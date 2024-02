VUČIĆ SE SVOJIM RADOM KANDIDUJE DA MU SVAKE GODINE SPALJUJU LUTKU Brnabić: Jeste li čuli neku reakciju iz Evrope na ovo - Niste

PREDSEDNICA Vlade Srbije Ana Brnabić je nije iznenađena spaljivanjem lutke Aleksandra Vučića u Kaštelima jer je logično da onima koji viču „za dom spremni“ i „ubij Srbina“ upravo on najviše smeta.

Foto: Tanjug/Tara Radovanović

Kako je navela, imajući u vidu da upravo Vučić vodi Srbiju ka novim pobedama i uspesima, onda možda u Kašelima postane tradicija da se svake godine spaljuje lutka Aleksandra Vučića.

- Koga oni koji u Hrvatskoj viču „za dom spremni“ i „ubij Srbina“ vide kao svog najvećeg neprijatelja? Aleksandra Vučića. Zašto? Zato što Aleksandar Vučić taj koji vodi Srbiju tako da je Srbija konačno pobedična zemlja, koja će uraditi ono što je bilo nezamislivo da se uradi, a to da po bruto domaćem proizvodu prestići Hrvatsku. Njima je upravo Aleksandar Vučić kriv zbog toga. Za one koji viču „za dom spremni“ očigledno je najviše zla u prethodnoj godini naneo Aleksandar Vučić jer se po to njihovoj tradiciji spaljuje lutka onoga ko im je najviše zna naneo. To je velika pohvala za Aleksandra Vučića. Mogu da spale lutku i to je sve što mogu da spale – rekla je Ana Brnabić.

Ona je rekla da njima takvima smeta tako što Srbiji donosi pobede i uspehe.

- Kandiduje se Aleksandar Vučić da mu spale lutku i sledeće godine, možda im to postane tradicionalno spaljivanje lutke Aleksandra Vučića svake godine – naglašavajući da je predsednik Srbije uvek na meti napada zato što je na brani nezavisnu, samostalnu i sloborarsku Srbiju.

Ona je dodala da o jučerašnjem paljenju lutke predsednika Vučića u Hrvatskoj nikakav glas iz Evrope, što je pogrešno.

- Jeste li do sada čuli reakciju iz Evrope na paljenje lutke predsednika Vučića u Hrvatskoj? Niste. Zamislite da se u Srbiji dogodilo paljenje lutke bilo kog predsednika neke evropske države? Ja mislim da bi bila nova rezolucija. Meni je jasno da njima nije milo da vide pobedničku, slobodarsku i nezavisnu Srbiju, ali ovo su užasne scene. A da li su oni, nepogrešivo kao i uvek, identifikovali ko se bori za nezavisnu, slobodarsku Srbiju – da, jesu. A svojim radom već ove godine, i svojim uspesima, Aleksandar Vučić se polako kandiduje da i naredne godine spale lutku sa njegovim likom - izjavila je premijerka.

