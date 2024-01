PREDSEDNIK PREDSTAVIO PLAN "SRBIJA 2027": Vučić odlučan - Dosanjaćemo svoje snove! (FOTO/VIDEO)

Šesta tačka

Vučić je istakao kako je za sam EKSPO potrebna podrška na desetine hiljada volontera.

- Treba da uradimo sve da pokažemo da sa nama ne može niko da se poredi. Pokušaćemo da itegrišemo celu Srbiju - kazao je Vučić.

Foto M. Š.

- Mi ćemo pokazati kako izgleda Ovčarsko kablarska klisura, jedan biser, veličanstveno mesto. Ana je bila ta koja je ovo izgurala, ja sam ovo samo prihvatio, nije bilo smisla da se opirem. Bićete ponosni kada odete tamo, izgledaće čudesno - kazao je Vučić.

On je potom govorio o razvoju Lebana i Caričinog grada, i kaže da se lično zalagao za to.

- Kompletno Lebane će biti izmenjeno, ljudima će biti potpuno promenjen život. U istom tom Lebanu radimo rekonstrukciju Sijarinske banje. To će biti prelepo, turistički mnogo važno. Ovo je i put preko Radan planine, što su ljudi tražili od 1945. godine, nikada ga niko nije izgradio, mi sada to radimo - kaže predsednik.

Vučić ističe da će biti promenjena slika juga Srbije, i da taj kraj naše zemlje ima ogromnu perspektivu.

- Ovde vidite most pasarelu do tvrđave Maglič, Edukativno-ekološki park u Svilajncu, biciklističkih staza od Velikog Gradišta do Golupca, pa gondole Zlatibor-Pribojska banja. Gradimo i gondolu Goč-Vrnjačka banja. To će biti prava atrakcija, dovešćemo i privatni sektor i poznate sportiste da investiraju tu - otkrio je on.

Vučić kaže da će se mnogo ulagati u seoski turizam, i da će svi salaši dobiti velike podsticaje.

- Menjamo sliku juga Srbije, koja je bila ne sa previše perspektive - kazao je Vučić.

Mnogo toga je uloženo i u banjski turizam.

- Govorimo i o banjama, želimo da se sve obnove, da budu veliki izvori prihoda. To je naše veliko bogatstvo. Moramo da uradimo i Bujanovačku i Nišku banju. Banja Rusanda, u nju niko nije želeo da ulaže novac, ali to mora biti urađeno što pre - kazao je predsednik.

Predsednik je istakao da će se posebna pažnja voditi o ljudima na KiM, da svi imaju krov nad glavom i uslove za život.

- Ulažemo u Gračanicu i Kosovsku Mitrovicu. Ulažemo u Rasku banju i verujem da ćemo nastaviti sa ulaganjem, i vratiti veru u svaki deo na KiM gde živi naš narod - kazao je Vučić.

- Da budemo sasvim fer, ako ovo svi zajedno završimo i da ovo bude naše generacije delo, da budemo ponosni na nađu zemlju. Samo jednu zemlju imamo. Ovo nema veze sa politikom. Pozivam sve da se bore za onu Srbiju koju sanjaju. Od ovoga veći i ambiciozniji plan ne možemo da zamislimo. Dosanjaćemo svoje snove! - kazao je za kraj Vučić.

- Na EKSPU celom svetu da pokažemo da smo najbolji domaćini.

Ministar Mali o EKSPU

Ministar Mali je rekao da su svi navedeni projekti potencijalni izvor rasta, i to sve do 2027. godine, upravo zbog toga što će te godine Srbija i Beograd biti centar sveta.

- Na 25 hektara će se protirati izložbeni prostor. Skoro 3 miliona posetilaca očekujemo u zemlji. Najveći razvojni projekat za našu zemlju - poručio je Mali.

Ministar Mali je dodao da su u julu mesecu počeli pripremni radovi na infrastrukturi, da se grade nove petlje, kilometri bulevara i puteva.

- 1. decembra 2026. godine mi moramo da predamo ključeve. Konrektno, gradimćemo sajamski kompleks, zatim rezidencijalni kompleks sa 1.500 stanova, akvatik centar i Nacionalni stadion - rekao je Mali.

