SAMO SLOBODA SRBIJE NE SME DA IMA CENU: Povodom Dana državnosti predsednik Vučić uručio odlikovanja

POTREBNO je da čuvamo mir za našu zemlju. Zna li iko u Evropi da smo izgubili trećinu muškog stanovništva? Ceni li to iko u svetu, osim nas? Razumeju li to drugi? Sloboda nam je bila preča nego da brojčano budemo velika nacija. Danas je važno da budemo mudri, ali ne po svaku cenu. Jer, samo jedna stvar nema cenu za Srbe i Srbiju, i ne sme da je ima - sloboda.

Foto: N. Skenderija

Ovo je istakao predsednik Aleksandar Vučić, uručujući odlikovanja povodom Dana državnosti istaknutim pojedincima i institucijama koji su svojim doprinosom obogatili društvo i doprineli napretku zemlje.

Sretenjski orden prvog stepena, najviše odlikovanje koje se dodeljuje, dobile su "Večernje novosti" za istrajnost, profesionalizam i posvećenost istini tokom sedam decenija trajanja. Priznanje je primio Milorad Vučelić, glavni i odgovorni urednik našeg lista.

Podsećajući da se obeležavaju dva najvažnija događaja u osnivanju srpske države i da su upravo ljudi ono što ih spaja, a bez čijeg žara i žrtve ništa ne bi bilo moguće, Vučić je rekao:

- Prvi srpski ustanak i Sretenjski ustav su rezultati dugotrajnih istorijskih procesa, tokom kojih je uz silne nesreće raslojavanja i raseljavanja jedan narod uspeo da preživi i da sačuva i razvije duh iz kojeg se rađa najbolji ljudski revolucionarni materijal. Ne smemo da zaboravimo Karađorđa, čoveka iz siromašne porodice koji je sam izrastao, učio, vojevao, postao gazda i krenuo da sanja srpsku državu za sve nas. Bez tog čoveka, bez njegovog sna, njegove vere i volje ne bi bilo ni nas danas. Baš kao što nas ne bi bilo bez još jedne velike ličnosti, nevelike rastom koja je Karađorđev san nastavila. Milošu Obrenoviću, kao i Karađorđu, zamera se prekost, samodržavlje, priča se o tome kako su bili opaki i opasni, a zaboravlja se da su pravili državu u senci tri velike carevine, Turske, Austro-Ugarske i Rusije.

Vučić je istakao da su obojica morali da zadovolje i tuđe, ali i potrebe sopstvenog naroda:

- I sve to teško da bi neko drugi mogao da izdrži i da reši, osim lukavog, nepismenog, svinjarskog trgovca Miloša Obrenovića. Na svaki mogući način on je gradio Srbiju. I čuo je narod u svemu tome. Odatle, u toj maloj, dopola oslobođenoj većinski nepismenoj Srbiji, nastao je Sretenjski ustav, jedan od prvih u celoj Evropi. Ustav koji je ukinuo ropstvo. Ustav koji je razgraničio vlast. Ustav koji je ustanovio da su pred zakonom svi jednaki. I nije važno što je trajao tek nekoliko nedelja, temelj je postavljen. Zato je, poštovani laureati, važno da znate i vi i svi drugi, da se ova priznanja dodeljuju ljudima koji nastavljaju taj važan posao, posao velikih. I dodeljuju se za svaki korak, za svaki metar koji se pređe, svaki stepenik kojim se čovek popne za ovu zemlju. Kada je taj korak zajednički, on je ogroman i čini ovu zemlju velikom. Sve može da se izračuna i isplanira, ali bez ljudi, njihovog žara, spremnosti, snage i vere, nijedan posao ne može da bude ne samo završen, nego i započet na pravi način.

Govoreći o aktuelnoj situaciji i naglašavajući da niko u svetu ne voli male, a neposlušne, Vučić je rekao:

- Nismo popularni, pomalo nas u tišini cene, ogovaraju nas, jer ne vole da osete kamičak u cipeli. Druge hvale na sva usta. Ne ogovaraju ih, ali ih preziru. Zato je dobro da uvek biramo put borbe protiv ropskog služenja i put slobode.

