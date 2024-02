PREDSEDNIK U NIŠU: Vučić - Srbija će ljubomorno da čuva svoju vojnu neutralnost, ali i da štiti svoje nebo i svoje građane (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije u kompleksu Niške tvrđave.

Obraćanje medijima

Na početku je čestitao Sretenje i sutrašnji Dan državnosti.

- Ovde ste danas mogli da vidite neka od najmoderniji oruđa Vojske Srbije. Želim da čestitam ministru obrane, generealu i svim pripadnicima vojske naš najveći praznik... Srbija će ljubomorno da čuva svoju vojnu neutralnost ali i da štiti svoje nebo i svoje građane. Imaćemo uvek za to dovoljno naoružanja i dovoljno hrabrih srca. Molim vas za aplauz za naše veterane koji su danas tu sa nama - kazao je Vučić.

Predsednik je istakako da je važno razmišljati o tome kako da Srbiju grua napred, ali da slobodu nikada ni po koju cenu ona ne sme biti žrtvovana.

- Ponosni sam predsednik koji može da kaže da je Srbija nezavisna i da sama donosi odluke - kazao je Vučić.

Predsednik je o Pokretu za narod i državu kazao da je kranje i najbolje vreme da formira široku narodni pokret.

- Pred nama nisu laka vremena, moramo da ujedinimo sve snage, i da se ujedine svi koji žele dobro Srbiji. To je moj pokušaj da pronađem odgvor za sve one koji bi spolja i iznutra da sruše Srbiju. Više ću o tome u narednim danima - kazao je Vučić.

Vučić je komentarisao sramno spaljivanje lutaka sa njegovim likom i likom Putina u Hrvatskoj.

- Kako da vam kažem... Sa jedne strane neko bi rekao, žalosno je da spaljujete neke ljude tamo i njihove lutke. Ja nisam bio nesrećan posebno. Uvek mi se čini da pravilno izaberu. Bio bih ljubomoran i zavideo bih da je neko drugi. Ovako kad znam da su mi spaljivali kuće, crkvu odakle je moj otac i sve drugo, šta fali sitnica je da splae lutku, ništa posebno. Oni su tamo u tim svojim hrvatskim novinama napisali 'tradicionalna događanja'... Kod njih je tradicionalno da spaljuju, tako da im želim uspeh u budućšnosti. Sve što mogu da spaljuju su lutke. Siguran sam ja da je moj otac ponosan, da im njegov sin bude najveći problem, a njemu ubili oca, dedu i ne znam koga sve, sigurno je ponosan. Ja neću da vam kukam zbog toga. Da smo mi to ne daj Bože uradili nekom od njihovih, cela Evropa bi nam se na kičmu nakačila, morali bi da pohapsimo pola Srbije. To su vam ti dvojni standardi, ništa posebno. Neka spaljuju lutke neka se igraju - kazao je Vučić.

Na pitanje "Novosti" Vučić je rekao da je bio u pravu na sednici SB kada je u pitanju dinar, te je prokomentarisao jutrošnju zabranu ulaska firmi sa srpskim dinarom na KiM.

- Bio sam u pravu na sednici SB, ni do kakve suspenzije nije došlo, oni su lagali svoje zapadne partnere da su nešto suspendovali odluku i da će najnormalnije da puštaju dinar... Te će da bude dva meseca, te tri, te ne znam šta... Oni ne puštaju više dinare da ulaze na KiM. U skladu sa tim na dnevnom nivou ćemo regovati i gledati kako da pomignemo našem narodu na KiM. Ovo vam pokazuje o akvim je lažovima reč i čime su sve spremni da se služe. Videćemo kakva će biti reakcija onih koji su napravili prištinsku vlast i onih koji im pomažu da tu takvu nakaradnu valst i održavaju. Čekaćemo i videćemo. U svakom slučaju naši ljudi treba da znaju da ćemo voditi računa i naći rešenje. Ovo je nama sasvim jasano, šta misle o srpskom narodu, šta im je krajnji cilj i krajnja namera ka srpskom narodu i u skladu sa tim, a uvek čuvajući i mir i slobodu vodićemo računa o interesima naših građana - kazao je Vučić.

Obilazak kompleksa Niške tvrđave u kojoj je izloženo oružje i oprema

Predsednik je na početku obilaska istakao da je potrebno da sve što se planira uraditi u prvu ruku bude primitivno, pre nego što postane moderno, jer je najbitnije od svega zaštita ljudi.

Što ne radimo kupole za zaštitu od dronova? - upitao je predsednik

- Ne bih da napravimo primitivno

Pre nego št onapravite super moderno, napravite primitivno. Razumeli ste me molim te. Napše je da zaštitimo ljude ,a ne da čekamo 3 godine da to završimo - kazao je predsednik.