On kaže da očekujemo tri miliona posetilaca u Srbiji, i da će Nacionalni stadion biti pravo remek delo.

- Imaće čak 52.000 sedišta, radimo ga po svim standardima UEFA. Biće gotov do kraja 2026. godine. Gradimo i 1.500 stanova, a posle Ekspa videćemo da li ćemo ih prodavati ili ćemo ponuditi određenim kategorijama. Gradimo i Akvatik centar, novi centar vodenih sportova. I konačno povezujemo centar grada, Prokop, preko Zemun Polja sa Ekspom, i nastavljamo dalje do Obrenovca. To je nekih 18 km pruge - kaže ministar.

Ministar Mali je podsetio da se centar grada povezuje sa EKSPOm, a potom se nastavlja pruga do Obrenovca.

- Mi smo već krenuli prošle godine da radimo, preko 200 hiljada kubika kamena je nasuto i polako ali sigurno ovaj veliki novi grad dobija svoje obrise. Kako krene nova građebinska sezona krenućemo sa radovima iznad zemlje - kazao je Mali.

- Prokop smo otvorili, konačno smo dobili železničku stanicu posle 50 godina, a tamo se sada gradi veliki poslovni park, u jednoj od tih zgrada biće Beogradksa berza i Centralni registar hartija od vrednosti. Menjamo i zakon deviznom poslovanju, o razvoju finansijskg tržišta... - kazao je Mali.

Dodao je i to da nam sledi dalji razvoj tržišta kapitala.

Kazao je i da će Beograd dobiti i novu železničku stanicu na Novom Beogradu.

- To je veliki infrastrukturni projekat koji će pojačati mobilnost. Sve mora da bude spremno za milione posetilaca koji stižu. Gradimo i novi tunel kod Ekonomskog fakulteta, to će biti nastavak velikog novog mosta koji gradimo u Beogradu. Taj most će biti gotov do 2027. godine. I moram da pomenem Beograd na vodi, projekat u koji je malo ko verovao, ali smo i taj san dosanjali - rekao je Mali.

Postojeća lokacija sajma dobiće novi izgled, te će Hala 1 postati centar dešavanja i za pozorišne trupe i baletsk i za orkestre.

- EKSPO je najveći azvojni potencijal naše zemlje. Ako budemo svi složni, posvećeni, vredni nema razgloga da sve ove projekte ne realizujemo - kazao je Mali.

Tačka četiri

Predsednik je najavio da će u narednom periodu slediti otvaranje novih fabrika, i da će to doprineti industralizaciji zemlje.

Foto M. Š.

- Osim što imamo najniži stopu nezaposlenosti, imamo najvišu stopu zaposlenosti. Ono na čemu smo insistirali u poljoprivredi je pomoć stočarima i za njih će najbrže rasti subvencije i za mleko i mlečne proizvode - kaže Vučić.

Foto M. Š.

Dodaje da je bitno da se ulaže u navodnjavanje.

- Što se energetike tiče, tu nas čekaju ogromni projekti. Bistrica je spas za nas, i ako nju ne izgradimo nećemo imati struje. Biće nam lakše... - pojasnio je Vučić.

Prvi energetski objekat otvaramo za mesec ili dva, a reč je o Kostolac B3.

- Zatim imamo velike projekte izgranje samobalansiranih solarnih elektrana. Ulagaćemo u energiju više nego ikada. Naftovod Srbija-Mađarska mora biti urađen do Ekspa - kaže predsednik.

Ističe da ćemo nastaviti ubrzano da radimo i na energetskoj sanaciji zgrada, kako je to urađeno u Pragu i Bratislavi.

- Što se rudarstva tiče, rekli su da smo ovo zakazali kako bih ja rekao da ćemo kopati litijum. Tu odluku može da donese samo Vlada, ja sam svoje mišljenje odavno rekao. Smatram da ne treba da podilazimo neznalicama, već da gledamo kako da se razvijamo. Kada bi Loznica imala 100 miliona veći budžet, mogli bi da bacaju pare po ulici. Neka ljudi razmisle, i neka Vlada razmisli - kazao je predsednik.

