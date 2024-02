BRNABIĆ O NOVIM UVREDAMA SRĐANA MILOJEVIĆA: Vučića narod voli, istina ga brani a istorija će ga čuvati

PREDSEDNICA Vlade Ana Brnabić izjavila je danas da opozicija koja preti predsedniku Vučiću boli istina da to je da ga narod voli, istina ga brani a istorija će ga čuvati.

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

Ona je za televiziju Pink, povodom najnovijih uvreda Srđana Milivojevića na račun predsednika istakla da čim on i njegove kolege imaju da kažu nesro loše o nekome, ne radi niti misli dobro za Srbiju.

- Na ovu Milivojevićevu izjavu mogla bih da reagujem posprdno, mogla bih da kažem da je on po sebi sprdnja i da je, samim tim, ova njegova izjava, kao i sve ostale njegove izjave, sramotna, ali irelevantna. Mogla bih da kažem da je on davnih dana pokazao da je neuračunljiv i labilan. Ipak, iako sve to stoji, nije ovo ni smešno ni nevažno. Setite se da je reč o jednom od lidera opozicije (a što govori sve o toj i takvoj opoziciji), o čoveku koji je organizovao proteste "protiv nasilja" pozivajući istovremeno na ubistvo starijeg sina i brata predsednika Vučića. Setite se da oni sebi pripisuju da su normalna i pristojna Srbija. Setite se da je ovo već drugi put u poslednja tri dana da takva opozicija preti i poziva na ubistvo predsednika Vučića - prvo je to uradio Đilas, a sada ponavlja Milivojević. Istina je, kao i uvek, jasna i jednostavna - Vučića narod voli, istina ga brani, a istorija će ga čuvati, a onaj o kome Đilas i Milivojević imaju nešto lepo da kažu niti misli, a još manje radi, dobro za Srbiju i naš narod. Tako da - samo napred predsedniče! - navela je premijerka.