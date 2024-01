CEO BUDŽET SRBIJE ZA BOLJI ŽIVOT SVIH NAS: Realizacija projekta "Skok u budućnost 2027" prekretnica u razvoju zemlje i šansa za rast standarda

SPROVOĐENjE plana "Srbija 2027 - Skok u budućnost", biće prekretnica u razvoju naše zemlje koja će unaprediti standard i otvoriti nove ekonomske mogućnosti, prve su reakcije na program koji je predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i oročio ga na tri godine, kada će naša zemlja biti domaćin svetske izložbe "Ekspo". Ovaj scenario predviđa 17,8 milijardi evra ulaganja, prosečnu platu od 1.400 evra, a penzije i minimalca 650 evra.

Ekspo 2027

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da bi plan podelio u dva dela - brigu o ljudima i ulaganja u sve ono što treba da podigne bogatstvo zemlje:

- Bruto domaći proizvod je brojka koju je predsednik hteo da svi zapamtimo. Prošle godine smo prvi put došli na 69 milijardi. Ako svi budemo vredni, za samo tri godine preći će 90 milijardi, a ako ostvarimo, može da preskoči i 100 milijardi. Zato smo i plan nazvali kvantni skok, skok u budućnost.

On je ponovio da će biti izgrađeno 955 kilometara puteva, gradiće se i pruge i drugi infrastrukturni objekti.

- Hoćemo da se borimo sa siromaštvom. Treba svima da damo priliku da iskoriste svoje šanse, da napreduju, da zarade više. Očekujemo da ovaj program bude inkluzivan. Nema ovo veze sa politikom, pozivamo sve da pokušamo da promenimo Srbiju. U pitanju je vrednost jednogodišnjeg budžeta, dakle, dodatan budžet ćemo izdvojiti za projekte. Nipodaštavali su nas da Beograd na vodi ne može da se napravi, smejali su se na pomen brze pruge i povećanja plate... Sanjamo velike snove, 2027. godina je iza vrata i Srbija može da izgleda potpuno drugačije - naveo je Mali.

Poručio je da se uslovi života u Srbiji i nekim razvijenijim zemljama neće puno razlikovati, da mora da se radi i gradi i da je cilj da se konkretnim merama podstakne natalitet:

- Idemo sa konkretnim merama da pomognemo majkama, da motivišemo i kažemo hvala svim majkama koje žele da rode decu. Bez dece je besmisleno sve. Odmah nakon rebalansa budžeta idemo sa primenom. Povećanje jednokratne pomoći za prvorođeno i drugorođeno dete na 500.000 i 600.000 dinara. U planu postoje i konkretne mere za smanjenje stope rizika od siromaštva. "Ekspo" ne podrazumeva samo Beograd, već da se planirani projekti i ulaganja odnose na celu teritoriju Srbije. Srbija daje i posebne subvencije za izgradnju hotela. Želimo da obezbedimo dodatne ležajeve i kapacitet kako bismo mogli 2027. godine da ugostimo sve ljude. Očekujemo dva do tri miliona ljudi. Bićemo centar sveta.

Staza za moto- trke NACIONALNI stadion, kako je naveo Mali, biće pravo remek-delo, a za to će se postarati poznati arhitekta Mark Fenvik. - Oko stadiona će biti parking-mesta za 9.000 automobila. Postoji ogromna želja da se nastavi sa razvijanjem sadržaja na ovoj lokacija. Ima dosta ideja, a jedna je izgradnja staze za moto-trke. Očekujem inicijativu od domaćih privatnih firmi oko uključivanja u projekat. U rezidencijalnom kompleksu planirana je izgradnja 160.000 kvadratnih metara stanova.

Ekonomista Goran Nikolić istakao je da će investicioni planovi koje je predstavio predsednik Aleksandar Vučić pokrenuti celu državu i ocenio da je dobro što se postavljaju visoki ciljevi, jer se onda više i radi. Prema njegovim rečima, ima više sektora koji su planirani da se razvijaju, a pre svega sektori veštačke inteligencije i nauke, izgradnja naučnih parkova i sve što je u vezi sa razvojem novih tehnologija.

- Novi ciljevi koji su juče predstavljeni mogu dodatno da podstaknu i privatne kompanije, koje su posebno pomenute da i one daju svoj doprinos. Imamo vrlo važan aspekt koji se tiče pomoći određenim sektorima privrede u smislu industrijalizacije, kao i poljoprivredi. Program razvoja predviđa stopu rasta koja je u skladu sa projekcijama MMF-a, između 3,5 i četiri odsto u naredne četiri godine - objasnio je Nikolić. - Ako tu stopu prognozira i MMF, to onda implicira i određen nivo investicija, a to je blizu 18 milijardi evra. Izgradnjom skoro 1.000 kilometara dodatnih auto-puteva, zaključno sa 2027. godinom, Srbija će, ne računajući zemlje Zapadne Evrope, imati jednu od najboljih putnih mreža.

Kako je istakao, realna je najava da će do kraja tekuće godine prosečna plata iznositi 958 evra:

- Realne su prognoze da će do tada prosečna penzija i minimalna zarada dostići 650 evra.

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost rekao je da je značajno to što je Srbija na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu imala priliku da plasira ekonomske informacije, uključujući i onu da je najveća ekonomija na Zapadnom Balkanu:

- Čulo se da Srbija ima najviše direktnih investicija, da najviše trguje sa EU, ali i da ima i značajnu trgovinu sa drugim velikim silama. Uticaj svetske ekonomije najbolje će se videti ukoliko se ostvari sve ono što je predsednik Vučić najavio u okviru programa "Skok u budućnost - Srbija Ekspo 2027".

Niče grad u Surčinu MINISTAR Mali obišao je juče pripremne radove na lokaciji u Surčinu na kojoj će biti izgrađen kompleks za "Ekspo 2027" i rekao da će prostorpostati najveće gradilište u ovom delu Evrope. - Ovaj deo Beograda, uz Makiško polje gde se gradi prva linija metroa, postaće najveće gradilište u ovom delu Evrope. Nekada je to bio Beograd na vodi koji se polako završava. Do decembra 2026. godine moraju biti predati ključevi paviljona svim zemljama učesnicima manifestacije. Izgradnja kompleksa na 250 hektara započeta je u julu 2023. godine. U toku su radovi na izgradnji linijske infrastrukture za potrebe razvoja novog kompleksa, u okviru kojeg će biti izgrađen, pored sajamskog prostora i Nacionalni stadion, rezidencijalni kompleksi i akvatik centar. Ukupna površina izložbenih objekata iznosiće 230.000 metara kvadratnih - naveo je Mali.