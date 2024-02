VUČIĆ: U toku ulaganje 300 miliona evra u novo domaće naoružanje za Vojsku Srbije

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas na prikazu naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije, u kompleksu Niške tvrđave, da su u toku ulaganja u nove proizvode domaće namenske industrije koji će biti uvedeni u naoružanje Vojske Srbije.

Foto: Novosti

- Ulažemo sada 300 miliona evra u proizvode domaće industrije koji ulaze u našu vojsku. Samo u domaću industriju i proizvode - rekao je Vučić tokom obilaska, zajedno sa predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Dodao je da se radi i na novoj generaciji artiljerije. "Sada idemo dalje na artiljeriju, novu generaciju artiljerije, prvo najveće oruđe koje će to imati je "tamnava", sa raketama "orkan 2", "nora" 70mm - rekao je Vučić.

Pitao je proizvođače kada će sve to biti deo naše vojske i dobio odgovor da u Tehnički opitni centar može da bude predat narednih meseci i da bi sve moglo da bude završeno do kraja godine.

Vučić je tokom obilaska tenkova rekao da bez obzira na to što se dosta ulaže u razvoj dronova da, ipak, ništa ne može da se zauzme dok to nije zauzeo tenk. On je rekao i da su fabrike "Petoletka" i "Zastava" dobre fabrike, ali da je potrebno da se ulaže u nove mašine.

- Petoletka, Zastava su nam dobre fabrike, ali je način proizvodnje i dalje na primitivnom nivou i ne može da bude serijski dok ne uložimo u nove mašine. Ono što je glavno pojačanje, to je ovde sistem ALAS, koji takođe ulazi u Tehnički opitni centar - rekao je Vučić.

On je dodao i da kada Vojska Srbije bude imala 100 "nora", može se reći da je pristojno naoružana, ali da je za to potrebno vreme. Vučić je rekao i da je artiljerijski sistem "gvozdika" veoma važan za našu zemlju i da uz "tamnavu" i "noru" mnogo znači. Vučić je obišao i sistem "NORA M15" za koji je rekao da je jedno od najomiljenijih naoružanja. On je pozvao građane da prisustvuju i pogledaju izložbu naoružanja i opreme Vojske Srbije, a tokom obilaska vazduhoplovi Vojske Srbije nadletali su nad Niškom tvrđavom.