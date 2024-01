BRNABIĆ: Predsednik Vučić predstaviće u subotu naše zajedničke snove i pokazati koliko daleko Srbija može da stigne

PREDSEDNICA Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da će predsednik Aleksandar Vučić u subotu predstaviti šta sve čeka građane Srbije u naredne četiri godine i istakla da su to zajednički snovi svih nas.

Ona je, gostujući u jutarnjem programu televizije Prva, rekla da je dobro što Srbija ima otvorene razgovore sa SAD o situaciji u regionu, te istakla da je prilično izazovno održati mir i stabilnost kada za sagovornika imate osobu poput Aljbina Kurtija.

- Kao što je predsednik Vučić rekao, najava Prištine o ukidanju platnog prometa je najveća pretnja dijalogu. Ako se ukidanje dinara uopšte dovodi u pitanje, Kurti želi da ukine svaku vrstu dijaloga. Predsednik je imao dobar razgovor sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja Džejmsom O' Brajanom sinoć, čućemo od njega danas više o tome uverena sam, ali je dobro da imamo otvorene razgovore sa SAD o ovoj temi. Sigurna sam da Sjedinjene Američke Države imaju veliku želju za stabilnošću u našem regionu, a to su upravo i naši interesi – mir i stabilnost. Postižemo odlične rezultate, sanjamo velike snove i svi naši građani će to moći da čuju u subotu od predsednika. A preduslov za sve to je mir. Koliko je to moguće kada sa druge strane stola imate čoveka poput Aljbina Kurtija, zaista je veliko pitanje. Čoveka koji je prouzrokovao egzodus ne samo Srba, već i Albanaca sa Kosova i Metohije, čoveka koji je fanatik u svakom smislu, ja zaista nisam sigurna. Aleksandar Vučić, sa druge strane, radi sve za mir i stabilnost u čitaovom regionu. Sigurno je da su teški i izazovni meseci pred nama - rekla je premijerka.

Brnabićeva je prokomentrisala i boravak predsednika Vučića na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

- U Davosu su dominantne političke teme. To pokazuje u kakvoj kompleksnoj situaciji je trenutno čitav svet. Tri aspekta u Davosu su za mene najvažnija. Prvi je svakako politički, drugi je neophodno ekonomski, jer su tamo prisutne najveće svetske kompanije i treći izuzetno važan aspekat jeste modernizacija, digitalizacija i upotreba veštačke inteligencije, koja je ključni izazov pred svetom u 2024. godini. Mi se tom temom bavimo od 2018. godine, bili smo 26. država na svetu koja je usvojila Strategiju razvoja veštačke inteligencije, imamo Institut za veštačku inteligenciju koji ima preko 50 zaposlenih. To su najstručniji ljudi koje Srbija ima, od kojih se većina vratila iz inostranstva, radili su po čitavom svetu upravo na razvoju veštačke inteligencija i sada su u Srbiji, na našem institutu u Novom Sadu, rade sa velikim svetskim kompanijama. Mi smo jedna od 29 država sveta koja učestvuje u Globalnom partnerstvu za veštačku inteligenciju. Mi i u Davosu učestvujemo na panelu o veštačkoj inteligenciji, i smernice o veštačkoj inteligenciji koje je usvojila Vlada Srbije, biće jedna od tema tog panela. To je samo pokazatelj koliko daleko Srbija može da ide i šta sve možemo uraditi za naše građane. O tome će više reći predsednik u subotu - rekla je predsednica Vlade.

Premijerka je pozvala sve građane da u subotu prate obraćanje predsednika Vučića.

- Srbija nema vremena da gubi, mnogo smo vremena izgubili devedesetih i u vremenu do 2012. godine. Zato moramo da radimo kao nikada do sada na mnogim stvarima i o tome će predsednik govoriti u subotu, o našim planovima koji su naši zajednički snovi, to je Srbija kakva može da bude. Veliki deo toga smo već ostvarili, ali još mnogo, mnogo posla je pred nama do 2027. godine. To će biti 15 godina promena u Srbiji i želimo da do tada izgradimo potpuno novo lice Srbije. Za sve to pokretač je predsednik Aleksandar Vučić. Mnogi bi na njegovom mestu rekli, pa dobro, pobedili smo toliko ubedljivo na izborima, sad možemo malo da se opustimo. Naša lista je na izborima pobedila u svakoj opštini osim u Novom Pazaru. On je rekao ne, sada treba da radimo još više, da opravdamo poverenje građana i pokažemo im šta ćemo sve uraditi u naredne četiri godine. Pozivam sve građane da prate obraćanje predsednika u subotu - završila je premijerka.

