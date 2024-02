OPOZICIJA SE SVETI GRAĐANIMA: Vesić - Traži da se zaustave evropski projekti u Srbiji

DEO opozicije, zahtevom da se Srbiji stopiraju pretpristupni fondovi, zapravo se sveti građanima koji ne žele da glasaju za njih, izjavio je član Predsedništva SNS Goran Vesić.

- Građani treba da znaju da oni traže da se ukinu pretpristupni fondovi Srbiji, a to znači da traže da se ne gradi pruga Beograd‒Niš. Zahtevom za ukidanje pristupnih fondova oni traže da se ne obnovlja pruga Beograd‒Bar od Valjeva do Vrbnice, traže da se ne obnavlja skoro 2.000 kilometara regionalnih pruga… Traže da se ne rekonstruiše pruga Kraljevo‒Stalać‒Rudnica, kao ni pruga Beograd‒Sarajevo, da se ne grade deponije za čvrsti otpad u Vranju i Kruševcu… Deo opozicije se tako sveti građankama i građanima Srbije zato što ne glasaju za njih - rekao je Vesić za TV Pink.

Kako je naveo, to je pokušaj „bedne osvete malih političara“ koji u Srbiji ne mogu da osvoje glasove građana, do te mere da su tražili da se Aleksandru Vučiću praktično zabrani da se bavi politikom, da se njegovo ime ne nađe na izbornim listama, jer drugačije ne mogu da ga pobede.

- Svete se građanima i sprečavaju razvoj Srbije. U politici se nude ideje, ja bih razumeo da se tačkmiče u idejama, da kažu, ako Vučić gradi prugu brzine od 200 kilometara na sat oni bi do 300 kilometara, iako ni kilometar pruge nisu izgradili kada su mogli... Ali ne, oni kažu - on gradi pruge, ajde da ga sprečimo. To su svi njihovi zahtevi. Imaju još neke zahteve, odnosno ono što traži Šolak - rekao je Vesić.

Konstatovao je da je očigledno da deo opozicije više poštuje Evropski od srpskog parlamenta.

- Svoju skupštinu ne poštuju, ona za njih i ne postoji, jer dođu samo da uzmu plate. Mandate su uredno uzeli, i pored laži o pokradenim izborima. Naravno da mogu da se odreknu mandata kada žele i lažu da proces podnošenja ostavke traje dve godine. Ne boli ako kažeš podnosim ostavku, ali njih boli jer ostaju bez plata, dnevnica, jeftinog skupštinskog restorana i novca koje stranke primaju iz budžeta. To njih boli i zato su uzeli mandate - rekao je Vesić.

Podsetio je i da opozicija poslaničku zakletvu nije položila tamo gde se to čini, u skupštinskoj sali, ispred zastave i grba Srbije, već u „direktnom prenosu pred Šolakovim medijima svom gazdi Šolaku“.

- Njemu su položili zakletvu, mada je to možda za njih i poštenije, jer za njega i rade - dodao je Vesić.

