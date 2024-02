POSLE DEBAKLA VIDEO ATENTAT: Poraz u UN, Kurti pokušava da prikrije pričama o njegovom navodnom pokušaju ubistva

DEBAKL na sednici SB UN, sazvanoj hitno na zahtev Srbije posle odluke o ukidanju dinara na KiM, kojom je tema južne srpske pokrajine vraćena na dnevni red UN, premijer prištinskih institucija Aljbin Kurti sada pokušava da zabašuri pričama o pripremi njegovog ubistva tokom posete Severnoj Makedoniji.

Uprkos tome što su bezbednosne snage u Skoplju stale na put navodima da je pripremena bilo kakva akcija u kojoj je navodno umešan Beograd, Kurti se ne libi da iznova srpsku stranu pred međunarodnom zajednicom optuži za izazivanje tenzija u nameri da sebi obezbedi alibi za dalje sabotiranje dijaloga i izbegavanje formiranja ZSO. Istovremeno, zaverom koju je izmislio, skreće pažnju sa toga da je Rezolucija 1244, koja KiM tretira kao deo Srbije, provejavala na Ist Riveru, a da je izlaganje predsednika Srbije Aleksandra Vučića bilo potkovano argumentima, a njegov govor populistički.

Nakon što je portparol unutrašnjih poslova Severne Makedonije Toni Angelovski demantovao da je bilo pokušaja ubistva tzv. prištinskog premijera i poručio da je njegova poseta bila organizovana po unapred utvrđenim pravilima i bezbednosnim procenama, i glavni tužilac u Prištini Besim Keljmendi i glavni tužilac tzv. Specijalnog tužilaštva Bljerim Isufaj potvrdili su da nisu obavešteni o ovim navodima. A po zakonu, svaka institucija obavezna je da odmah obavesti državnog tužioca ako postoje pretnje ili je ugrožen život zvaničnika.

- U našoj kancelariji trenutno nema nikakve akcije povodom ove vesti - rekao je Keljmendi.

Ukazujući na to je 13 od 15 članova SB UN izrazilo zabrinutost zbog postupaka Prištine, istoričar Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost objašnjava da je ovaj potez očigledno skretanje teme sa toga da je Srbija uspela da pre svega, obezbedi održavanje sednice u kratkom roku, a potom, i sa onog što je tamo izrečeno.

- Pričama o navodnom pokušaju ubistva, koja je potpuna besmislica pokušava se da se fokus pomeri sa toga da se Kurti na sednici bavio populizmom, a da je predsednik Srbije baratao činjenicama - navodi Graovac za "Novosti". - On je na sednici bio u defanzivi i svestan je da je njegov nastup bio debakl. Šamar Kurtiju bilo je to što mu ne samo uži, nego i prošireni sastav nije bio naklonjen i bilo mu je jasno kakva je poruka koja mu se šalje. Da je bilo volje Amerike i drugih zapadnih sila, one bi obezbedile većinu da se sednica ne održi, ali su ovim pokazali da nisu zadovoljni Kurtijevim ponašanjem. Takođe, Zapadu vreme ističe da obezbedi neki spoljnopolitički poen barem na Balkanu, kada to nisu uspeli u drugim delovima sveta, a pred izbore koji ih očekuju.

Graovac ističe da uprkos tome što Zapad želi ubrzavanje dijaloga, nije siguran da će biti nekog posebnog pomaka.

- On će se svim silama truditi da izbegne formiranje ZSO, da nađe svoje razloge koje će njima da plasira. On je svoju popularnost u Prištini i obezbedio na tome da neće dopustiti ZSO.

Profesor Fakulteta bezbednosti u Skoplju Zidas Daskalovski uveren je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije dobro uradilo svoj posao i istakao da "ovde može da se govori o određenim spekulacijama ili pokušajima Kurtijevog političkog nadumdrivanja".

- Atmosfera između Beograda i Prištine zagrejana je, a ono što se desilo na sednici Saveta bezbednosti UN nije bilo naklonjeno Kosovu i Kurtiju - rekao je Daskalovski za "Kosovo onlajn". - Generalno, stvar je političke pragmatike - da li poraz ili negativnu vest želite da pokrijete uslovno nekom drugom konkretnom informacijom sa nekog drugog događaja, a ovde je sasvim moguće da će on iskoristiti ovu informaciju da prikrije negativne elemente koji su se desili na sednici u Njujorku.

Kurti: Pretnje imaju korene u Beogradu KURTI je, novinarima, nakon povratka iz Skoplja, poručio da ima saznanja o pretnjama "pojedinaca i struktura koje imaju korene u zvaničnom Beogradu". - Nisam se osećao ugroženim, ali sam video mnoge snage koje su se pobrinule za sastanak u Skoplju - rekao je Kurti.