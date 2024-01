ĐILAS NAREDIO: Uništite Vučićevu porodicu (FOTO)

NAKON izbornog poraza Đilas je povukao nemoralni, očajnicki potez! Cilj mu je da Vučiću, koji ga je ubedljivo pobedio na izborima, sada uništi porodicu, pa udara na sve strane i sve članove!

Foto: Igor Marinković

Naime, u Srbiji opozicija, od kada je predvode Dragan Đilas i frakcije “zutog preduzeća”, nisu u stanju da prihvate izborni rezultat. Tako je i ovoga puta Đilas, besan što ga narod neće, povukao najočajniji potez, izdao naredbu svojim medijima da iz svih oružja udare na porodicu Aleksandra Vučica.

Prvo je preko svog glasila Danasa i njemu lojalnih urednika i analitičara, šikaniranjem predsednikove majke, pokušao da se dopadne narodu, što su građani Srbije naravno, kaznili izbornim rezultatom.

E kad mu je i to propalo, nakon ubedljive pobede SNS, čiju listu je podržao upravo predsednik Vučić, Đilas kao sumanuti kockarski luzer ide korak dalje!

Urednicima medija koje je kupio, poput Vijesti, ili drugih koje kontroliše, dao je zadatak da se obruše besmislenim tekstovima na predesednikovog brata Andreja.

Da šuruje sa njim dokazuje i to da sastanče u kafiću "Priča" na Vračaru, ovo je malo pred kupovinu Vijesti. Na slici koju posedujemo vidi se da pije kafu sa nalogodavcem i izvršiteljem svojih prljavih radova.

Njegov plan je bio, kao i kad je vređao predsednikovu majku, da udara jako na porodicu. "Stavite da je Vučićev otac neki Abanac, što gore i odvratnije to bolje, samo neka slika bude velika, “Inzenjerski mozak” Napišite u naslovu da je Andrej zlotvor, kriminalac, da je nepomenik poput brata, samo je važno da slika bude preko cele strane. Što masnija laž, to će nam narod lakse poverovati i zaboraviće da smo luzeri kojima taj narod nikada do dada nije poverovao" - E tako novinarstvo i kreiranje javnosti zamišlja Dragan Đilas!

A to što strada nečija porodica, to njega ne zanima. Misli da su svačije patnje i suze lažne, poput njegovih isprer RIK-a. Glumac misli da svi glume zivot. Ali, narod zna. Zna narod, kao što svi dobro znaju da će ovako da nastave on i njegova ekipa do 2027. godine, a onda će im opet neko drugi biti kriv.