KO IDE U RAT SA LOVAČKOM PUŠKOM?: Svedok Dejan Jevtić u Hagu nastavio svedočenje, advokat odbrane nije shvatio šta je freza

PRED Specijalizovanim sudom za ratne zločine na Kosovu i Metohiji, u procesu protiv nekadašnjih lidera tzv. Oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Redžepa Seljimija i Kadrija Veseljija, danas je nastavljeno svedočenje Dejana Jevtića iz Suve Reke, kojeg je tzv. OVK otela zajedno sa Stankom Stankovićem i Krstom Jevtićem, jula 1998. godine.

Foto: Printskrin

On je svedočenje započeo krajem prošle godine, kada je ispričao da je, kada je otet, imao nepunih 19 godina. Otele su ga, istakao je, komšije Šukriju Gaši i Sokolj Kabaši, sa kojima se znao odmalena, a dolazili su jedni kod drugih na verske praznike. Kada su ih oteli, tukli su ih, vezivali im oči, a u podrumu jedne kuće su bili godi do pojasa.

Danas su advokati optuženih pokušali da ospore njegovo svedočenje, govoreći o tome da su u frezi, odnosno prikolici freze, u kojoj je bio Jevtić bio sa Stankom Stankovićem i Krstom Jevtićem, pronađen sanduk u kojem su bili lovačka puška i pištolj.

Svedok je rekao da nije znao da je tu bilo oružje, a da su u pitanju lovačka puška i pištolj i dodao:

- Pa, ko bi u borbenu liniju išao sa lovačkom puškom?

On je tako odgovorio na insinuacije advokata Erika Tulija da su oteti zapravo išli u borbu i dodao da su devedesetih i Srbi i Albanci imali oružje, da je to bilo pitanje ponosa, i da su svi znali šta ko od oružja ima.

Mi smo živeli zajedno, igrali bilijar, družili se – opisao je Jevtić odnos sa Albancima pre sukoba i dodao da nijedan Albanac iz sela Movljani, u kojem je i on živeo, nije ubijen.

Rekao je i da lovačka puška pripada sinu njegovog rođaka čija je freza bila i da se koristila za lov, između ostalog na divlje svinje, u koji su išli i sa Albancima komšijama.

U jednom delu svedočenja, bilo je jasno da advokat Tuli baš ne shvata šta je to freza, kolika je njena prikolica, za šta se ovo prevozno sredstvo koristi i koliko ljudi tu može da stane, pa je sudija rekao da je verovatno nikad nije video. Svedok Jevtić je pitao može li da mu nacrta „figuru freze“ kako bi shvatio šta je to.

- Najčešće kada se pominje rat i pogibije, to me jako pogađa - rekao je Jevtić na pitanje o tome da li ima traume. - Nikada se nisam vratio u moje selo, imam informaciju da sam na nekom spisku i da će me uhapsiti ako dođem na Kosovo i Metohiju, samo ne znam zaista zbog čega.

Jevtić je rekao da su među Albancima koji su ih držali zatvorene bile i dve tri devojke u maskirnim uniformama. Podsetio je i na maltene celu porodicu Kostić koje je tzv. OVK ubila.

- Bili smo izmučeni. Imali smo samo jednu želju, pitali smo se da li ćemo preživeti – pričao je na svedočenju krajem prošle godine.

Oteti su posle maltretiranja od oko 24 časa pušteni.

Inače, Gaši i Kabaši su osuđeni pred sudom tzv. Kosova na samo dve godine zatvora zbog zastrašivanja Srba. Prvobitno na pet godina, ali im je onda kazna umanjena.

Tači, Seljimi, Krasnići i Veselji se terete za ratne i zločine protiv čovečnosti, najmanje 102 ubistva, protivpravna zatvaranja, mučenja na Kosovu i Metohiji i severu Albanije.