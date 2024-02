MARIJA ZAHAROVA: Srbija na Kosovu brani središte Evrope od totalnog uništenja

PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je izjavila je da rešavanje pitanja Kosova i Metohije pre svega zavisi od stava naroda i rukovodstva Srbije i da ne bi trebalo prepustiti Zapadu da sam odlučuje o tome

FOTO: AP/Tanjug

- Srbija bukvalno brani centar Evrope od početka totalnog uništenja. Pitanje je da li je moguće u centru Evrope uništiti zemlju i temelj kulture jednog naroda ili se to može sprečiti na osnovu međunarodnog prava, činjenica. Rešavanje tog pitanja nije stvar horoskopa, nego je presudan stav naroda i rukovodstva po tom sudbonosnom pitanju za Srbiju, ceo Balkan ali i šire.

Ona je rekla da svi moraju da znaju i u Srbiji, kao i u Rusiji, da su oni sa kojima se vodi razgovori o rešavanju nekog pitanja istorijski bili kolonizatori, da su vodili osvajačke ratove, da su eksploatisali druge države i da su svoju politiku izgradili na laži, manipulacijama, insceniranim situacijama.

- To se mora naučiti kao aksiom. To je prvo. Prema svim predlozima i Beogradu, Moskvi, Kišinjevu, bilo kome, treba da se odnosimo uz jasno razumevanje da to nije otvoren, pošten predlog, Vašingtona ili Brisela, nego zakamuflirani, skriveni pokušaj da se nametne svoja volja i da se ne uzmu u obzir interesi onih sa kojima razgovaraju, rekla je Zaharova.



Oni su navikli da razgovaraju sa onima koji im nisu ravni, kao nekada beli ljudi sa robovima, takav im je menatalitet.

Kako je rekla, mora se jasno definisati šta je nacionalni interes i to u svim perspektivama, i kratkoročnoj i dugoročnoj i tako se mora suprotstaviti onome što se predlaže sa zapada.

Treća ključna stvar, kako je navela, jeste čime će sporazum biti garantovan.



„Bilo koja zemlja, Srbija, Rusija, bilo koja, mora da zna koje su realne, faktičke garancije ako se postigne sporazum. Mogu da navedem milion primera, kao recimo kada je bivši američki predsednik Donald Tramp obećao kredite Srbiji, investicije, potpisao neke sporazume i ništa nije ispunjeno. Tu je i primer nuklearnog programa Irana, prevarili su ih, jednostavno su izašli iz sporazuma rekavši da nisu dužni da to ispoštuju“, navela je Zaharova.

(Sputnik)