Predsednik je napomenuo da Srbija ima mnoge rudnike "zlata" te da je potrebno da se udi u toj oblasti više angažuju.

- Imamo takve rezerve, i možemo ogroman razvoj Srbije na tome da zasnivamo - kaže Vučić.

Govoreći o ekologiji, kaže da moramo izgraditi 1.108 km kanalizacione mere, i da nije zadovoljan dosadašnjim radom na tom pitanju.

- To mora da ide mnogo brže! To nije pitanje para, već nemamo kapacitete. Za održavanje fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, morali bismo strance da angažujemo. I što se tiče poboljšanja kvaliteta vazduha, mi radimo plastične cevi za gas, što će smanjiti zagađenje od uglja i drveta - istakao je Vučić.

Predsednik nastavlja sa predstavljanjem plana

Potom se ponovo obratio predsednik Vučić, koji je na početku izlaganja objasnio zašto se "svađa" sa premijerkom oko Fakulteta umetnosti.

- Postoji jedno pitanje koje u Vladi neretko postavlja samo Siniša Mali. Sva ministarstva troše pare, a sve što zaradimo sliva se u samo jedno ministarstvo. Ja bih voleo da neko uštedi pare. I kada postavimo pitanje recimo Fakulteta muzičkih umetnosti, pitanje je možemo li to da izdržimo i da platimo. Možemo naravno, zato što imamo višak - rekao je on.

Predsednik je predstavio OŠ Svetozar Marković u Sjenici, koja ima bazen, i na koju je potrošeno 15 miliona evra.

- Pogledajte na slajdovima kako izgledaju druge obnovljene škole, od Novog Pazara, Doljevca, Rače...

Predsednik je najavio nova 23 vrtića i 67 škola širom Srbije.

- Sve kreće da se gradi i to je jedno od najvažnijih ulaganja za decu. Rekonstrukcija omladinskih cetara je u planu. Svakome će biti dostupno i svi će imati mogućnost da pita zašto nešto kasni. Vi ćete biti zainteresovani, pa ćete pitati zašto neko ne radi svoj posao. Ono što je važno vezano je za drumsku infrastrukturu. Od 2012. do danas je urađeno 468 kilometara, sada već radimo ogroman deo, i imamo još 427 kilometara u planu.. Pogledajte kojom brzinom se Srbija razvija - pojašnjava Vučić.

Predsednik je potom govorio o projektima koji treba da budu gotovi u skorijoj budućnosti.

Dodao je i to da će mnogi auto-putevi i brze saobraćajnice biti gotovi.

- A od 1945. do 2012. godine je izgrađeno gotovo duplo manje. Ostalo nam je od Koševa do Preljine, deonicu, biće gotova do 2025. godine. Sledeći je Pakovraće-Požega, ostalo nam je 19,5 km, i to će biti gotovo do oktobra ove godine. Deonica Sremska Rača-Kuzmin u dužini od 19 km, sa mostom u Sremskoj Rači, biti završena do kraja 2025. godine. Fruškogorski koridor, ukupno 47,5 km, biće urađen do juna 2026. godine - rekao je on.

U ovom trenutku se grade tri velika mosta preko Dunava, to se nikada u istoriji nije dogodilo u našoj zemlji, istakao je predsednik.

Foto M. Š.

- Potom imamo deonicu Šabac-Loznica, biće završena uskoro, zatim Dunavski koridor, deonica Požarevac-Golubac, to je 68 kilometara, to završavamo celo do 2026. godine! Obilaznica oko Novog Sada biće urađena za dve i po godine. Beograd-Zrenjanin-Novi Sad tu će biti mnogo muka. Mnogo pre Ekspa ćemo ipak završiti, konačno ćemo biti dobro spojeni i sa Kovačicom, i Idvor i Opovo. To će mnogo značiti za sva ova mesta - istakao je Vučić.

Osmeh Srbije od 168 km biće urađen do 2026. godine, a potom je govorio o auto-putu Vožd Karađorđe.