Foto: N. Skenderija

Prisutnima se obratio i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, koji je istakao da je Sretenjski ustav nedvosmislena srpska deklaracija slobode i nezavisnosti, a da Prvi srpski ustanak, koji je, takođe, podignut na Sretenje 1804. godine, nisu pokrenuli glad i materijalne nedaće, već duša i volja vođa:

- Najviša vrednost i snaga bila je ličnost i mučenička duša Voždova, i čvrsta volja i ruka Karađorđeva. Velike i prelomne istorijske događaje mogu da pokrenu samo ljudi nesporne genijalnosti i odvažnosti, koji vide daleko ispred svog doba i spremni su da urade sve što na putu do cilja mora da se uradi. A baš to je sažeto u jednu besmrtnu reč - Vožd. On je otpočeo istorijski proces ponovnog uspostavljanja, odnosno rekonstitucije srpske državnosti. Proces koji će u godinama i decenijama koje su sledile prolaziti kroz teška iskušenja, ali koji niko neće moći da zaustavi.

Predsednik Srbije je dodelio odlikovanja pojedincima i institucijama iz kulturnog, privrednog, sportskog i društvenog života. Među njima su diplomate, književnici, novinari, glumci, pevači, sportisti, pripadnici policije i vojske. Dobitnici odlikovanja poneli su, ne samo priznanja za uspeh, već i teret odgovornosti.

- Da li smo mi zaista zaslužili ove izuzetne nagrade, pitam sebe. Valjda i među nama ima vizionara. Radeći decenijama imali smo viziju da činimo dobro za svoju zemlju. Ponosni jesmo i bićemo - rekao je akademik Bela Balint, inače književnik i lekar koji se u ime svih dobitnika zahvalio na odličjima.

Publika je jakim i dugim aplauzom propratila uručenje Sretenjskog ordena mati Haritini, igumaniji Pećke patrijarije koja je u ovom manastiru provela više od šest decenija.

Među dobitnicima Sretenjskog ordena prvog stepena su predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, inostrani član SANU Vlada Urošević, kao i akademici Zoran L. Kovačević, Bela Balint, Ninoslav Radovanović i Rajko Kuzmanović. Isti orden dobili su Letopis Matice srpske, specijalna bolnica Banja Koviljača, OŠ "Mihajlo Dudić", Muzej grada Beograda, "Politika" AD, Klinika za ginekologiju i akušerstvo UKCS, Radio-Beograd, Košarkaški savez Srbije.

Foto: N. Skenderija

- Ovo priznanje potvrđuje da je Letopis Matice srpske obavio misiju u kulturi i veliko ohrabrenje da nastavimo sa programom obeležavanja 200. godišnjice - rekao je Dragan Stanić, za "Novosti". - Danas je to jedini književni časopis u mesečnim sveskama u srpskoj kulturi.

Vratiti biste u Parisku ulicu PREDSEDNIK Vučić je upitao da li se društvo na pravi način odužilo voždu Karađorđu i knezu Milošu i jesmo li uvek bili pravični prema njima. - Kako je završio Karađorđe? Da li je Miloš bolje završio, u progonstvu? Jesu li njihovi naslednici bolje prošli? Čitavu dinastiju smo ukinuli sami, svojevoljno i time se hvalili. Biste Karađorđa i Miloša Obrenovića uklonile su 1905. iz Pariske ulice pristalice dinastije Karađorđevića, jer su bile zajedno. Molim vas da pronađemo način da ih vratimo na mesto. A, kako su njihovi naslednici prošli? One koji su nam stvorili stajaću vojsku, one koji su nam gradili železnicu nazivali smo najvećim izdajnicima. One koji su nam spasili Hilandar i vratili ga iz bugarskih u naše srpske ruke. O jednom drugom, u 20. veku, mučki ubijenom Aleksandru nikada nismo umeli lepe reči da izgovorimo. Ni ulicu mu nismo dali. Mi ovde u našem Beogradu, nadam se ne zadugo, imamo ulicu atentatora na kralja Aleksandra.

Publiku je posebno oduševila Pavlina Radovanović iz Orahovca, kojoj je predsednik uručio Karađorđevu zvezdu trećeg stepena. Ova devojčica "anđeoskog glasa", kako je u medijima najčešće opisiju, otpevala je pesmu "Orahovcu, bašto rajska".

Posetioci su imali prilike da vide multimedijalni segment, "Oživljavanje Karađorđa". Vožd se obratio uz pomoć veštačke inteligencije, a ceo projekat su osmislili umetnici Ivan i Bojan Zamurović. S obzirom na to da nema sačuvanih iskaza, na pitanje šta bi nam Karađorđe poručio na današnji dan, veštačka inteligencija je napisala govor koji je pročitao glumac Nebojša Kundačina. U drugom multimedijalnom delu za tekst obraćanja knjaza Miloša korišćene su njegove originalne besede u Narodnoj skupštini, a glas je pozajmio glumac Svetislav Goncić.

Ceremoniji uručivanja u zgradi Predsedništva prisustvovali su patrijarh srpski Porfirije, državni zvaničnici Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.