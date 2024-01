SMAJLOVIĆ POSTAVILA ĐILASA NA MESTO: Nema nijednog dokaza o fantomskim biračima (VIDEO)

NOVINARKA Ljiljana Smajlović tokom gostovanja u jednoj od TV emisija, govorila je o Draganu Đilasu i njegovim pokušajima da omete izborni proces u Srbiji.

Foto: Printskrin

Ljiljana Smajlović:

"Na opozicionim medijima i od Đilasa ste imali prilike da čujete za fantomske birače ali ja do sada nisam videla nikakve dokaze! Čim su videli da imaju 40.000 manje glasova, odmah su optužili 40.000 birača da su došli iz R.Srpske, što je notorna LAŽ! Đilas je izneo optužbe i za "fantome" u "Vodovodu" pa sam videla snimak gde ljudi tu žive decenijama! Šta ja mogu da mislim o tzv. dokazima Dragana Đilasa kad se tako brzo raskrinkaju? A opozicioni mediji to prenose bez toga da naglase da nemaju dokaze za to!"

Zatim je emitovan demanti ljudi koji žive na istoj adresi na kojoj je i zgrada "Vodovoda", a Ljiljana Smajlović je zaključila: - "Eto, izneli su optužbe, ljudi demantovali da su fantomi a televizije koje su to tvrdile - nikad ne objave taj demanti!"

