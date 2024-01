DAJTE VLASNIKU N1 ŠEĆERA I VODE Ekonomista za N1: Vučićev plan za razvoj je vrlo ozbiljan i potreban Srbiji (VIDEO)

LjUBODRAG Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu, izjavio je na N1 da je Plan "Skok u budućnost 2027" sveobuhvatan i potreban je Srbiji.

- Mi svakako nemamo 17 milijardi u budžetu, ali nećemo biti jedina zemlja u svetu koja se zadužila, ali to nije problem jer je ovo plan gde ćemo od 1$ zaraditi 3$, gde ćemo uposliti 5.000-10.000 ljudi, povećaćemo BDP... Ovaj plan je do te mere ozbiljan da zaista nudi mnoge mogućnosti da Srbiju u značajnoj meri preporodi! Nemam nikakvih sumnji da će biti od velike koristi za Srbiju! Ovo me podseća na SFRJ i na petogodišnje planove kada je država ozbiljno planirala. Veoma je važno postaviti neke ciljeve pa, i ako ne ostvariš sve - biće dobro - rekao je on.

Ljubodrag Savić - profesor na Ekonomskom fakultetu:



