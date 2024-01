VELIKI PROJEKTI U NAJAVI Vučić u Vranju: Stiže najveća nemačka investicija, rešićemo sva porodilišta i sačuvaćemo mir (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je bio u poseti Vranju.

Foto: printskrin

O izborima u Beogradu

- Ne bavim se lokalnim izborima, moje je bilo da pomognem. Ubedljivo smo pobedili ove vaše štićenike. Dobili smo više desetina hiljada glasova više nego oni i to je za nas značajna pobeda pod teškim uslovima, jezive kampanje koja je vođena protiv nas. Kampanje neistina. Oni objave da smo pokrali izbore, optužite me da sam lopov i ne date mi da odgovorim. Ne mogu da dođem na televiziju gde mi se vređa porodica i gde sam ja Hitler. Ne pada mi na pamet da dođem tamo. Oni sve vreme rade nešto što je najveća prevara, a kad kaže da to nije tačno onda su oni na udaru. Šta vi hoćete da ja kažem? Nemam ja 619 miliona evra. Netačno je da sam Adolf Hitler i nije baš pristojno da Vidojković meni opsuje majku. Govorili ste da sam umešan u Jovanjicu, svi i urednici i gosti na televiziji. I onda je Jelena Zorić pošteno i otvoreno rekla da nisam umešan - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinarke N1.

O Bobu Menendezu

- Bob Menendez je čovek koji nam je godinama pravio najveće probleme uz Eliota Engesa čuvenog albanskog lobistu iz Bruklina. To su dvojica ljudi koji su državi Srbiji godinama, decenijama pravili najveće probleme u američkom Kongresu. Ja se pitam ko su ti ljudi i pogledam pre 2,3 godine posebno od kad je Kurti došao na vlast, napadaju mene, napadaju Srbiju, odjednom smo krivi za sve i vi znate da tu nisu čista posla. Pokušavate da odgovorite, da razgovarate i vidite da je tu neprobojni zid. Odmah znate da je u pitanju novac koji je neko dobio i nemam sumnje da je dobijao albanski novac. Onda je on uhapšen zbog novac koji je dobijao protivzakonito, u međuvremenu je primao Đilasa, Tepić i sve ostale sa izrazito antisrpskih pozicija, ne samo "nezavisno Kosovo", nego srpska katarza, zločinci nego i drugo. Na najstrašniji način ne birajući rečnik i mi smo tada govorili da je albanski plaćenik. Oni su tad govorili nemate dokaze, on radi za Egipat i neke druge, ali ne za Albance. E sada se ustanovila da radi za Gazmen Daljetu čuvenog američkog biznismena, Albanca, koji mu je davao novac da vodi albansku i antisrpsku politiku.Hoću da ljudi znaju da kada od određenih političara čuju određen stavove saznaju pozadinu i zašto se oni tako ponašaju i zbog čega bi oni napadali mene? Šta sam im ja? Neki mali tamo na Balkanu. Nego im je neko platio da to rade. Ovi koji ništa ne znaju o našem prostoru su uvek takvi. I šta ćemo sad kad se ustanovilo da je veliki pobornik ne samo naših političkih protivnika, već i svih onih koji mrze Srbiju iz regiona albanski plaćenik - ništa. Pojela maca jezik svima, svi će da ćute i da se prave da se ništa nije desilo i da zaboravimo Boba Menendeza, a strašno mnogo štete je naneo našem narodu i državi, a sve vreme samo radio za novac protiv nas. Nastavićemo da čuvamo principe i Povelju UN i mir - rekao je predsednik.

