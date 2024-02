REKTOR UNIVERZITETA U PRIŠTINI UPOZORAVA: Ukidanje dinara pretnja opstanku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji (VIDEO)

ODLUKOM o ukidanju dinara, odnosno platnog prometa, nastoji se da institucije srpskog naroda koje pružaju usluge obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i kulture budu ugašene, poručio je rektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Nebojša Arsić, dodajući da ukoliko ta odluka Centralne banke Kosova ostane na snazi, to bi ugrozilo opstanak Univerziteta, ali i čitavog srpskog naroda. On je ocenio da se radi o situaciji "bez presedana".

Arsić je obavestio medije da je rektorski kolegijum Univerziteta danas održao vanrednu sednicu povodom novonastale situacije u vezi sa odlukom Prištine o ukidanju platnog prometa, kao i da su konstatovali, između ostalog, da je Univerzitet stub opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

- Univerzitet je, kao državna institucija, jedan od najvećih poslodavaca u našoj Pokrajini. U okviru Univerziteta, na deset fakulteta i tri nivoa studija, obrazovanje stiče oko 9.000 studenata, a radi i ostvaruje prihod 1.123 zaposlenih. Univerzitet je uvek delio sudbinu naroda, pa je kao i 200.000 Srba prognan iz Prištine. Od tada ovo su najteža vremena za nas i naše studente - kazao je Arsić.

Navodeći da se odlukom o ukidanju dinara nastoji da institucije srpskog naroda koje pružaju usluge obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i kulture budu ugašene, Arsić je podsetio da je sredinom prošle godine nelegitimni gradonačelnik opštine Severna Mitrovica zaustavio izgradnju zgrade Univerziteta.

- To pokazuje da nekome smeta obrazovanje visokostručnih kadrova. Gde to još postoji da se političkom odlukom zabranjuje unapređenje uslova za rad studenata i nastavnika. Takođe, podsećamo da svaki upisni rok prate problemi koje izazivaju institucije iz Prištine, čime se pokušava da se studenti odvrate od upisa na naš Univerzitet. Ukoliko diskriminatorna odluka o ukidanju platnog prometa ostane na snazi, to bi ugrozilo opstanak našeg Univerziteta, ali i čitavog srpskog naroda. Ovde se radi o funkcionisanju institucija koje nemaju alternativu i koje uspešno opstaju u nemogućim uslovima - naveo je.

Dodaje da je pitanje kako će se isplaćivati plate, kako će se prijavljivati ispiti, školarine, kolokvijumi, diplomski i master radovi, odbrane doktorskih disertacija ukoliko ta uredba ostane snazi.

Takođe, kako navodi Arsić, pitanje je i kako će se vršiti uplate za bilo koju svrhu ako se ukida isplata plata, penzija, stipendija.

- Shodno tome, tražimo reakciju demokratskog i civilizovanog sveta. Primena odluke o ukidanju dinara vodi u egzodus i nestanak našeg naroda pred očima sveta. Čitav civilizovani svet mora da ustane protiv ovoga. Podržavamo odluku našeg državnog rukovodstva, predsednika i Vlade da se pred Savetom bezbednosti UN raspravlja o ovom pitanju - poručio je Arsić nakon danas održane vanredne rektorkske sednice povodom odluke Prištine o ukidanju dinara.