- Radimo od Čibutkovice do Orašcu, deonica od 41 km. Cilj nam je da spojimo Lazarevac i lazarevačka mesta, da spojimo brzom saobraćajnicom sa Aranđelovcem. I Mladenovac će dobiti mnogo brži izlaz za Beograd.

Mimo budžeta, uložiće se 1,1 milijarda evra za dodatna ulaganja u lokalne i regionalne puteve, najavio je Vučić.

Kada je u pitanju železnička infrastruktura, sve se novo gradi.

- Planirano je preko 2000 km u naredon periodu... Do kraja ove godine će se iz centra beograda za sat i 12/13 minuta stizati u centar Subotice - najavio je predsednik.

Predsednik je pomenuo i da postoji više tendera koji se rade, te podsetio da će se uskoro do Niša vozom iz Beograda stizati za sat i 45 minuta.

Vučić je rekao i da je u Vojvodini mnogo zastarelih pruga koje će morati da budu rekonstruisane, i da će mnogo biti ulagano i u vodni saobraćaj.

- Za godinu dana verujem ćemo završiti redovnu liniju od Apatina, i želimo da uključimo privatnike, smatram da i oni moraju da se uključe u sve to! Kao država, mi ćemo proširiti kapacitete luka Bogojevo, Prahovo, Sremska Mitrovica. Ovde imate i kartu projekta Zaplovi Srbijom, tu vidite marine, međunarodna pristaništa, za domaći kanalski saobraćaj, to je sve naš posao, moramo uraditi pre EKSPA - kaže on.

Vučić je najavio da će se graditi mnoge marine i pristaništa, jer kako kaže "Dunav je naše more". Takođe što se tiče aerodroma nastaviće da se gradi i u toj oblasti, da se proširuju kapaciteti jer imamo najveći aerodrom u regionu.

Foto M. Š.

- Ono što kažemo da ćemo da izgradimo to ćemo i da uradimo - kaže Vučić.

Predsednik je govorio i o rekonstrukciji mnoštva zdravstvenih objekata.

- Neće postojati ni jedna opština koja neće imati digitalni mamograf. Želimo da zaštitimo zdravlje naših majki, baka, sestri. To nije preskupo. Svuda mora da postoji magnetna rezonanca. To ćemo pod hitno da radimo do marta 2025 - kazao je predsednik.

Vučić kaže da će biti rađeno na memorijalnim centrima i muzejima.

- Muzej Nikole Tesle će biti jedno od najboljih mesta u koje će ljudi moći da dođu, i mislim da niko drugi u svetu neće to imati na takav način. Adaptacija Železničke stanice zatim, koja će biti Istorijski muzej. Odmah pored je zgrada Pošte, kojoj vraćamo staru divnu fasadu, i tu će biti dečiji muzej. Izgradnja nove scene NP u Nišu, potpuna obnova starog jezgra Sremskih Karlovaca... Muzej staklarstva u Paraćinu, to je samo deo projekata iz sfere kulture - kazao je predsednik.

On dodaje da u sport ulažemo mnogo, i da mu je ponekad žao i da misli da preterujemo.

- Ipak toliko ponosa donose našoj zemlji, da ćemo nastaviti da ulažemo. Ovako će izgledati stadion Čika Dača u Kragujevcu, potpuno će promeniti izgled Šumarica. Zatim Nacionalni odbojkaški centar, to završavamo u maju 2025. Zatim sporsta dvorana SD Radnički - kazao je Vučić.

Druga tačka

Nauka, tehnologija i veštačka inteligencija.

O ovoj tački govorile su Ana Branbić i Jelena Begović.

- Ovo su stvari koje fundamentalno menjaju Srbiju. 2027, EKSPO specijalizovana svetska izložba u Srbiji. Ceo svet gleda u Srbiju i kako je ta jedna zemlja pobedila Ameriku, Argentinu, Tajland i Španiju... Mi predstavljamo Srbiju u kojoj mladi žele da ostanu. U kojoj neki drugi ljudi koji su ranije otišli u inostrantsvo se vraćaju u Srbiju.

