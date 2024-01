"10 VAŽNIH DOGOVORA BLOKIRA JEDNA ČLANICA, POGODITE KOJA" Vučić: Razgovarao sam sa O'Brajanom o najavi ukidanja platnog prometa

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je zabrana prodaje srpske robe na Kosovu i Metohiji, kao i najava ukidanja platnog prometa Prištine sa Srbijom, histerični napad na srpski narod na KiM i da je sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja Džejmsom O'Brajanom razgovarao o tome.

U izjavi novinarima u Skoplju, gde učestvuje na samitu lidera Zapadnog Balkana i EU, Vučić je rekao da će sa O'Brajanom nastaviti konsultacije o tome.

- Uvek ćemo biti uz svoj narod, trudićemo se, tražićemo i nalazićemo odgovore - poručio je Vučić.

Dodao je da od 2021. godine 10 važnih dogovora i inicijativa nije moglo da bude usvojeno u CEFTI, zahvaljujući tome što jedna članica to blokira.

- Ajde pogodite ko je to. Svi drugi saglasni, svi hoće, ali ono što je važno što je rekao O'Brajan danas, a to je onaj ko zaustavlja druge, u narednom periodu, uz vrlo striktan i strog pristup, zaustavljaće u stvari sebe. Tako da ja mislim da je to važna poruka i nadam se da će se to promeniti - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da li će otići na KiM, kako je to najavio, Vučić je odgovorio da on to želi, ali da ne znači da će da ga puste.

- Ja sam uvek slobodan i spreman da razgovaram sa našim narodom na KiM. Za mene ne postoji ništa važnije od toga - rekao je Vučić.