VELIKI DAN ZA SRBIJU - INVESTICIJA OD 30 MILIONA EVRA: Vučić u Staroj Pazovi na polaganju kamena temeljca za novu fabriku "Milbauer" (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanoj ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju nove fabrike kompanije Muehlbauer Group u Staroj Pazovi.

Položen kamen temeljac

Simbolično je položen kamen temeljac za izgradnju nove fabrike, čime je ceremonija i završena.

Obraćanje predsednika Vučića

- Ovo je danas veliki dan za našu zemlju. Ovo je za nas velika stvar koju ja nisam ni razumeo koliko će našoj zemlji da znači. Ono što sam ja video unutra - to je neko savršenstvo od tehnologije, to je nešto što nema niko drugi na svetu. Sad podižu novu fabriku na ovom mestu. Ovaj čovek proizvodi neke čipove, proizvodi za Ilona Maksa. Ovaj čovek je uspeo sam - krenuo od jedne barake pa napravio čitav grad u bavarskoj šumi. Danas smo pogledali ovde - nekada su bile jedna, dve ili tri hale, danas je čitam industrijski grad. Uradili smo mnogo toga u Staroj Pazovi. Ja sam dobio bavarski pasoš - napravili su šalu, ali su hteli da pokažu kako su u stanju da urade ono što nije niko drugi - rekao je Vučić.

- To je sve velika stvar za našu zemlju - rekao je Vučić i dodao da je nemačka naš prvi spoljno-politički partner, a da je vrednost trgovinske razmene devet milijardi.

- Preko 80 hiljada ljudi danas radi u nemačkim kompanijama. Kada sam postao predsednik Vlade radilo je 17.000 ljudi u Srbiji radilo u nemačkim kompanijama. Mislim da je to pokazatelj velikih stvari koje smo napravili. Ovde u Staroj Pazovi je bilo 4570, pre samo 10 godina, danas je svega 900 ljudi nezaposleno - ističe Vučić.

Pre 10 godina smo imali 2,4 milijarde trgovinsku razmenu sa Nemačkom. Sada je realno pretpostaviti, iako nemamo još tačne podatke za decembar, 9 milijardi, ističe Vučić.

- To su brojevi koji su za našu malu zemlju izuzetni, veoma važni. Ja verujem da će ti brojevi moći da rastu. Mi ćemo morati i dalje da radimo. Moraćemo da radimo više - ističe Vučić.

- Stefan uči od oca, naravno. Jozef ima takvu energiju, ja sam to rekao za svega nekoliko ljudi u životu, to je neverovatna energija. Logično je da je čovek sve ovo izgradio. To se ne sreće svuda. To je neverovatan entuzijazam, neverovatna ambicija - ističe predsednik.

- Pogledajte koliko je ovo važno za nas. U ovoj novoj fabrici radiće još 150 ljudi, sa prosečnom neto platom od 900 evra. Istovremeno 30 miliona evra novih investicija za našu zemlju. Ja ću, Jozef, da kažem ono što mi je rekao, pošto sam siguran da to nije tajna, inače ne bih. Ima njegova baraka iz koje je počeo. On je svojim rukama uzeo drvo iz bavarskih šuma, napravio tu baraku, a onda je posle te barake podigao ceo grad. Jozef mi je danas rekao - "ja se nadam da to isto napravimo ovde u Srbiji". Ima ovde prostora, iako izgleda da je sada prilično popunjeno. Mi očekujemo da Milbauer nastavi ulaganje u Srbiju Država Srbija je pomogla sa 3,4 miliona evra svojih subvenicija, ponosni smo na to. Spremni smo da pomognemo i mnogo više. Da ste tražili više para, dali bismo vam i više para - šaljivo je rekao Vučić.

- Hvala što niste tražili više para, dodao je on.

- Zaista sam zahvalan kompanijiji Milbauer, vama ambasadorko na izuzetnoj saradnji. Ja verujem da su pred nama mnogo veći projekti - rekao je Vučić i podsetio se važnih razgovora koje je vodio u Davosu.