- Veroavli smo u ljude i to nam se vratilo. Ove godine naš izvoz je 3 i 3,5 milijardi evra. Mi praktično danas jedan mesec proizvedemo i izvezemo ono što smo pre za celu godinu. Ono što ćemo uraditi do 2027. je kvantni skok. Predviđamo da će biti 10 milijardi evra. To znači da će biti zaposleno 140 hiljada ljudi. U ovom sektoru je 2012. radilo oko 50 hiljada ljudi... Imamo plan i jasnu viziju, Dva fokusa - bio tehnologija i veštačka inetligencija - kazala je Brnabić.

Begović je istakla da se sav ovaj uspeh nije dogodio slučajno već zalagnjem Srbije.

- Ovo je najveća pojedinčno ulaganje u nauku i mlade u Srbiji. 450 miliona evra će biti uloženo u izgradu BIO4 kampusa. Tu će raditi najbolji istraživači, profesroi, studenti ali i naše kompanije. Radiće na poboljšanju života građana odnosno bolje zdravtsvo, moderne terapije, efikasna poljoprivreda, kvalitetnija hrana i sveukupnobolji kvalitet. Takođe to će sprečiti odlazak mladih ali i povratak svih i dolazak stranaca u Srbiju - kazala je Beogivić.

Premijerka je potom govorila o veštačkoj inteligenciji.

Po analizama MMFa Srbija je spremna za ovakve promene, istakla je Brnabić.

- 2021. osnovali smo naučni institut za razvoj veštačke inteligencije, među njima je najviše onih koji su se vratili na poziv svoje države, jer su videli da se Srbija menja i ima jasan put za budućnost. Takođe 2021. smo kupili i superkmpjuter. On obrađuje veliku količinu podataka iz njih izvodi zaključke te predlaže rešenja - pojasnila je Brnabić, te kazala kako je superkomjuter dostupan svim javnim kompanijama na besplatno korišćenje.

Srbija je jedna od 11 zemalja, koja je uvela osnove veštačke inteligencije u obrazovni program, te zemlja koja je deo globalnog partnertva za veštačku inteligenciju, istakla je premijerka.

- Mi smo spremni, ali moramo da radimo više i brže. Zato ćemo u narednm periodu do 2027. uložili oko 70 miliona evra. Dodatnih 30 miliona ide za novi superkompjuter - kaže Brnabić.

Foto M. Š. Foto M. Š.

Premijerka je istakla da će dodatno 100 i 150 miliona ići za nove naučno-tehnološke parkove, između ostalog u Nišu, Kruševcu, Čačku, Kragujevcu, ali i proširenja onog u Beogradu i Novog Sadu.

- Ložionica, jedan pilot projekat, koji pokazuje važne stvari. Koje zemlje će biti pobedničke u 21. veku? Svi koji su pametni i vizionari će uložiti u superkopjuter,u IT, era je digitalizacije i automatizacije. Pobednici će biti samo oni koji su najinovatinviji i najmaštovitiji. Oni koji mogu da stvore dodatnu vrednost. Dakle imaćemo ulaganje u kulturu, jer je stvaralaštvo negde na granici prirodnih, društvenih nauka i kulture. Imaćemo doatne fakultete za umetnost... - kazala je premijerka.

Foto M. Š.

Gabrijela Grujić iz Ministarstva prosvete je istakla važnost dualnog obrazovanja.

- Privlačićemo strane investitore u dodatne trening centre, a primer toga je vazduhoplovna akademija. To je nova vrednost Srbije, to je razlika koju pravimo. Tu će se boriti naši piloti i tehničari da ostvare novu vrednost u našoj zemlji. Imaćemo erbasove simulatore, nove avione, rekonstruisanu pistu - rekla je Grujićeva.

- 2027. Srbija, zemlja budućnosti, kazala je za kraj premijerka.

Prva tačka

Briga o ljudima, ima ukupno 6 tačaka.

