OVA ORUŽJA DONOSE PREDNOST U UKRAJINI: Vučić otkrio - "To kad vas poklopi, tu trava više ne raste"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas sredstva naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije na Topčideru.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Predsedniku su od mnogobrojne modernizovane opreme "zapala za oko" dva oruđa koja, kako je on rekao, imaju prednost na ratištu u Ukrajini.

Predsednik je zastao pored digitalizovanog, modernog "ognja", višecevnog bacača raketa.

- Ovo je ono što na ukrajinskom ratištu donosi prednost, to je modernizovani "oganj", višecevni bacač raketa, on ima 32 cevi i 32 rakete koje ispaljuje, zapravo ima 32 + 32, znači 64, to je ono što narod naziva tepih bombe. To kad vas poklopi, tu trava više ne raste, nema ništa živo - rekao je Vučić.

Vučić je napomenuo značaj i "korneta", moderne ruske prenosive protivoklopne vođene rakete, namenjene za upotrebu protiv osnovnih borbenih tenkova.

- Korneti su se pokazali na ukrajinskom ratištu kao jedno od najmoćnijih oružja i "ubica tenkova" - naveo je Vučić.

Ceo prikaz naoružanja Vojske Srbije na Topčideru pogledajte OVDE.