O ultimatumu za Srbe na Leposaviću i Svečljinim izjavama

- Što se Svečlje tiče može da sanja srpsku ambasadu u prištini. To su ružni snovi, noćne more. Svečlji mogu da kažem da je KiM u skladu sa poveljom UN rezolucijom 1244 i ustavom naše zemlje deo teritorije Republike Srbije, tako je bilo, tako će i biti. Ta siledžijska politika uz podršku onih čiju ne sme da ima, naš narod je trpeo i gore dahije ali ne doveka. Što se nas tiče, bićemo uvek uz svoj narod, da pomažemo koliko možemo, da damo sve od sebe da sačuvamo mir od takvih neodgovornih tipova kakav je Aljbin Kurti i njegove sluge u Vladi. Vraćam se za Beograd i pratiću dešavanja, pazite za šatore gde se skupljaju potpisi za smenu onih koji su dobili 3 odsto glasova. Toliko o kako sami kažu "najdemokratskijoj državi na svetu", kod njih je sve pod znacima navoda - rekao je Vučić.

Obilazak porodilišta i procena stručnjaka

- Ministarstvo zdravlja će u narednih mesec dana obići sva porodilišta i videti koja su najugroženija, to su ovih pet, Kladovo, Majdanpek, Bor, Zaječar i Negotin. I svi ostali će biti procenjeni i počećemo odmah. Imamo tri puta više aparata za zračenje, nameravamo da nabavljamo još. Digitalizacija je ekstremno važna, nadam se da od 1. januara sledeće godine imamo e-karton - najavila je ministarka Grujičić.

- Postoje stare zgrade i moramo da procenimo da li ćemo ih ostaviti ili pravite nove objekte - rekla je Grujičić.

- Kao što smo uradili iz blata KC u Nišu i Vojvodini tako ćemo i ovde uraditi sve novo, i videćemo za šta ćemo iskoristiti stare zgrade. Sa ovakvom bolnicom u Vranju, grad izgleda drugačije. Uradićemo i dečiji dispanzer. U Užicu i Pazaru novi centar i to 75 miliona evra samo za Pazar, a za Užice 90 miliona. Taj kraj ne možemo da ostavimo bez bolnice. To su ogromni novci za zdravstvo - rekao je Vučić i podsetio na puteve koji su urađeni u ovim okruzima.

- Uložićemo i u Vlasinu i kada završimo sve ovo idemo na rekonstrukciju sportske hale i škole "Dositej Obradović" oko 5 miliona evra. Ali je još važnije da završimo sa ovom kompanijom i tada će svaka porodica imati jednog zaposlenog. Vranjska Banja će vam zaposliti još 300-400 ljudi - najavio je predsednik.

O pomoći za prvo dete

- Očekujem da od 1. maja ide 500.000 za prvo dete, da idemo to i retroaktivno, od početka godine, da ne kaznimo decu koja su rođena ranije. Ljudi na KiM znaju koliko je važno da čuvaju svoje ognjište, ako time pomažemo da mogu opremu i sve drugo da nabave.

"Rešićemo sva porodilišta"

- Sada imamo 57 porodilišta. Pokušaćemo sve ili da ih rekonstruišemo ili u potpunosti sredimo u naredne tri godine. Preko 170 bolnica ili domova zdravlja je sređeno, za razliku od prethodnih 22 godine, uključujući i ove vaše. Nula, krompir. Moguće je obezbediti digitalni mamograf u svakoj sredini. Žao mi je što je to ovako kasno došlo. Žao mi je što ćemo to tek sad da uradimo, što nismo ranije, da svaka žena može da se pregleda. Višegradska se završava i kreće sa radom, na Narodnom frontu se radi već 4 godine - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinarke N1.

O pozitivnom priraštaju u Pasjanima

O pozitivnom priraštaju u Pasjanima u Kosovskom Pomoravlju, predsednik kaže:

- Imamo tri mesta, ali to nije jasno objasniti. Kao ni povećanje broja stanovnika u nekim mestima. Bolje je nego što je bilo pre 3,4 godina. Korona nas je uništila, da sedite i da plačete kad vidite te brojeve. To je zastrašujuće. Moramo da motivišemo ljude. U siromašnijim sredinama, ovaj novac što dajemo daće efekta. Osim na KiM bilo bi dobro da se to nastavi, ali to mora biti i u urbanim sredinama.