- Mmnogo smo novca uložili u zdravlje i zdravstvo. Nikada me ništa nije bolelo kao čuvena rečenica, koja me najviše boli je "e ovo nema nigde osim u Srbiji"... Pa smo tako lagali da se kod nas ne čisti sneg, a čisti se desetostruko više i brže nego na primer u SAD. Od te banalne sitnice koja govori o našem mentalitetu. Do toga "u kakvoj zemlji živimo gde se deca leče sms porukama".U svetu postoji samo nekoliko zemalja koji besplatno leče decu. Od sredine ove godine neće moći da pronađete da kod nas nema inovativnog leka ili leka za retke bolesti, a da ga negde drugde ima. Kod nas lek za bolest dece leptira, ima samo u Americi, Nemačkoj, Francuskoj i Srbiji... Video sam tu malog Matiju i verujem da će sva deca da budu zdrava u vesela a podrška države će biti veća. U naredne tri godine da povećamo budžete za retke bolesti, inovativne lekove, više od 200 miliona evra, naravno postepeno - pojasnio je predsednik.

Foto M. Š.

Foto M. Š.

Dodaje da kako Srbija bude rasla, trudiće se da za svakog čoveka i dete obezbedi bolje lekove.

- Nema veće brige od brige za decu i stare. Doneli smo odluku da sva porodilišta u naredne 4 godine rekonstruišemo. Najpre Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad, naša 4 najveća grada, ali to ćemo da uradimo i u dogovoru sa predsednikom Republike Srpske da to uradimo i za Banjaluku - najavio je predsednik.

Foto M. Š.

- Ako govorimo narodu da želimo da imamo više dece, a nismo u stanju da uredimo porodilišta onda smo licemeri - kazao je Vučić, te dodao da će se truditi da rekontruišu sva porodilišta u Srbiji.

Obraćanje predsednika

Na početku obraćanja, predsednik je poručio da je ovo za nas veliki dan. Kako je rekao na ovom planu se dugo radilo.

- Plan je sveobuhavatan, ambiciozan, rađen sa mnogo energije, entuzijazma i ljubavi. Sve što smo postigli je išta u poroeđenju sa onim što planiramo. Biće više ljudi koji će da govore, i to je tim ljudi koi je radio na svemu ovome sa brojnim strunjacima, da to na najboi mogui način organizujemo i predstavimo - kazao je predsednik.

Dodao je i to kako je EKSPO iskorišten kao povod da se Srbija unapredi.

- Ono što je za nas važno, je inkluzija. Ono što ćemo reći večeras se odnosi na sve ljude u Srbiji. Oni koji drugačije političke misli, na sve nacije. Svi moraju jednaako da učestvuju i da pomognu. Suština svih projekata se sliva u jedan a to je uspešna Srbija, odnosno "Skok u budućnost 2027"... Videćete kroz projekte moraćemo više da brinemo o onima koji su najsiromašniji, ili onima koji nisu imali dovoljno šansi u prethodnom periodu. Kao društvo možemo da napredujemo samo ako svima pružimo jedanku šansu - kazao je Vučić.

Preduslov za sve je da se sačuva mir, istakao je predsednik.

- Znam da će svaku reč da zloupotrebe, da je predstave na drugačiji način. Nćemo nikom ništa da predamo i štitićemo svoj ustav. Ali u ovakvim uslovima i u ovakoj geopolitičkoj situaiciji, važno je da sačuvamo mir. Srbija večeras mora da pošalje jasnu poruku, da će da nastavi svoj evropski put, da ga ubrza, čuvajući svoju slobodu i nezavisnot - pojasnio je Vučić.

- Ukupna vrednost svega što smo stvorili 2023. bila je 33 milijarde, a na kraju 2027. bruto domaći peoizvod će biti veći od 92 milijarde. Mogli bi da dođemo i do 100 milijardi uz povoljnije geopolitičke uslove. Sve što su generacije stvarale i što je je napravljeno kao vrsta nasleđa, mi ćemo za 4 godine biti u stanju da an godišnjem nivou stvorimo 3 puta veću vrednost nego što smo mogli tada. To nije zabeleženo u istoriji Srbije... Mi 30. imamo veliki sastanak u vojsci i u februaru ćemo predstaviti šta je to što ćemo učiniti za vojsku i druge organe bezbednosti. U naredne tri i po godine planiramo da za ove projekte uložimo ukupno 17,8 milijardi evra na naivou godišnjeg budžeta sa svim potrebama Republike Srbije - ističe Vučić.

