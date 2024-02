VUČIĆ O LAŽIMA ZAPADNIH MEDIJA I HAJCI PROTIV SRBIJE: Od batinaškog Gardijana do slike sa Putinom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije Ćirilica na TV Hepi kod voditelja Milomira Marića.

- Za građane Srbije je bitno da znaju. Sva ova hajka koja se protiv Srbije sprovodi u inostranstvu, od batinaškog Gardijana, do toga kada Bajden da izjavu, koji je uvek dobro pripremljen, iako ljudi svašta o njemu pričaju, i kaže da veruju da će ako puste da Ukrajina izgubi od Rusije, umesto da kaže šta će biti s Baltikom, on kaže Balkanom. Svakom se desi da pogreši, ali sledećeg dana u Bildu izađe moja slika s Putinom i kaže: Da li je na ovo Bajden mislio? I navode da li je to dokaz da će Vučić da izazove rat na Balkanu. A u tekstu ništa.

- U Frankfurter Algemane Cajtung danas kažu da je Vučić fasciniran onim što je Azerbejdžan uradio u Nagorno Karabagu i da zato pojačava vojsku. Na čemu je to zasnovano? Ni na čemu".

- Oni svi to rade zajedno ne bi li rušili Srbiju.