Predsednik je izjavio da će 1,7 miliona biti uloženo u opremu.

- U Pirotu počinje i faza dva. Uz UKC u Nišu i porodilište u Nišu smo onda sve završili - izjavio je Vučić.

O ulaganjima u bolnice

- U parama, mi smo do sada, računajte da će da košta sa svim do kraja, oko 26, 27 miliona evra, samo za Vranje, za bolnicu. U Leskovcu je više. To će na kraju da ispadne više, to su ogromne pare. Nemamo jedan Leskovac i jedno Vranje u Srbiji, moramo da razmišljamo o svim drugim mestima i gradovima u Srbiji. Vranje, Leskovac, Prokuplje, 300 godina da štete, a ne mogu jer imaju deficit, da država ne ulaže, ono što se zaradi u drugim delovima, nikad ne bi izgradili ništa. Moramo da im pomognemo, da se i Pčinjski okrug podiže, da kada dođu nove fabrike, da sami izdvajaju novac. KC u Nišu nismo slučajno prvi završili, pa ide bolnica u Pirotu, pa šta ćemo oko bolnice u Nišu. Za to treba ogromna infrastruktura. 2023. godine, potrošili smo 4,4 milijarde evra, to je više od budžeta Republike Srpske i Crne Gore zajedno. Zadovoljan sam što je to tako. Ovo je ono što menja ljude i odnos građana. Sve na jugu, od velikih projekata za bolnice, završavamo do kraja godine - rekao je Vučić.

O isporuci novih aparata

- Stiže ovde i magentna rezonanca, samo postoji neki tehnički uslov. Ništa od opreme im neće nedostajati.

- Obnovićemo tri škole u Bujanovcu, jednu pohađuju Albanci, dve Srbi. Ovo je naša zemlja i ne pravimo razliku po tom pitanju. Albanci iz Bujanovca i Preševa dolaze u ovu bolnicu - rekao je predsednik.

Predsednik je podsetio na povećanje plata zdravstvenim radnicima i dodaje da će to biti nastavljeno.

O novim porodilištima i investicijama

Predsednik je zatim obišao sobe na odeljenju ginekologije i najavio nova ulaganja u zdravstvo.

- Imam maksimalno poverenje u naše lekare, medicinske sestre, babice, a uvek postoje i oni drugi. Znam koliko rada, energije i truda zahteva vaš posao. Ovo mi lepo izgleda. Kada su se Danilo i Milica rađali bio sam ispred bolnice, bio sam u Kazahstanu kad mi se Vukan rodio. Ovde su uslovi lepši sada nego što su u Beogradu. Dužnost mi je da kažem za Niš. U Nišu imamo dve mogućnosti, dve škole mišljenja. Ili ćemo da gradimo novo porodilište ili rekonstruišemo staro. Poslaćemo eksperte iz Beograda da vidimo šta je bolje da radimo. Beograd, Niš, Kragujevac, da sredimo, Vranje i Leskovac imaće bolje uslove. Svuda ćemo sve novo da napravimo, sve da probamo da sredimo do 2027. godine.

- U dva okruga imate potpuno nove bolnice i u Jablaničkom i Pčinjskom. Pogledajte kako ovo izgleda - rekao je Vučić i dodaje da u Vranje dolaze ljudi i iz Kosovskog Pomoravlja.

Predsednik je zatim najavio i renoviranje sportske hale i istakao je da je uvek problem kako pronaći novac za ovakve investicije, a zatim i građevinske dozvole.

- Sad ide nova bolnica u Loznici i Kikindi. To je sve stalo 1984., ostale su betonske konstrukcije. U Vrnjaskoj Banji smo sad našli investitora. Posle 50 godina ovde nije bilo ginekologije - rekao je Vučić.

