da ucenjuje SNS i da nije siguran da svi dobro procenjuju kako će proći na novim izborima.

Dodao je da neće biti formiranja Skupštine grada "po svaku cenu", već da će ili biti političkog dogovora, legalnog i legitimnog, ili "nema većine i ide se na nove izbore". Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi Skupština treba da se konstituiše u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora, što ističe početkom marta, a u protivnom se imenuje privremeni organ i raspisuju novi izbori.

Predsednik Narodne skupštine je dužan da raspiše nove izbore u roku od mesec dana, a izbori moraju da se održe u roku od 45 do 60 dana od dana raspisivanja izbora u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima.

Predsednik skupštine grada se bira iz reda odbornika na predlog najmanje trećine odbornika, a da bi se izabrao neophodno je da za njega glasa većina od ukupnog broja odbornika, tajnim glasanjem.

Posle izbora predsednika Skupštine grada i sekretara postoji rok od mesec dana da se izabere gradonačelnik Beograda. Ukoliko se to ne desi Skupština se raspušta, a predsednik Skupštine Srbije u roku od dva meseca treba da raspiše izbore, a od dana raspisvanja do dana održavanja treba da prođe od 45 do 60 dana.

