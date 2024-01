BEOGRAD DOBIJA NOVU LOŽIONICU: Vučić - Ovo će biti jedno od najvećih mesta za okupljanje najpametnijih i najmarljivijih (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na obnovi kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra Ložionica, kod nekadašnje okretnice parne lokomotive ispod Mostarske petlje u Beogradu.

Foto: Novosti

Obraćanje predsednika

Vučić je istakao da je ponosan što ovo sve vidi.

- Biće to jedan benčmark Beograda, i ovog dela gada za mlade i kreativne ljude. Uredićemo i sve prilaze i Gazeli i vodotornju pored kojeg svi prolazimo. Nadam se da ćemo to sve da otvorimo do prvog decembra. Svaki projekat ćemo da guramo na ovakav način, da svi rade ubrzano. Pozivam ljude da se jave Ani Brnabić dok ne bude nova Vlada, da rade to... Ili da se jave mom kabinetu, jer su nam projektanti potrebni više nego bilo ko drugi - kazao je Vučić.

Foto: Novosti

Predsednik je pomenuo da u petak ide u obikazak porodilšta u užanosm stanju i jedno koje je završeno odnosno obnovljeno.

- Bez teškog rada nema ni rezultata - kazao je Vučić.

Foto: Novosti

Predsednik se zahvalio svim angažovanima na marljivosti, te dodao da će Ložionica biti jedno od najvećih mesta za okupljanje najpametnijih i najmarljivijih.

Vučić je prokomentarisao požar na Novom Beogradu.

- Prvi put ste u svom dejstvu mogli da vitie Kamov, naše H145. Srbija je za gašenje požara najbolje opremljena u regioni. Sve ćemo da uključimo da imamo dovoljan broj ljudi. Sve smo stigli da uradimo... Sad smo veoma snažni po tom pitanj. Trebaju nam još neka vozila i ljudi. Istraga će pokazati šta je uzrok, i to prepuštamo policiji i nadležnim - kazao je Vučić.

- Mi smo ovde razgovaramo o budućnosti, o onome što će da ostane za našu decu. To su velike stvari. I da ja sad govorim o tome kako neko najavljuje proteste zobg ponašanja nekog akušera... Pa što zbog požara ne organizujete demionstracije. Jel to vaš smisao? Nemate šta d aponudite ljudima? Koliko sam tužan zbog toga što se dogodilo tom detetu i toj majci, ja sam srećan što je Marica o tome pričala, i ja ću sustra da je primim u Predsedniptvo, i što je spasila na hiljade dece. Valjda će sada ti neodgovorni da shvate da država može snažno da reaguje i da će država uvek biti uz majke - kazao je Vučić.

Predsednik je dodao da ne želi da troši energiju na političke protivnike.

- Što se tiče Milovana Brkića, on je postao plan i program naših opozicionara - kazao je Vučić, te dodao da smo na laži već navikli.

- Mali ljudi obično imaju velike frustracije - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao kako mu je jedino bilo važnu kakvi će biti rezultati izbora 17. decembra i da ne čeka "nikakve presude" iz stranih zemalja.

- Nikoga ne ismevam i nikoga ne vređam. Mene nazivaju Hitlerom, ubicom, kriminalcem, ludakom, vređaju mi majku... I niko ne pita zašto se vređaju svi oni ljudi koji su glasali. Jedino što mislim da su nesposobni i neodgovorni. To pokazuje da u eri socijalnih mreža ne mogu da se približe nekome ko je na vlati. Dojadio sam i Bogu i narodu, ali je njihova neodgovornost toliko velika - kazao je predsednik.

Vučić je govorio i o tome da među mrziteljima Srbije nema onih koji ne instiraju priznanje tzv. Kosova, uvođenje sankcija Rusiji.

- Što se tiče izbora u Srbiji tu su stvari jasne kao suza - kaže Vučić.

Predsednik je pomenuo i dešavanja u Banjskoj.

- Razmišljam kako da pokrenem istragu, da ne dovedem zemlju u tešku poziciju. Pojedine interesuje kako da kazne Srbiju, jer su branili svoja ognjišta. Da vam kažem, kada pogledam kakvo sve oruđe i oružje pominju, a oni protivpravno doveli Džveline i mnoge druge i ne odgovaraju ništa jer im se može. A ti Vučiću se pravi lud. Moj posao je da štitim ovu zemlju i naš narod na Kosovu i Metohiji - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da veruje kako će na narednimizborima biti još veća izlaznost.

Počeo obilazak

Kako je rečeno, svi radovi biće gotovi do kraja godine, uključujući vodotoranj.

Građani će moći da se popnu pasarelom, da uđu unutra i tu će biti izložba. Biće i garaže sa 150 parking mesta.

Predsednik je rekao da će ovo biti jedno od najtarženijih mesta u gradu.

Foto: Novosti

Ministar Jovanović je pojasnio kako će ovde biti otvoren prostor za saradnju sa zajednicom, za dalje unapređenje, start-apove, a predsednik je dodao da je važno da se rezultati vide.

Tokom obilaska bilo je reči i o tome da će veliki deo površine da zauzme zelenilo i drvene površine.

- Hoću da svaki projekat gledamo i pratimo. Ono što ljudi ne razumeju, na primer kada tražite lokacijske uslove i dozvole, treba vam oko 12 organa, nekada i preko 70, i ako čekate na njihovo mišljenje za to treba godinu i više da se usaglase. Zato treba da obilazimo sve, da skupljamo dozvole na jedno mesto i da ohrabrimo one koji rade na izvođenju radova da to završe. Sve mora da se završi do decembra 2025. Bilo bi dobro da se napravi program za fasade, da to vidimo kako da uradimo - kazao je Vučić.