Predsednik je potom razgovarao sa mladim vojnicima. Ukazao je i na to kako mu je Šojgu ukazao da magacin puške treba da bude transparentan i kako se na tome mora raditi kako bi vojnici u svakom momentu znali koliko municije imaju.

Predsednik je potom odlučio da pozdravi prisutne. Posebnu pažnju ukrao je mališan koji je prema rečima njegove majke celu noć sanjao predsednika i od ushićenja nije mogao da spava. Dečak je rekao predsedniku kako je on najbolji predsednik na svetu.

Predsednik je potom prešao na dalji obilazak artiljerije, te istakao da očekuje da do kraja godine "Tamnava" bude deo Vojske Srbije.

- Imate dovoljno delova da napravite više, jer to može da nam bude jedno od najvećih iznenađenja - kazao je Vučić.

- Ovo je veliko pojačanje za vojsku uz našu "Noru". Važno je da napravimo naše... Oni sada daju da ljudi znaju kako to ide. Ne može da u uđe u upotrebu vojske nešto što nije prošlo TOC. I to su ogromne procedure. I dobro je da je tako. Prolazi samo ono što garantuje bezbednost onome ko rukuje - kazao je Vučić.

Predsednik je dodao da je artiljerija uz Mojsilovićeve tenkove majka svih ratova, kao što se vidi i u Ukrajini.

- Ulažemo sada 300 miliona evra u proizvode domaće industrije koji ulaze u našu vojsku. Samo u domaću industriju i proizvode - rekao je Vučić.

Dodao je da se radi i na novoj generaciji artiljerije.

- Sada idemo dalje na artiljeriju, novu generaciju artiljerije, prvo najveće oruđe koje će to imati je Tamnava, sa raketama Orkan 2, Nora 70mm - rekao je Vučić.

- Artiljerija je ta koja pobeđuje na frontu. Ovo su strašna pojačanja za nas. Pre dve godine smo prikazivali prototip Nore, a sada ih imamo već 24. Kada ubacimo "Tamnavu" stićiće i "Grozdika" i to su stravična pojačanja za našu vojsku - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da je 30. januara održan važan satsanak na kojem su napravljeni planovi. Dodao je da će najviše nabavljenih biti točkaša.

Tokom obilaska "Kasa" je preletela nebo što je predsednika posebno douševilo.

Predsednik je potom i razgovarao sa vojnicima koji su imali priliku da upravljaju gađaju "Alasom".

Mnogo ljudi se okupuli kako bi videli predsednika, ali i izloženo oružje i oruđe. Narod je hrlio prema Vučiću u želji da ga pozdravi i fotografiše sa njim.

Vučić je napomenuo još jednom da će "Grozdika" uz "Noru" i "Tamnavu" biti od velikog značaja. Predsednik je istakao kako je njegov omiljeni zvuk helikopetra Mi-35, koji je takođe preletao nebo tokom obilaska.

Tokom obilaska "Nore", predsednik je dodao da je reč o omiljenom delu artiljerije.

- Kada budemo imali 100 "Nora" moćiću da kažem da smo pristojno naoružani - kazao je on.

Vučić je podsetio kako je Šolc najavio podizanje nemačke proizvodnje kada je reč o artiljerijskom naoružanju, te da ako oni mogu 200, Srbija može 50 hiljada.

- Srbija nije nevažna u broju artiljerijskih zrna na evropskom nivou - kazao je Vučić.

Na pitanje "Novosti" predsednik je rekao da postoje zahtevi da se otvori još 10 fabrika i svi traže municiju.

- Juče je nemački kancelar rekao da mora podići proizvodnju, da sebe da čuva i Ukrajini pomaže. Jedna mala Srbija, 30 hiljada tih ukupno preko 50, pa da probamo da dignemo na 100 hiljada, da se takmičimo. Posao je posao. Nije svaki lep, ali mora da se zarade pare - kazao je Vučić. Istakao je da su naše značajno jeftinije, ali da mnogi smatraju i da je najefikasnije.

- Svi to hoće da kupe - dodao je.

U nastavku obilaska, Vučić je poručio mladim vojnicama da ukoliko nešto nedostaje jave da kako bi se isto nabavilo.

Celo vreme masa okupljenog naroda mahala je predsedniku, te dovikivala kako želi da se slika sa njim.

Važno oruđe, prema rečima predsednika je top od 40 mm.

Želja ljudi da pozdrave predsednika i da se slikaju sa njim, bila je jača i od obezbeđenja. Predsedniku su poželeli sve najbolje i da nastavi da se bori.

