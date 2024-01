UKIDANJEM DINARA KURTI PODSTIČE ISELJAVANJE SRBA: Analiza "Novosti": Šta bi donela obustava platnog promenta sa centralnom Srbijom

PRAZNE kase i bankomati u poštama i bankama, nemogućnost podizanja plata i penzija, što će dovesti do finansijskog udara i humatarne katastrofe, i brisanje dinara kao jednog od najjačih obeležja srpske državnosti u južnoj pokrajini, scenario je koji čeka naše žitelje na Kosovu i Metohiji ukoliko Priština sprovede sumanutu ideju o ukidanju platnog prometa sa centralnom Srbijom.

Generalnu probu za ovaj drastičan potez, privremene institucije Aljbina Kurtija imale su u oktobru prošle godine, kada su odlučile da zatvore administrativni prelaz Jarinje, pa roba, novac, a čak i lekovi, nisu stizali u srpske sredine. To je rezultiralo time da su naši ljudi morali da odlaze do Raške, Kuršumlije, Vranja, Bujanovca... kako bi podizali pare. Međutim, sada je namera još podlija, jer ako je poenta da se ukine dinar, onda i da ga Srbi dobiju i podignu, nemaju gde da ga potroše. U albanskim sredinama kao sredstvo plaćanja se koristi evro.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je najava Prištine o mogućem ukidanju platnog prometa sa centralnom Srbijom, kao i zabrane upotrebe dinara i potencijalnog upada u Poštansku štedionicu, u ovom trenutku jedan od ključnih problema, ne samo u daljem procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, već uopšte za postojanje bilo kakvog dijaloga:

- Ako se dovode u pitanje takve stvari kao što je ukidanje platnog prometa, ukidanje dinara, onda zaista Kurti stavlja sve karte na to da nema više bilo kakvog dijaloga.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić rekao je za "Novosti" da ukoliko Priština prekine platni promet naši ljudi i institucije neće moći da funkcionišu.

- Srbi će morati da odlaze u mesta u Centralnoj Srbiji da podižu novac. Tu je namera da postoji neka šiptarska banka i da mi sa njom napravimo ugovor, što naravno ne možemo. Cilj je da se oteža život ljudima i preduzećima, da potru svaki simbol naše države, a dinar je jedno od obeležja državnosti, da se Srbija natera da prizna kosovsku državnost, što niti hoćemo niti možemo. Njih Zapad u ovome podržava, jer je jasno da ne mogu neke stvari da rade sami. Moguće je da se, uz posredovanje EU, nađe neka posrednička banka kojoj ćemo mi da prebacujemo pare u evrima, a onda oni na Kosovo i Metohiju. Ali, to je skupo rešenje. Institucije će se možda i snaći, ali je eventualno prekidanje platnog prometa direktno usmereno na običnog čoveka, kako bi se i poslednji Srbin proterao sa KiM.

Komentator Žarko Rakić naveo je da bi prekid platnog prometa sa centralnom Srbijom značio dodatni pritisak i još jednu nerazumnu odluku vlasti u Prištini da se oteža život građanima, pre svega Srbima.

- Imamo dosad situaciju da je Kurti stalno izmišljao neke kaznene mere kako bi otežao život Srbima i naterao ih da napuste vekovna ognjišta. Uopšte ga ne interesuje što bi ta mera pogodila i Albance. Očekuje da bi otežavajući život ljudima na Kosovu, pre svega Srbima, izazvao neku reakciju Srbije, pa bi onda to mogao da upotrebi u korist propagande. Kurti ne odustaje od ekstremnih mera i može se očekivati da će ubuduće povlačiti slične poteze pokušavajući da uveri svoje zaštitnike i sponzore na Zapadu da je to jedini način da se Srbija dovede za pregovarački sto i da prihvati sve njihove uslove, pre svega zahtev da prizna nezavisnost Kosova. Zapad to ne bi trebalo da prihvati, ali znajući njihovu politiku i da žele na svaki način da nateraju Srbiju da prizna otimanje dela svoje teritorije, oni u ovom trenutku više igraju na kartu Kurtija, odgovara im njegov ekstremizam i njegovi stalni udari na Srbiju. Imam utisak kao da ne samo zadovoljno posmatraju, nego da se u dogovoru sa Kurtijem sve te radnje obavljaju. Oni su glavni inspiratori - naveo je Rakić.