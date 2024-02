SRBIJA SLAVI DAN DRŽAVNOSTI: Vijorile se trobojke u Orašcu; Vučević - Svaki put kada čujemo reč Srbija mi se ponosimo (FOTO/VIDEO)

SRBIJA obeležava Dan državnosti – u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je podignut Prvi srpski ustanak i Sretenje 1835. godine, kada je donet Sretenjski ustav. Ovaj dan kao državni praznik slavi se od 2002. godine. Centralna manifestacija održanaje u Orašcu.

Obraćanje Vučevića

Posle kulturno-umetničkog dela programa, prisutnima se obratio Miloš Vučević, ministar odbrane.

"Prošlost njegove porodice, prošlost njegovih predaka, njegovog naroda. Ta prošlost predstavlja jedno nevidljvio, ali vrlo jako utemeljenje. Orijentir kako ćemo napred, putokaz i nadahnuće da se setimo ko smo i šta smo", rekao je Vučević.

Istakao je da je to duh prošlih vremena i živo sećanje na ono što nas obeležava i što nas čini kakvim jesmo.

"Svako onaj ko je s rezignacijom odbio da bude ono što jeste i što jedino može biti gubio se u vremenu i prostoru. Pokušavao je da se prikaže drugačijim, različitim, da vrednosti i tekovine naše predstavi kao ruglo, da je sve tuđe, lepše i bolje. Nekada je ta negacija sebe i svoga išla u samonegaciju i autošovinizam", naveo je Vučević.

Istakao je da se taj bunt protiv samog sebe na kraju uvek završavao pogubno, jer se na taj način uvek radilo u korist svoje štete.

"Ovo važi kako za pojedince, tako i za čitav narod. I nacije, i pojedinci utemeljeni u svom biću imaju jednu veliku prednost. Svesni sebe svojih mana i vrlina, oni mogu da biraju put uspeha, jer postoji nešto što nam struji kroz krvotok, kroz mišice i kroz ceo organizam i nešto što nadahnjuje našu dušu, nešto što nas drži i vuče ka napred", naveo je Vučević.

Kako je Vučević naveo, to nešto je vera i da je vera sve.

"Vera u sebe i svoj rod, vera u brata, u majku, u oca. Vera u boga, u narod. Vera da smo bili sinovi, ćeri carski, da je za onim brdima razoren dvor i da je mojega cara baš tamo jednom bio junački zbor. I vera da ćemo spokoj naći kad Srbin više ne bude rob. I na ovom mestu je, draga braćo, bio upravo jedan takav zbor i tu su se okupili oni koji nisu imali ništa i imali su sve", istakao je Vučević.

Dodik: Srpska slavi Dan državnosti Srbije - mi smo jedan narod

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik obratio se prisutnima u Orašcu uz konstataciju da su se naši preci pre 220 godina okupili na tom mestu i krenuli ka putu slobode.

Dodik je zahvalio predsedniku Aleksandru Vučiću što sve važne praznike Srbija i Republika Srpska obeležavaju zajedno.

"Iskazujem zadovoljstvo što se uvek nađemo na važnim danima. Ljudi u Republici Srpskoj ovaj dan slave i to niko ne može da zabrani. Srbi su svojim glasom pokazali pre 220 godina da postoje. Treba da se okupi srpski svet i da držimo do svog identiteta i da ne dozvolimo nikom da nam to ospori", naveo je Dodik.

Predsednik RS je podsetio da je 146 buna podignuto za oslobođenje od Dahija.

"Mi u Republici Srpskoj želimo jaku i stabulnu Srbiju, jer bez nje mi smo izloženi kao glineni golubovi. Prirodno je da RS i Srbija teže jedinstvu, mi smo jedan narod, mi želimo da imamo što više jedinstvenih projekata", kaže Dodik.

Napomenuo je da je mirna i razvijena Srbija koju gradi Vučić, ona koja treba Srbima.