Obilazak radova Opšte bolnice u Vranju

Predsednik je obišao radove u bolnici gde je dočekan aplauzom.

- Za 4 meseca je gotovo sve. Ova 4 miliona je Dana obećala, ali imamo teške dogovore sa Sinišom. To nam je za dečije odeljenje - rekao je Vučić.

- U Beogradu su nam za ortopediju velike liste čekanja, za razliku od Vranja - rekao je predsednik i upitao zaposlene na ginekologiji "šta da uradimo da imamo više dece?".

- Vodimo pregovore sa nemačkim investitorom. Biće najveća u Vranju preko 200 miliona evra i zaposliće 1.200 radnika. Kada ovo uradimo, oni će dugo ostati tu. Uložiće svoj novac za izgradnju novih kapaciteta. Taman da sve to uradimo kad se otvori porodilište u Vranju. Borili smo se da sačuvamo Jumko i da sve ostane i opstane ovde. Borili se za jednog, pa za drugog investitora. Srećan sam kako ovo izgoleda, i u Leskovcu će do kraja godine biti završeno. Kada radimo da uradimo sve i kompletno i u Leskovcu i u Vranju - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

U Opštu bolnicu u Vranju je već pristigla i ministarka zdravlja Danica Grujičić i i ministar za javna ulaganja Marko Blagojević.

Poseta manastiru Lepčinac

Prvo je svratio i obišao manastir Svetog Pantelejmona u Lepčincu. Predsednika Vučića dočekali su episkop vranjski Pahomije i igumanija manastira Svetog velikomučenika Pantelejmona mati Jelena.

- Velika svetinja, ovde vam je prelepo. Rekao sam sebi da ću da pokušam u narednim godinama bar 80 odsto svetinja naših u Srbiji da obiđem i svuda bar ponešto da pomognem – rekao je Vučić tokom obilaska manastira.

O fertilitetu

Predsednik je govorio o stopi fertilita koji je deo programa do 2027. godine i kaže da je situacija u regionu gora.

Kod nas je veoma loša stopa fertiliteta, a kod drugih užasna, oni su još gori od nas. Moramo da dignemo stopu fertiliteta na 1,75 pa da postavljamo nove ciljeve. To nije pitanje samo novca, to je pitanje svesti, savesti, razumevanja i sve što gradimo moramo da ostavimo nekom iza nas. Pokušaćemo da napravimo ono što smo pričali, da život ne umire sa nama - rekao je predsednik.

O porodilištu u Vranju

- Sve što gradimo moramo da ostanemo nekom iza nas. Ovo porodilište završavamo u maju, još 4 miliona nam treba. To će biti jedno od najmodernijih porodilišta u Vranju. Godišnje 1.249 beba kad bi ih bilo 1.600-1.700 u Vranju, spas bi bio. Tu nam dolaze i majke i Kosovskog Pomoravlja. Sutra idemo u Skoplje na Svetosavsku akademiju. Smislili su divan program, a pred kraj će ići pesma "Veseli se srpski rode". Mi se od 1945. uvek skrivamo i krijemo a nema razloga za to. Iako nemam sluha, pevaću ovu pesmu u inat onima koji je ne vole.

O verskom turizmu

- Mi ćemo pokušati da napravimo u okviru onoga o čemu smo pričali, integralnom razvoju, da razvijemo verski turizam. Kada odete u naše prelepe manastire, i Ravanicu, Studenicu, Žiču, Sopoćane i druge više puta, onda ljudi traže i nova mesta, pre svega pravoslavne svetinje kojih je najviše. Ali imate i islamskih i mnogih drugih, na primer jevrejskih. U okviru tog programa, želećemo da ponudimo ljudima da obiđu što je moguće više mesta, ali da stvorimo neke sadržaje. I da gledamo da pomognemo svako od tih mesta – naveo je Vučić.