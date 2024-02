"DANAS" ŠIRI OPASNE LAŽI: Šolakov tabloid izvrće reči premijerke o presudi za ubistvo Ćuruvije

IAKO nije novina da medijima u vlasništvu Dragana Šolaka nije strano da ne govore istinu, ono što su danas uradili prevazilazi čak i njihove "visoke standarde".

Foto: Printscreen/Pink

Naime, radi se o presudi koju je doneo Apelacioni sud u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije.

Podsećamo, Ćurivija je ubijen 11. aprila 1999. godine, dakle pre 25 godina. Optužnica je podignuta tek 2014. godine, nakon 19 godina od ubistva, dok je suđenje otpočelo godinu dana kasnije, nakon ravno 20 godina. Iako je optužnica podignuta nakon dve decenije, i to baš u vreme kada je predsednik Vlade bio Aleksandar Vučić, to ne sprečava tajkunske medije da insinuiraju kako ovakva presuda Apelacionog suda ima veze sa vlašću. To što se za vreme bivše vlasti po pitanju ovog ubistva nije uradilo apsolutno ništa, takođe ne sprečava predstavnike bivšeg režima da se danas oglašavaju o ubistvu Ćuruvije i napadaju, naravno, upravo Aleksandra Vučića.

Tako je dnevni list "Danas" otišao zaista korak dalje, jer je izmislio izjavu premijerke Ane Brnabić, gde je u njihovoj fikciji ona rekla kako je očekivala oslobađajuću presudu za ubistvo Slavka Ćuruvije?! Ono što je premijerka rekla u stvari je upravo suprotno. Na pitanje voditeljke na televiziji Prva, koje je jasno glasilo: „Šta vi, kao predsednica Vlade, danas imate da poručite svima onima koji su očekivali da će oni koji su okrivljeni za ubistvo novinara biti kažnjeni?“. Premijerka Brnabić odgovara: „Da li sam lično očekivala – očekivala sam! Da li mi je žao zbog ovoga – beskrajno!“

Svako normalan, dobronameran i iole objektivan ko je slušao ovaj intervju, nije nikako mogao da zaključi da je Ana Brnabić rekla da je očekivala oslobađajuću presudu. Čak i da je neko tako nešto pomislio, dužnost novinara kada pišu o bilo čemu, a posebno o ovako osetljivoj temi, jeste da informacije provere, pa je tako onaj ko je pisao ovaj sramotan tekst mogao da vidi da je pogrešio i da je premijerka rekla nešto upravo suprotno. Uostalom, u videu na kraju teksta i sami možete zaključiti koliko bezočne laži šire Šolakovi tabloidi i koliko daleko su spremni da idu u napadima na Aleksandra Vučića.

Govoreći o nezavisnosti sudstva, upravo je premijerka u prethodnim danima više puta isticala kako se vođa opozicije Dragan Đilas više puta hvalio time kako je 115 sudija donelo 132 presude da su, kako on kaže, SNS političari lagali o njemu.

„I to neko naziva našim sudstvom, sudstvom na koje neko od političara iz SNS-a ima uticaj? Ne bih rekla“, poručila je Brnabićeva.