- Očekujem da mnogo toga u narednom perioud uradimo od obostranog interesa. Ali ne samo za Srbiju i Nemačku, već i za celu Evropu. Jer cela Evropa će morati da brine i o čipovima, kao što će morati da brine i o bezbednosnim izazovima, moraće i dalje da se zajednični razvija i na sirovinama i na svemu drugom - naveo je predsednik.

Nemačka ambasadorka Anke Konrad

- Ovo je primer velikog poverenja koje nemačke kompanije imaju u Srbiji, kao pouzdanoj investicionoj destinaciji. Pretpostavljamo da je u 2023. ukupna bilateralna trgovinska razmena između Srbije i Nemačke iznosila više od 9 milijardi evra. To je duplo viče. Investicijama kao što je ova izvoz Srbije se može još više povećati - rekala je ambasadorka Konrad i istakla da će Nemačka nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji.

- Hajde da nastavimo da radimo na tome - rekla je ona.

Obraćanje predsednika "Muehlbauer holdinga"

- Veoma sam ponosan što mogu da budem ovde. Mogao bih satima da pričam šta smo sve uradili ovde sa Vladom Srbije. Moram da se zahvalim predsedniku Vučiću, pomogli ste nam mnogo - rekao je on.

Dodaje da je zajedno urađen ogroman posao.

Posebno se zavlaio i ministrima iz vlade Srbije koji su pomogli u realizaciji projekta.

Predsedniku Vučiću je poručio da može biti ponosan na svoje građane i mlade ljude koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.

- Samo zajedno, uz naše prijateljstvo, možemo biti uspešni. Ne možemo biti uspešni ako ne sarađujemo - rekao on.

Posebno je čestitao Vučiću na aerodromu "Nikola Tesla".

- To je najbolji aerodrom na svetu koji sam video. A video sam mnogo mnogo aerodroma - rekao je on.

Još jednom je istakao koliko veliku podršku srpske vlade su imali.

Stigao predsednik Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je na ceremoniju otvaranja fabrike.

Vrednost investicije 29,5 miliona evra

Kako je ranije najavljeno, vrednost investicije u novu fabriku "Muehlbauer Automation" iznosi 29,5 miliona evra.

Fabrika će zaposliti do kraja 2025. godine 150 novih radnika. Planirana je proizvodnja mašina za proizvodnju baterija i gorivih ćelija, ali i kompletnih proizvodnih linija.

U Tehnološki proces se zasniva na sklapanju i montaži pojedinih delova (modula) u jednu kompletnu proizvodnu liniju, manuelnim radom zaposlenih uz korišćenje samo ručnog alata. Milbauer grupa osnovana je 1981. godine i od tada je izrasla u vodećeg globalnog proizvođača u sektoru bezbednosti, sa 35 proizvodnih i servisnih lokacija širom sveta. Kako se navodi na sajtu ove kompanije, specijalizovana je za inovativna end-to-end ID rešenja koja se fokusiraju na proizvodnju, personalizaciju i izdavanje bezbednih ličnih karata i e-pasoša prema ICAO standardima i etablirala se kao kompetentan partner posvećen implementaciji bezbednosnih sistema: sistemi kontrole pristupa i granica, tehnologije za inspekciju vida i aplikacije za poluprovodnike.

Milbauer u Srbiji je jedan od najmodernijih tehnoloških centara u Srbiji, u Staroj Pazovi. Kompanija zapošljava trenutno oko 200 stručnjaka iz različitih oblasti i kontinuirano ulaže u najnovije tehnologije i inovativne procese kako bi unapredila svoje kompetencije i obezbedila optimizovana rešenja za svakog kupca, navodi se na sajtu ove kompanije.

Ova nemačka kompanija poseduje fabrike u Nemačkoj, SAD, Maleziji i Slovačkoj, a njihov tehnološki park u Staroj Pazovi je prvi centar takve vrste u Evropi, osim matične Nemačke.