"BRUTALNI, PERFIDNI I TENDENCIOZNO SMIŠLJENI": Oštre osude sramnog napada na porodicu predsednika Vučića u nedeljniku "Vreme"

NAKON što su u magazinu "Vreme", po nalogu Dragana Đilasa, na četiri strane osvanuli sramni navodi i linčovanje Andreja Vučića, brata predsednika Srbije Aleksandra Vučića, usledile su brojne oštre reakcije.

Foto: Tanjug

Vujović - Nedeljnik vreme bestidno napada porodicu predsednika Vučića

Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Irena Vujović najoštrije je osudila tekst u nedeljniku Vreme kojim ovaj list bestidno napada porodicu predsednika Aleksandra Vučića, pokušavajući lažima da povredi čast i ugled predsednika Republike.

Brutalni, perfidni i tendenciozno smišljeni napadi na Andreja Vučića, kao što su i napadi na druge članove porodice Vučić, dolaze od strane deklarisanih neprijatelja Srbije i njenih građana. Zato svi slobodoumni i pravdoljubivi građani moraju da se ujedine u odbrani naših legitimnih predstavnika, jer time ujedno branimo najbolji interes naroda i slobodarski duh naše nacije.

Nikolić - Đilas frustriran zbog činjenica da ga narod ne želi

Saopštenje Milice Nikolić, člana Predsedništva Srpske napredne stranke, prenosimo u celosti:

"Od "40 000 glasača iz Republike Srpske", kako su besprizorno lagali, najstrašnije vređajući srpski narod, preko "fantomskih birača", kako su pokušali da obmanu građane, došli smo do toga da najveća štetočina i tajkunčina, Dragan Đilas, kaže - "5000 ljudi je manje u biračkom spisku". Pa gde nestade 40 000?!

Još pre izbora, najavljivali su predstavnici bivšeg režima da će praviti cirkus, svesni šta ih na izborima čeka. Odmah po izborima krenuli su u, bukvalno i doslovno, rušenje Skupštine grada, tuče, nerede, svojstvene nasilnicima koji vode tu listu, a koji se kriju iza navodne borbe protiv nasilja. Krenuli su i u zapomaganje raznim strancima, sa molbom da Srbiju pritisnu što jače. Kada tražite od ljudi poput Klemena, Grošelja, Kramon, da se petljaju u ono što se tiče samo i isključivo građana Srbije, onda je potpuno jasno kakvo zlo želite svojoj zemlji.

Pored toga što su stranci, ovi ljudi se takmiče u isticanju antisrpskih stavova, kao što se zalažu za priznanje lažne države, uvođenje sankcija RF, dakle sve ono što je suprotno od interesa srpskog naroda i srpske države.

I kada takvi ljudi predstavljaju mentore onima koji sebe ovde zovu opozicija i koji bi na vlast hteli silom i nasiljem, bez volje građana, onda je potpuno jasno šta bi se sa Srbijom, u tom slučaju desilo. Kao što je potpuno jasno, zbog čega je bila uništena do 2012. I kao što je potpuno jasno, odakle Draganu Đilasu milioni evra na računima širom sveta!

Zato on danas, frustriran zbog činjenice da ga narod ne želi više ni blizu državne kase, napada preko svojih marioneta i medija kojima upravlja, porodicu predsednika Vučića. Jadno i odvratno kako samo on ume, pokušavajući na taj način da ga slomi.

Zato on danas najavljuje nekakve skupove, ispred Ustavnog suda, sa zahtevom da se ponište izbori, valjda sve dotle dok on ne pobedi će biti neregularni, ali će regularno i on i ostatak njegovih uposlenika da uzme mandate i plate.

Nema šta nisu pokušali i na kakvo beščašće nisu spremni ne bi li se dočepali Srbije. Građani su poslali jasnu poruku na izborima, a ona znači nastavak izgradnje Srbije! Nastavak razvoja i realizacija svega onog predviđenog planom “Srbija 2027”. A na tom putu je niko drugi ne može voditi nego predsednik Vučić!

A što se Đilasa tiče, on može samo da plače" zaključila je Nikolićeva.