Rakete "Mistral" važe za najbolje u svetu, a Srbija se može pohvaliti time što ih ima u sastavu vojske.

Predsednik se prisetio i jedne anegdote.

- Živ sam se pojeo, jedan dan smo prevozili negde, pa je bio udes sa kamionom pancira. Tri dana nisam spavao.

- Jedna baterija gađa 6 odjedanput. Da neko pokušava da provodi agresiju kao '99, ne bi to mogli da izvode na isti način. To više nije moguće, sve dok nam ne unište kapacitete... Nije isto nebo - kazao je on.

U kompleksu Niške tvrđave izložen je i "repelent", čiji je osnovni cilj odvraćanje potencijalnog napada.

Predsednik je istakao kako se ne raspolaže sa dovoljnim brojem raketa i letelica.

Kada je u pitanju vojna policija, predsednik je bio zadovoljan onim što vidi.

Predsednik je istakao da na VTI želi da dovede ljude, a ne da ih drugi oduzimaju.

Kako je najavljeno ukupno 78 komada komponenti je poručeno za noružanje Vojske Srbije, što bi trebalo da bude nabaljeno i testirano do kraja iduće godine.

Tokom obilaska Hamera, predsednik je poručio da je reč o čudu koje "može da pregazi i tenk".

Izložena je napredna i moderna verzija oklopnih vozila.

Posebnu pažnju privukla je anti-dron puška.

Kada je reč o bespilotnim letelicama, Srbija se može pohvaliti sa nekoliko vrsta, različitih generacija.

- Mali je novac koji se ulaže u ovo, ali pokušaćemo do kraja godine da ga svaki vojnik ima - kazao je predsednik, pričajući o osicama i komarcu, koji mogu napraviti ozbiljnu pometnju u pešadijskim redovima.

- Teče vreme, do kraja godine želim 5 000 komada da vidim - bio je jasan predsednik.

Predsednik je istakao kako mu je "Gavran" velika nada, te da će Srbija uaraditi sve da on uđe u TOC do maja, juna iduće godine.

Kako se moglčo čuti, "Lancet" je želja svake države, ali je ruski predsednik Putin ne želi poslati ni Belorusiji, a kamo li drugim zemljama.

Srbija raspolaže i modernim uniformama, koje momogućavaju da se sa znatnom manjom masom materijala izvrše svi zadaci.

- Kao da je gram teško - rekao je predsednik.

Nabavljeno je i kišno odelo, na sugestiju Vučića.

Presednik je ukazao da mora da se prati sve novo što je pojavljuje, kako bi Srbija mogla pravovremeno da nabavi tu opremu, kako ne bi kaskala za drugim državama.

- Mnogi misle da je Čačak trenutno naša najtraženija fabrika. Nema ni Valjeva ni Čačka bez Dragačeva i Lučana - kazao je predsednik te istakako kako bi bilo dobro uz ovaj paket investicija povećati i proizvodnju, te da se nada kako će naša industrija to moći.

Vučić je istakao kao nema razloga da se "Sloboda" prodaje, shodno njenom uspešnom poslovanju.

- Ne postoji fabrika koju svi stranci traže kao "Slobodu". Nemojte da se sekirate samo nastavite da radite - kazao je predsednik.

Predsednik je najavio ksoru posetu fabrici "Zastava" kako bi dogovorili dalje ciljeve i poslovanje.

- Znam ranije koliko su kukali, a koliko je sada vojska zadovoljna i srećan sam zbog toga - kazao je Vučić.

- Sve što se uradi je strašno važno za vojsku. Vidite gde ima da se kupi, nije problem da damo pare, samo vidite da li postoje mašine - kazao je Vučić.

Prikazana je i nova oprema koju koriste vojnici kada se radi o deminerskim poslovima.

- Ako ljudima znači, kupite sve što treba da se kupi - rekao je Vučić, nemojte da se igrate sa tim dodao je.

Takođe tu je i oprema za pregledanje sumnjivih paketa. Kako i sam predsednik kaže Vojska raspolaže svim i svačim, ali je problem ljudstvo.

Vučić je poručio kako više voli CZ u odnosu na Glok, te kako mu više odgovara.

Prikaz naoružanja

Na nišku tvrđavu stigao je i predsednik Vučić.

Prikazu naoružanja i vojne opreme prisustvuje i Miloš Vučević, ministar odbrane Srbije.

Ekipa "Novosti" nalazi se na licu mesta

Podsetimo, Vučić je 30. januara obišao sredstva naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije na Topčideru.

Vučić je tada izjavio da ako nemate dovoljno snažnu vojsku, nećete imati ni zemlju ni državu.

