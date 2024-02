PITAO ME JE ČIJE JE KOSOVO, REKAO SAM - MOJE Šarković za "Novosti" o torturi Kurtijeve policije: Opkolili su čitavu kuću i odneli sve

VIŠE od trideset naoružanih pripadnika tzv. kosovske policije upalo je u petak u deset sati u prostorije Privremenog organa opštine Klina koje se nalaze u selu Vidanje u privatnom objektu. Kako je protekla akcija Kurtijeve policije, za "Novosti" je ispričao Božidar Šarković, poverenik Komesarijata za izbeglice Republike Srbije u opštini Klina i predstavnik Srpske liste.

Foto Tanjug/AP

- Više od trideset naoružanih pripadnika tzv. kosovske policije upalo je u petak u deset sati u prostorije Privremenog organa opštine Klina koje se nalaze u selu Vidanje u privatnom objektu. Bila je opkoljena i čitava kuća, a ispred su bili kamion kao i cisterna jer su možda računali da može doći do požara. Prvo su nam oduzeli mobilne telefone pa nas potom detaljno pretresli, pitali da li imamo oružje, a potom je usledio pretres fioka, ormana, torbi, džepova i svega... Oduzeli su nam sve što smo imali, a meni su oduzeli čak i zahvalnicu koju sam dobio od dece iz ovdašnje škole. Nakon toga su nas odveli u zgradu policije u Klini gde su nas ispitivalivi satima - ovim rečima Božidar Šarković, poverenik Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije za opštinu Klina i predstavnik Srpske liste za "Novosti" opisuje upad do zuba naoružanih tzv. kosovskih policajaca u prostorije Privremenog organa opštine Klina proteklog petka.

Kaže da su u prostoriji bili Vesna Pešić, predsednica Privremenog organa, sekretar Ivan Popović i član Mladen Šarković. Pitali su ih imaju li oružje i na njihov negativan odgovor usledio je pretres, a potom i odvođenje u policijsku stanicu. foto privatna arhiva

- Iako su ostali inspektori tokom saslušanja u policijskoj stanici moram reći zaista bili korektni, jedan inpektor u civilu me je baš verbalno maltretirao. Pitao me je ko me plaća, a ja sam odgovorio Republika Srbija, na šta je on kazao da ne mogu više tu da radim jer je tu „Republika Kosovo“. Ja sam mu odgovorio da je to za njega, ali da za mene nije - priča nam Šarković detalje psihičke torture kroz koju je prošao tokom ispitivanja u policijskoj stanici u Klini i dodaje da je on potom pitao inspektora koliko ima zemlje na KiM ali da nije dobio odgovor.

- Ja sam mu rekao da imam šest hektara zemljišta i šume, isto toliko neba i grobove stare više stotina godina i pitao ga čije je onda Kosovo moje ili njegovo. Budući da je nastavio sa neprijatnostima jedan kolega i koleginica inspektori su mu naredili da napusti prostoriju što je on i učinio - dodaje Šarković koji napominje da su u stanici policije u Klini dobili advokate po službenoj dužnosti koji govore sprski jezik i da su im posle višesatnog ispitivanja kazali da će protiv njih biti podnete prihave „zbog falsifikovanja dokumenata“.

Ističe da su Popovića i Mladena Šarkovića pustili sa saslušanja ranije, njega posle gotovo četiri sata, a da su najduže, oko pet sati saslušavali predsednicu PO Vesnu Pešić.

Inače, zbog upada tzv. kosovske policije u prostorije Privremenog organa usledila je uznemirenost u okolnim srpskim povratničkim sredinama.

ODNELI I SLIKE SA ZIDA - Osim opštinske dokumentacije i čitavog inventara koji su zaplenili i odneli kamionom koji je bio ispred zgrade, odneli su nam i slike sa zida, kalendare, rokovnike, čak i tri džaka brašna, neke konzerve iz frižidera, meso, jogurt, piće apsolunto sve što se nalazilo u kući u kojoj je smešten PO – pojašnjava Božidar Šarković i napominje da su im oduzete čak i telefonske kartice.