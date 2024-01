"AKO NEMATE JAKU VOJSKU, NEMATE NI DRŽAVU" Jasna poruka Vučića sa Topčidera: Snažimo vojsku da bismo sačuvali zemlju, nikoga ne ugrožavamo

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska prikaza opreme Vojske Srbije u kasarni Topčider da se u vojsku ulaže kako bi se sačuvala i branila zemlja, iako je neutralna i nikoga ne ugrožava.

Foto: Z.J.Mačak

- U današnjim uslovima, ako nemate dovoljno snažnu vojsku, nećete imati ni zemlju ni državu, i onaj ko to ne razume, ja ne mogu da mu objasnim. Kada pogledate koliko se naoružavaju svi oko nas, i čime i kako, mi u skladu sa tim moramo da osnažimo našu odbranu i naš koncept tzv. totalne odbrane - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara za šta se Srbija sprema.

Istakao je da Srbija mora da bude spremna, iako je neutralna zemlja koja nikoga ne ugrožava.

- Mi smo neutralni, nikoga ne ugrožavamo, samo su nama ugrozili teritorijalni integritet. U savremenom svetu, kao što vidite, ludilo se nastavlja svakog dana i ne zna se kad će da stane. A ja se plašim da će da bude lošije. Ovim što radimo, čuvamo našu zemlju - rekao je Vučić. Predsednik je rekao da je danas razgovarao o uvođenju obaveznog vojnog roka i da su mu predstavnici Generalštaba i Ministarstva odbrane izneli uverljivu argumentaciju da je to potrebno.

- Da li će biti 90, 100, 110 dana, videćemo. Važne su i finansijske i logističke pretpostavke, ali ćemo razgovarati. Moraju do 1. maja da mi dostave sve njihove predloge, posle toga ću sa vojnim kabinetom i Generalštabom i sa Vladom da vidim, da donesemo konačnu odluku, koja ako bi bila pozitivna, išla bi pred Narodnu skupštinu - rekao je predsednik.

Foto: Z.J.Mačak

Vučić je istakao da "glavni aduti" VS nisu prikazani danas u Topčideru, već da će biti prikazani na Dan državnosti, 15. februara, u Nišu i drugim gradovima.

- Videćete i 'repelent', zatim 'FK-3', uskoro 'HQ-17' i mnogo toga - najavio je Vučić.

On je rekao i da Vojsci Srbije treba još mnogo samohodnih haubica "nora", i, kako je rekao, desetine i desetine borbenih vozila "miloš 2" i "lazar 3", i apelovao na Jugoimport SDPR da ih isporuče na vreme.

- Mnogo smo naručili "nora", Kipar je to kupio, a i Azerbejdžan. To je haubica 155 mm. Velika je potražnja za tom municijom. Za nas bi to mogla da bude jedna od ključnih prednosti, ako obezbedimo proizvodnju i delove koji su nam neophodni i sve to ubrzamo - rekao je Vučić i dodao da "nora" može da pogađa precizno na 35 km udaljenosti.

On je zamolio ljude iz SDPR-a da ne kasne sa svojim obavezama.

- Molim vas da nabavite sve rezervne delove i isporučite sve naručeno na vreme. Imamo veliki ugovor sa Azerbejdžanom, a da ne govorim za našu vojsku. Nama treba još mnogo "nora", "miloša 2", desetine i desetine "lazara 3", te vas molim da ih isporučite na vreme - rekao je Vučić.

Foto: Z.J.Mačak

Dodao je da je Srbija imala jedan dobar paket vojne saradnje sa Mađarima.

- Ali to njima više nije potrebno. Ali imamo zajednički plan. Mi njima nešto damo, oni nama nešto. Vrlo dobro sarađujemo sa njima, ali ne bih o tome sada - rekao je Vučić.

Njemu je pokazano borbeno vozilo BOV OT koje se u potpunosti proizvodi kod nas, a koje je mnogo jeftije od kunkurencije i sa zapada i sa istoka. Predsednik je zatim pitao vojnike kako su zadovoljni novom modularnom puškom, a oni su mu odgovorili da je jako praktična i jako precizna.

- Prošle godine smo imali gađanje na Pasuljanskim livadama na daljinama od 600 metara sa optičkim nišanima, rezultati su bili odlični. Izuzetno je precizna, lagana i praktična za upotrebu - odgovorio je vojnik Vučiću.

On je zatim obišao i odeljenje snajperskih pušaka i pitao snajperiste da li mogu da pogode metu na 1,5 kilometara.

- Može, veoma smo precizni, imali smo priliku u junu da gađamo na Pasuljanskim livadama i bili smo veoma uspešni - odgovorili su mu snajperisti. Vučić je rekao da je veoma zadovoljan što su snajperske pušte iz Kragujevca, a municija za njih iz "Prvog partizana". Predsednik je pohvalio modularnu pušku koju proizvodi "Zastava" u Srbiji, i rekao i da je municija za tu pušku koja se proizvodi u "Partizanu", takođe u Srbiji, izuzetno dobra.

- Niko nije hteo modularne puške, a vidite kako ih danas hvale. Zastava je napravila izuzetno dobru pušku, a dobra je i municija iz Partizana Užice. Veoma precizna puška koja ima dobar nišan - rekao je predsednik. Vučiću su rekli da će ubuduće svaki snajperski tim biti opremljen tako da može da meri koordinate i upravlja vatrom.

- Kupljeni su najbolji nišani koji mogu da se nađu na tržište. Svaka pešadijska četa ima odeljenje dalekometnih pušaka, a sada će to da ide na potpuno novi nivo - rekli su Vučiću. Predsedniku su predstavljeni i sistemi za upravljanje vatrom za minobacače sa dronovima za osmatranje, sa kojim se vatra otvara brže dva do tri puta.

- U svakoj pešadijskoj četi imamo četiri mala minobacača od 82 mm, a u svakom pešadijskom bataljonu osam minobacača 120 mm, radi povećanja efikasnosti. Mogli smo da vidimo kako to izgleda u Ukrajini - rekli su predsedniku.