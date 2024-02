BRNABIĆ NA PANELU NA SVETSKOM SAMITU VLADA U DUBAIJU: Železnica je budućnost za mobilnost i Srbija će uložiti veliki novac u njen razvoj

ŽELEZNICA je budućnost za mobilnost i zbog toga će Srbija u novom ciklusu ulaganja uložiti veliki novac u svoju železnicu.

Foto: Tanjug

Upravo smo izgradili prvu fazu naše brze pruge od Beograda do Budimpešte, koja povezuje naša dva najveca grada u Srbiji, Beograd i Novi Sad. I videli smo da je to najpovoljnije, najudobnije, najefikasnije i očigledno ekološki najprihvatljivije prevozno sredstvo.

Ovo je danas na panel diskusiji "Budućnost mobilnosti" na Svetskom samitu vlada u Dubaiju, poručila premijerka Srbije Ana Brnabić.

Ona je dodala da će Srbija nastaviti da ulaže milijarde u brze železnice, ne samo kako bi povezala Srbiju već i Srbiju sa celim regionom, od Beograda do Severne Makedonije, Budimpešte i Mađarske, Zagreba i Hrvatske, Ljubljane i Slovenije, Crne Gore.

- U tom smislu, železnice su svakako nešto što je apsolutna buducnost za mobilnost -poručila je Brnabić i navela kako će se mobilnost sigurno oslanjati na tri stvari u pogledu osnovnih principa, da bude zelena, digitalna i automatizovana.

Premijerka je ocenila i da se Srbija potrudila da promeni zakone kako bi bila na čelu trke u automatizovanoj vožnji.

- Izdali smo pre nekoliko meseci dozvolu nivoa 3 i sada se spremamo da izdamo dozvolu za nivo 4 i nivo 5 do 2027. Do 2027. bicemo domacini specijalizovane svetske izložbe. Pobedili smo prošle godine i do 2027. zapravo želimo da predstavimo svu najsavremeniju tehnologiju u Srbiji kao naciji koja je u tom pogledu veoma konkurentna - navela je Brnabić na panelu.

Što se tiče mobilnosti, Brnabić smatra da Srbija treba da uči i sluša, a zatim da vidi kako može da primeni inovativne modele u Srbiji, da bi povećali našu konkurentnost i kvalitet života i istakla da veruje da su pametne vlade te koje zaista slušaju i uče, pa primenjuju ono što znaju.

Ona poručuje da bi Srbija mogla da bude zemlja pobednik četvrte industrijske revolucije:

- Tako smo počeli da se menjamo prilično brzo 2017. godine. Uveli smo programiranje i kodiranje u naše osnovne škole. Uveli smo specijalizovanu informatičku nastavu, uložili mnogo u obrazovanje, infrastrukturu za inovacije, naučne i tehnološke radove i videli smo fantastične rezultate. Pre 11 godina, godišnji izvoz našeg IKT sektora bio je samo 375 miliona evra. Prošle godine bio je 3,6 milijardi. A naš cilj je da imamo 10 milijardi do kraja 2027. Inovacije igraju veliku ulogu u tome.

Prema njenim rečima, Srbija mora da ima kvalitetan internet u celoj zemlji i zato vlada ulaže 500 miliona evra da bi se do 2025. godine sva domaćinstva u Srbiji povezala brzim internetom.