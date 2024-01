VUČIĆ OPOZICIONE MEDIJE POSTAVIO NA MESTO: Šta vi hoćete da ja kažem? Nemam ja 619 miliona evra

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Vranju govorio je o prethodnim izborima.

Foto: Novosti

- Ne bavim se lokalnim izborima, moje je bilo da pomognem. Ubedljivo smo pobedili ove vaše štićenike. Dobili smo više desetina hiljada glasova više nego oni i to je za nas značajna pobeda pod teškim uslovima, jezive kampanje koja je vođena protiv nas. Kampanje neistina. Oni objave da smo pokrali izbore, optužite me da sam lopov i ne date mi da odgovorim. Ne mogu da dođem na televiziju gde mi se vređa porodica i gde sam ja Hitler. Ne pada mi na pamet da dođem tamo. Oni sve vreme rade nešto što je najveća prevara, a kad kaže da to nije tačno, onda su oni na udaru. Šta vi hoćete da ja kažem? Nemam ja 619 miliona evra. Netačno je da sam Adolf Hitler i nije baš pristojno da Vidojković meni opsuje majku. Govorili ste da sam umešan u Jovanjicu, svi i urednici i gosti na televiziji. I onda je Jelena Zorić pošteno i otvoreno rekla da nisam umešan - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinarke N1.