VUČEVIĆ JASAN: Kurti je vrlo kreativan u teroru koji sprovodi, on stvara nemoguće uslove za opstanak Srba na KiM

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je danas da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti stvara nemoguće uslove za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji i da je Kurtijeva agenda da Srbi ne mogu da opstanu na KiM.

Foto: Printsreen/RTS

Vučević je ocenio da je na KiM vrlo teška situacija i dodao da je zabluda da je Kurti suspendovao odluku o zabrani dinara.

- Kurti je čak rekao nešto što zvuči kao ruganje - 'nisam zabranio dinar, samo ne smete ništa da kupujete, ne smete ga koristiti'. Vrlo je kreativan u tom teroru koji sprovodi nad Srbima. On stvara nemoguće uslove za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji - istakao je Vučević gostujući na TV Prva.

Naveo je da je Kurtijeva agenda da Srbi ne mogu da opstanu na Kosovu i Metohiji.

- On đavolski lukavo kaže da će im se obratiti na srpskom jeziku, da će bolje komunicirati sa njima. On nam na srpskom objasni da nam ne trebaju domovi zdravlja i da može da nas hapsi gde god hoće i da može da nam zabrani sve što jedan narod može da ima i očekuje. Samo je Srbima to zabranjeno u 21. veku. U Evropi to niko i ne osuđuje suštinski, osim nekih protokolarnih izjava - rekao je Vučević.

Ministar je dodao da smatra da će Kurti nastaviti svoj zacrtan plan i da nas mnogo muke čeka oko Kosova i Metohije, pre svega za naš narod na Kosovu i Metohiji.

Na pitanje ko danas pokušava da Srbiji ukrade slobodu, o kojoj je on govorio juče u Orašcu u svom obraćanju na ceremoniji proslave Dana državnosti, Vučević je rekao da su to oni koji pokušavaju da Srbiji ukradu teritoriju.

- Oni koji nas ubeđuju da mi treba da amputiramo sebi deo tela i da ćemo nakon toga biti bolje, jer su oni proglasili da treba da amputiramo nešto što je neotuđivo od nas - rekao je Vučević. Naglasio je da je sloboda nešto što prožima srpski narod, koji je slobodu uvek stavljao na prvo mesto.

- Sloboda je uvek bila više vrednovana i od mira. I robovi su možda imali mir, ali nisu imali slobodu. Sloboda karakteriše čoveka, ona mu daje njegovu suštinu, kao pojedincu, ali i državi i narodu. Naravno da je mir preko potreban i da je preduslov da mi dalje sarađujemo, čuvamo državu, napredujemo, da rastu plate, penzije. Ali, nema života bez slobode - ako ne možete da pričate svojim jezikom, pišete svojim pismom, krećete se, da idete u svoju crkvu, da radite, stvarate, stičete, ne možete da kažete da možete da živite - rekao je Vučević.

Komentarišući to što je presednik Srbije dobio čestitke od najvećih zvaničnika za Dan državnosti, Vučević je rekao da je to potvrda da je Srbija mapirana kao država o kojoj treba da se vodi računa.

- Dobio je čestitke od Bajdena, Putina, Si Đinpinga i predstavnika EU, svih onih najvažnijih geopolitičkih igrača. Mislim da su predsedniku ipak najznačajnije čestitke koje je dobio od svojih građana - rekao je Vučević.