"Verujem u Srbiju i verujem u Aleksandra Vučića, radimo zajedno, iako mnogi žele da razvale to jedinstvo. Mi kao mali narodi nemamo potencijal da se bavimo globalnim pitanjima, mi treba da sačekamo kako će se stvari razrešiti", rekao je Dodik i dodao da se raduje jačanju srpske vojske

"Srbija neka bude jaka i večna, neka živi srpski narod i Republika Srpska", poručio je Dodik.

Polaganje venaca na spomenik Karađorđu u Orašcu

Ministar odbrane Miloš Vučevič i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik položili su vence na spomenik voždu Karađorđu uz intoniranje himne Bože pravde.

Nakon što su položeni venci prisutnima se obratio Ivica Dačić.

Počela centralna ceremonija povodom Dana državnosti

Opelom koje služi episkop šumadijski Jovan, počela je centralna ceremonija obeležavanja Dana državnosti u Orašcu, u znak sećanja na dva događaja koja su presudno uticala na razvoj naše države.

Na ceremoniji će se obratiti ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, predsednik RS Milorad Dodik i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević.

Planiran je i umetnički program, a ceremonija će se završiti numerom "Vostani Serbie". Obeležavanju Dana državnosti prisustvuju brojni srpski zvaničnici među kojima su ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović, ministar finansija Siniša Mali, ministarka kulture Maja Gojković, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Prisustvuju i ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović, ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković, ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević, ministarka pravde Maja Popović, ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, ministar za javna ulaganja Marko Blagojević.

Vučević, Mali, Dačić i Jovanović čestitali građanima Dan državnosti

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević čestitao je građanima praznik. "Srbijo, srećan Dan državnosti", napisao je Vučević na svojoj Instagram stranici "milosvucevic".

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić uputio je građanima Srbije čestitke i najbolje želje povodom 15. februara, Dana državnosti.

"Pre tačno 220 godina, u Orašcu, Srbija je krenula putem borbe za slobodu i izgradnje svoje moderne države. Sretenje je naš najveći državni praznik kada slavimo vekovnu težnju našeg naroda za slobodom i nezavisnošću i kada se sećamo svih koji su ugradili sebe u državnu tradiciju Srbije. Svakog 15. februara imamo čime da se ponosimo, jer Srbija je snažna i slobodna zemlja, a naš narod ima jasnu perspektivu života u miru i stalnom napretku", navodi se u čestitki Dačića.

Ministar finansija Siniša Mali uputio je čestitke građanima.

"Svim građanima Republike Srbije čestitam Dan državnosti! Živela Srbija!", napisao je Mali na svojoj Instagram stranici "mali_sinisa".

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić čestitao je građanima Dan državnosti.

"Srećan Dan državnosti Republike Srbije!", napisao je Šapić na svojoj instagram stranici "acasapic".

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić čestitao je praznik građanima.

"Sledeći stope svojih predaka, na nama je da danas ponosni na njihovu borbu, nastavimo da čuvamo mir i slobodu, svoju nezavisnost za generacije koje dolaze.Živela Srbija!", napisao je Gašić na svojoj Instagram stranici "bratislavgasic".

Potpredsednik Glavnog odbora SNS Vladimir Orlić uputio je čestitke građanima povodom Dana državnosti.

"Srećan Dan državnosti. Živela Srbija", napisao je Orlić na svojoj Instagram stranici "vladimir_orlic".

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović čestitala je građanima praznik. "Srećan Dan državnosti", napisala je Vujović na svojoj Instagram stranici "irenavujovic.official".

Ministar informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović, uputio je čestitku povodom Dana državnosti i nacionalnog praznika Sretenja, svim građanima Republike Srbije.

"Danas slavimo Dan državnosti i proslavljamo nacionalni praznik Sretenje, dan koji je simbol borbe za slobodu, nacionalni identitet i suverenitet Srbije. To je dan kada se sećamo hrabrosti i žrtava naših predaka u herojskim borbama za slobodu svoje otadžbine", istakao je Jovanović.

