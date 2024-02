ORLIĆ PROZVAO ALEKSIĆA ZBOG LAŽI O LEČENJU DECE: Još ima obraza da kaže nešto Vučiću, obezbedili smo 100 puta više novca

POTPREDSEDNIK Glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladimir Orlić podsetio je da je od 2008. do 2012. ukupno za retke bolesti izdvojeno 130 miliona dinara.

Foto: Tanjug

- U isto vreme Aleksić i familija ispumpali na svoj fond 55 miliona. To im bio prioritet. Još ima obraza da se javi vrhovni pilićar, kaže bilo šta čoveku čija je politika za lečenje obezbedila: 100 puta više novca, napisao je Orlić na društvenoj mreži Iks reagujući na objavu Miroslava Aleksića u kojj proziva predsednika Aleksandra Vučića zbog navodnog nenamenskog trošenja novca.

- Napao me pao me vrhovni šibicar Vučić reko svojih medijskih hijena da lažem da se putem SMS poruka prikupljaju sredstva za lečenje dece, dok on baca novac na dronove,vatromete i predstave sa izlivom lažnog patriotozma. Evo gospodo možete i sami da pošaljete po neku poruku za ovu decu, napisao je Aleksić na mreži Iks.

Od 2008. do 2012. ukupno za retke bolesti izdvojeno 130 miliona din. U isto vreme Aleksić i familija ispumpali na svoj fond 55 miliona. To im bio prioritet. Još ima obraza da se javi vrhovni pilićar, kaže bilo šta čoveku čija je politika za lečenje obezbedila: 100 puta više novca? https://t.co/dwCOCweP8f — Dr Vladimir Orlić (@Vladimir_Orlic) February 18, 2024

BONUS VIDEO: ORLIĆ: Svi ovi ljudi stoje uz Srbiju i predsednika