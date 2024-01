NAMETNUTI ODBORNICI OSTAJU SVE DO IZBORA? I smena Kurtijevih gradonačelnika na severu KiM bila bi Pirova pobeda Srba

ČAK i da Srbima sa Kosova i Metohije pođe za rukom da, uz sva saplitanja Prištine, iz fotelja izbace albanske gradonačelnike izabrane sa tek po nekoliko stotina glasova u četiri opštine na severu Kosova i Metohije, ostaje pitanje odbornika na koje se ne odnosi procedura za smenjivanje čelnih ljudi lokalnih samouprava. To bi u praksi značilo da bi u Zvečanu, Zubinom Potoku, Leposaviću i Severnoj Mitrovici nelegitimni deputati mogli i te kako da "nadžive" gradonačelnike do sledećih izbora koji još nisu ni na vidiku.

Foto: D. Zečević

Politički analitičar Nedžmedin Spahiju objasnio je da je izlaz da odbornici podnesu ostavke, ali u ovakvo razrešenje niko ne veruje.

- Za razrešenje odbornika nije predviđena procedura, pa oni mogu da ostanu do sledećih redovnih izbora, osim ako u dva navrata lokalni parlament ne izglasa predlog budžeta za narednu godinu. Tada se raspušta skupštine opštine - rekao je Spahiju.

Iako bi ostanak albanskih odbornika bio veliki problem za Srbe, oni najpre moraju da se izbore sa procedurom smene gradonačelnika, koja je komplikovana, a Priština je menja iz dana u dan, izmišlja nova pravila... Naš narod je uspeo da prikupi potpise i peticija je predata predsednicima skupština opština Leposavić, Severna Mitrovica, Zubin Potok i Zvečan, a zatim će otići u ruke Centralnoj izbornoj komisiji na verifikaciju.

U slučaju da CIK kaže da neka od četiri peticije nije validna, daje se rok od deset dana za ispravke. Kada se kompletira dokumentacija, nadležnost se prenosi na više instance kako bi bio raspisan referendum za smenu (rok za zakazivanje datuma je 45 dana od kada se utvrdi da su potpisi na peticiju ispravni). Ako se uzmu u obzir svi rokovi, uz dodatne koje će Priština bez sumnje nametnuti, može da se dogodi da novi izbori za gradonačelnike budu tek dogodine. Osim toga, da bi referendum uspeo potrebno je da na njega izađe polovina plus jedan od upisanih birača u četiri opštine, pa se postavlja pitanje da li Srba ima toliko s obzirom na to da u poslednje vreme zbog otvorenog terora koji nad njima sprovodi Kurtijev režim sve češće napuštaju domove i sele se u centralnu Srbiju. Tako je za svega nekoliko meseci svoja ognjišta u južnoj pokrajini napustili oko deset odsto naših sunarodnika.

OTIMAJU ZEMLjIŠTE ALBANSKI gradonačalnici koriste svaku priliku da donose odluke na štetu našeg naroda. Tako su u Severnoj Mitrovici zaustavili radove na univerzitetskoj zgradi.Takođe, odlučili su da jednu veliku parcelu u gradu na Ibru daju na korišćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova lažne države.

Politikolog Ognjen Gogić smatra da je Priština u priču oko smene gradonačelnika putem referednuma ušla bez pravnog okvira.

- Oni u hodu definišu neke stvari, što je sračunato sa time da se onda u procesu ispostave pravne praznine koje omogućavaju opstrukciju. Proveravaće se svaki potpis i očekuje nas dug i naporan proces do smene vlasti na severu. Predstoje i možda neki novi administrativni koraci pre nego što se nastavi sa ovim procesom, dok je samo administrativno uputstvo Ministarstva lokalne samouprave upitno sa pravne strane. Može da se dogodi da neko postavi pitanje legalnosti čitavog procesa i da on bude obustavljen i pre nego što se dođe do kraja. To je isto opcija na koju se igra - istakao je Gogić za "Kosovo onlajn".

Inače, Srbi su odlučili da izađu iz tzv. kosovskih institucija u novembru 2022. godine, posle odbijanja Prištine da formira Zajednicu srpskih opština i stalnih upada policije na sever. Kurti je zatim organizovao izbore koje je naš narod bojkotovao, te su gradonačelnici i odbornici izabrani sa svega 3,5 odsto podrške, mahom Albanaca i samo 13 Srba "za".

SKINULI ZASTAVE U LEPOSAVIĆU je juče oko podne na zgradi Centra za socijalni rad postavljena tabla "Republika Kosovo", kao i na ulaznim vratima u zgradu Opštine, a sa jarbola ispred opštinske zgrade skinute su zastave Srbije, Ujedinjenih nacija, kao i opštine Leposavić.