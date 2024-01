NAREDBA STIGLA: Iz svih oružja tuci po Vučićima

OČIGLEDNO je da je stigla naredba - iz svih oružja po porodici Aleksandra Vučića. Ovako je premijerka Srbije Ana Brnabić juče reagovala na tekst objavljen u ponedeljak u podgoričkim "Vijestima" u kojem se brat i sin predsednika dovode u vezu sa kriminalcima, a sve pozivajući se na prepisku prljavih policajaca iz Crne Gore koji su radili za zloglasni "kavački klan".

Foto: Tanjug/Rade Preljić

Tu temu preuzeo je i ovdašnji nedeljnik "Vreme" koji je Andreju Vučiću posvetio naslovnu stranu, uz opremu: Tajne identiteta predsednikovog brata.

- Juče Šolakovi mediji iz regiona, danas iz Srbije, sutra - videćemo (koje sve medije i druge mehanizme će iskoristiti i koga će iz porodice besomučno targetirati). Taktika toliko jasna i providna da i najveći mrzitelji to uočavaju. To je, nažalost, ne čini ni manje opasnom, ni lakšom po porodicu Vučić. Oni, a pre svega Aleksandar, ponovo će morati kroz sve to da prođu, i sve to da prežive, i da nastave dalje, da nastave da se bore. I sve to, samo zato što ne mogu da ga pobede na izborima, u političkoj borbi. Rezultati koje su imali tokom svoje decenijske vlasti mere se stotinama hiljada izgubljenih radnih mesta, a ni danas ne nude ništa osim mržnje. Bez obzira na sve to, vlast žele po svaku cenu. Na kraju, postoji samo jedna stvar koja je važna: kada pričate sa ljudima, putujete po Srbiji, pa i regionu, jasno vam je koliko ljudi vole i cene i Aleksandra i sve ostale iz porodice Vučić i koliko su uz njih. To nikakav Šolak i nikakav Đilas, sa svim svojim novcem , ne mogu da promene - napisala je Brnabićeva na društvenoj mreži "Iks".

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i član predsedništva SNS Goran Vesić "naveo je da opozicija neće odgovoriti ni na jedno društveno i političko pitanje osim što će reći da mrzi Vučića i njegovu porodicu i voditi kampanju protiv njih".

- Šolak vrlo perfidno vodi tu kampanju i preko svojih medija u regionu gde plasira lažne vesti, između ostalog i preko cronogorskih "Vijesti", a svi znaju da je vlasnik "Vijesti" isti onaj ko je vlasnik N1 i Nove S. Kampanja protiv Vučića vodi se po sličnoj matrici po kojoj je vođena kampanja protiv nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića. Satanizacija Đinđića je počela iz Hrvatske, preko lista "Nacional" i tekstova o tome da Đinđić švercuje cigarete jer jednoj fabrici iz ove države nije dato da kupi fabriku cigareta u Srbiji. Onda su to prenosili mediji ovde koji su tada bili protiv Đinđića, a koji su inače bili plaćeni parama mafije u to vreme - rekao je Vesić.

On je dodao da ni Šolak niti njegovi "politički puleni" nisu ništa naučili iz poraza koji su doživeli na izborima jer je njima, kako je rekao, jedina kampanja bila napad na Vučića i njegovu porodicu.

- Oni su sa takvom kampanjom i pristupom izgubili na izborima - kazao je Vesić.

Knežević: Kupljen sa džigericom SVOJE viđenje o tekstu objavljenom u "Vijestima" dao je i Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije iz Crne Gore. On je na društvenoj mreži "Iks" napisao: - Željko Ivanović kao rođeni Kraljevčanin ima pravo da bude opsednut Aleksandrom Vučićem i njegovom porodicom. Bolest je svačija. Samo prvo treba da opere zube od ljubljenja sa Milom Đukanovićem i vrati dnevnicu Šolaku koji ga je kupio s glavom i džigericom.