Čas istorije na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu

U Kraljevu je polaganjem cveća na spomenik Srpskom ratniku i svojevrsnim časom istorije na Trgu srpskih ratnika obeležen Dan državnosti.

Predsednik Vučić čestitao građanima Dan državnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima Srbije Dan državnosti – Sretenje.

Položen venac na grobu Neznanog junaka

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, kao izaslanik predsednika Srbije, upisao se u Spomen knjigu, nakon polaganja venaca kod Spomenika Neznanom junaku na Avali, povodom obeležavanja Dana državnosti.

Venac je položio u pratnji načelnika Generalštaba generala Milana Mojsilovića i komandanta Garde brigadnog generala Nikole Dejanovića.

- Sloboda je bila i ostala i biće ideja vodilja i glavna vrednost za koju su se borile, bore i za koju će se boriti generacije građana Srbije, napajajući se primerom junaštva srpskih ustanika iz 1804. i 1815. i mudrosti poltičke i diplomatske veštine ustavobranitelja iz 1835. godine. Srpskom narodu i svim građanima Srbije država je bila i biće garant slobode, sloboda šansa za razvoj i napredak. Živela Srbija! - zapisao je Selaković u spomen knjigu.

Borba za nezavisnost

Borba Srba za nezavisnost, započeta Karađorđevom bunom na Sretenje 1804. godine, uspešno je okončana decenijama potom, pored drugog zahvaljujući mudrosti i veštini knjaza Miloša Obrenovića.

Karađorđe je tokom Prvog srpskog ustanka (1804–1813), u sklopu obnove srpske državnosti, između ostalog ustrojio i niz važnih institucija, nephodnih za postupno oblikovanje državnog ustrojstva, počev od heraldičkih znamenja, pa do Velike škole, najviše zaslugom Dositeja Obradovića, prvog ministra (popečitelja) prosvete obnovljene Srbije, što se uzima kao daleki začetak današnjeg Univerziteta u Beogradu.

Prvi Ustav Kneževine Srbije

Sretenje je odabrano za Dan državnosti Srbije i zbog činjenice da je 1835, na taj dan, u Kragujevcu, donet prvi Ustav Kneževine Srbije, nazvan – Sretenjski. Formalni naziv je tada zapravo bio Knjažestvo.

Njegov tvorac Dimitrije Davidović izradio ga je po uzoru na francuska ustavna rešenja iz 1791, 1814. i 1830, kao i ustav novoobrazovane Belgije iz 1831. Davidović je tvorac i termina – ustav. Prethodno je korišten termin – konstitucija, čemu je uostalom pridavano maglovito značenje.

Davidović je ustrojio zakonsko rešenje po najvišim standardima onovremenog poimanja političkih sloboda, ali sasvim neprimereno prilikama u kojima se tadašnja vazalna Srbija nalazila. Između ostalog, u to vreme, ni Austrijsko carstvo, ni Turska, ni Rusija, nisu imale ustave. Upravo te zemlje izvršile su pritisak da se od Sretenjskog ustava odustane.

Ustrojen po uzoru na najslobodoumnija ustavna rešenja onovremenog sveta, poput Francuske, odnosno Belgije, Davidovićev ustav, iako usvojen, ostao je formalno na snazi svega 55 dana.

Sretenjski ustav bio je podeljen na 14 poglavlja, i sadržao je 142 člana.

Predviđao je punu podelu vlasti na zakonodavnu, sudsku i izvršnu. Zamišljeno je da knjaz i Sovjet dele izvršnu vlast. Veoma važno, Ustav je proklamovao ličnu neprikosnovenost, slobodu kretanja, zanimanja, punu pravnu ravnopravnost svih građana. Feudalni odnosi su sasvim odbačeni, kao i ropstvo.