Foto: Novosti

Na pitanje "Novosti" predsednik je rekao da će na ovom projektu da rade mladi ljudi.

- Ovo je centar grada i velika je potraga za prostorom u Ložionici. Drugo ulepšaćemo Gazelu... Ja ne mogu da se pravdam onima koji ne vole svoju zastavu, okačićemo još dve zastave, otvorićemo vodotoranj. To će biti prikaz svega u Beogradu - kazao je Vučić.

Foto: Novosti

Predsednik je rekao da će se ulagati mnogo u domaće univerzitete, ali i da će se izdvajati novac za strane franšize.

- Potrebno nam je više ljudi, više dece, ali i strane radne snage - kazao je predsednik.

Predsednik je rekao da problem pravi nedostatak projektnih biroa, govoreći o rekonstrukciji porodilišta u Nišu.

Vučić je pomenuo da će za EKSPO biti potreban veliki broj volontera.

- To nije jedan dan. Treba će nam mesec dan apre, i posle EKSPA. Računajte od prvog aprila do sredine spemtembra angažman cele zemlje. Velike stvari su pred nama. Ja sam srećan što ste ovo uradili pre vremena, samo još da i pre vremena završite - kazao je Vučić.

Premijerka je istakla da na projektu Ložionice radi domaća firma, te da su angažovani non-stop.

Dodala je to da vlada ogroman interes za Ložionicu.

Foto: Novosti

Predsednik je rekao da kroz par dana u Srbiju stiže Micotakis, koji dovodi grčke investitore koji su pokazali interes za našu zemlju.

- Azija je najbrži rastući kontinet, a u Evropi se najbolje živi u i toj kombinaciji moramo naći najbolju poziciju za Srbiju - pojasnio je predsednik.

Vučić je rekao da je nesrećan zbog tragedije na Novom Beogradu, ali da je srećan što je narod napokon video čime sve Srbija raspolaže, te pomenuo prvu upotrebu Kamova na nebu iznad Srbije u gašenju požara.

Predsednik je najavio da će vatrogasci da pojačavaju svoje timove, pogotovo uzevši u obzir da leto sa sobom donosi brojne požare.

Vučiću se dopao unutrašnji prostor Ložionice, i veruje da će to sve da izgleda mnogo lepo.

Foto: Novosti

Kako je najavljeno u tom prostoru će biti velika multifunkcionalna sala, specifična i jedisntvena po veličini. Tu će biti i protsoti za stanke, rad, učionice za decu, te na kraju restoran sa baštom i pogledom na toranj.

Foto: Novosti

Premijerka je kazala da će ovaj projekat biti samoodrživ.

Izvoz IKT sektora biće izmeuđu 3,5 i 3,6 milijardi evra, istakla je Brnabić.

Predsednik je dodao da IKT raste velikom brzinom i da se Srbija razvija.

- Sve što možete da stavite u budžet i da finansirate sve iz svojih para, to znači da vam je država najjača... Pare su još skupe, tek za 8 ili 9 meseci očekujem da pare pojeftine - kazao je Vučić, te pojasnio da očekuje promene od strane Centralne banke što će u velikoj meri poboljšati uslove kreditiranja.

Vučić je istakao da će Gazela zahtevati ponovnu pažnju odnosno krečenje.

Foto: Novosti

Predsednik je reako da očekuje da prosek plate u martu iznosi 840 evra, a u decembru oko 955, ali to nije prosek, međutim iduće godine će ići preko 1052 evra.

- Verujem da ćemo za godinu i dva meseca preći cifru od 1000 evra. Razmišljamo o minimalcu, da zaštitimo najsiromašnije, ali ne ugrozimo investitore - pojasnio je Vučić.

Predsednik je pomenuo i da će se potruditi kako bi što veći broj ljudi vratio u našu zemlju.

- Sad smo dobili priliku od naroda da u naredne 4 godine pokažemo sve što znamo i umemo - dodao je Vučić.

Vučić je pomenuo da ono što pravi problem u građevisnkoj industriji jeste bankarski sektor.

- Stranci svi izučavaju. Video sam u Severnoj Makedoniji. Sve analiziraju da vide gde su oni u tom svemu. Svi analiziraju šta smo rekli da se gradi - kaže Vučić, te je dodao da jedino amerikanci mogu da reše problem sa Rumunjiom.

Foto: Novosti

- Dugo će se izvučavati i u našim školama i verujem da ćemo uspešno da obavito taj zadatak - kaže Vučić.

Foto: Novosti

Ložionica će biti prvi prostor za kreaitvne industrije, a veliki deo će biti izgrađen u staklu. Ideja je da to bude dinamično mesto, gde će dolaziti cele porodice, te da se zapošljavaju obrazovani ljudi iz kreativne industrije.

Stigao i predsednik Vučić

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Stigla i premijerka

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Okupili se ministri i važne ličnosti koji učestvuju u ovom projektu

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Stigao i ministar Jovanović

Ministar informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović stigao je na lokaciju Ložionice.

Foto: Novosti

Pogledajte kako teku radovi

Ekipa "Novosti" obišla je lokaciju na kojoj uveliko teku radovi na izgradnji Ložionice, a opširnije o tome pročitajte na OVOM LINKU.

Podsećamo, kamen temeljac za izgradnju Ložionice u Beogradu postavljen je početkom prošle godine.