Kako kaže pri tome avni dug u ni jednom momentu ne sme preći 60%, te da deficit ne pređe 3%.

- Prosečna plata je pre 12 bila 330 evra, u decembru ove godine očekujemo 958 evra. U ovom momentu je 836 evra na nivou Srbije. 2025 prvi put će preći 1000 evra, biće 1056 na nivou Srbije. Naš je cilj da dostignemo prosečnu platu u decembru 2027. za Srbiju 1400 evra. Planirana stopa rasta je 3,5% a naredne tri ipo godine još 4%, ali mi ćemo da se postaramo da povećamo stopu rasta da povećamo životni standar građanima. Do sada smo pokazali da time umemo da upravljamo. Poziva i privatni sektor da nam pomogne - kaže Vučić.

Foto: M.Š.

Kako kaže predsednik sve što se radi, radi se zbog mladih, te im se ovom prilikom zahvalio, posebno onima koji svoju budućnost vide u Srbiji, ali i onima koji planiraju da se vrate.

Predsednik je pričao i o penzijama.

Foto: M.Š.

- Što se penzionera tiče, prosečna penzija ove godine je bila 391 evro, a do kraja 2027. godine, očekujemo da će penzija biti 650 evra. To će biti kvantni skok, skok u budućnost, za naše penzionere - ističe on.

Kako je rekao postoji mogućnost da se minimalac poveća na 800 evra, ali bi to donelo mnoge probleme sa investitorima, ali ozbiljne zemlje kao što je Srbija to sebi ne sme da dopusti.

Foto M. Š.

- Ima i onih koji ispod stola daju koverte, ali to je na poreskim organima da se protiv toga bore.

- Nezaposlenost će biti veoma teško držati na nivou između 7-9%. Najvažnija tema je veštačka inteligencija. Ona će nam kroz nekih par godina doneti i lek protiv raka, pitanje je samo saradnje Amerike i Kine. To će značiti za zemlje koje nisu pripremljene ogromna okupljanja. Na stranu posledice po energetiku, na to smo apsolutno nepripremljeni - pojasnio je Vučić te dodao da je pre 12 godina nezaposlent bila 25%, a danas je svega 9%.

Do kraja 2027, cilj je da se stopa fertiliteta podigne na 1.75%.

- Za prvorođenčad ćemo od sada odmah dobiti 500 hiljada dinara, za drugo 600 hiljada odmah od države. To je ogromna razlika.. za treće i četvrto dete su već ozbiljnije mere. Napravićemo posebne nagrade za majke. Za takve roditelje kao što je porodica Filić obezbedićemo posebne nagrade da znaju da su ponos našeg društva. To su oni koji razmišljaju o budućnosti naše države. Na tome moramo da radimo da bi Srbija postojala. Sve što radimo nam ne vredi ako nemamo dece. Ove mere kreću od parila ili maja - kaže Vučić.

Foto: Novosti

Predsednik je potom pričao i o siromaštvu.

- Sa 26,7% spustili smo na 20%, a do 2027. želimo na 16% čime bismo bili ispred mnogih zemalja EU - pojasnio je Vučić.

Foto M. Š.

18. 00 Stigao predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Potom je usledilo intoniranje himne "Bože pravde", koju je otpevala Ljubica Vraneš.

Foto M. Š.

Ovom dogažaju prisustvuju mnogi važni ljudi iz celog sveta. Ljudi iz naučno-tehnološkog sektora, rudari, deca obolela od retkih bolesti, te majka Jasmina Filić, koja je rodila čak 12 dece.

17.25 - U Palatu "Srbija" gde će se obratiti predsednik Vučić stigli su ministri i ostale zvanice.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto M. Š.

Foto: Novosti Foto M. Š.

Foto M. Š.

Foto M. Š.

Foto M. Š.

Foto M. Š. Foto M. Š. Foto M. Š. Foto M. Š.

Foto M. Š.

Foto Novosti