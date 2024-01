TROJKA U TRCI ZA PROČELJE SKUPŠTINE: U taboru naprednjaka već se spekuliše o kandidatima za predsednika parlamenta

Za dosadašnju predsednicu Vlade, prvi čovek Srbije Aleksandar Vučić je nekoliko puta rekao da neće više biti premijerka. Njeno ime se u više navrata pominjalo i na nekom od ambasadorskih mesta - najčešće je bila "viđena" za Sjedinjene Američke Države. Selakovića je više puta do sada Vučić postavljao na bitna mesta - bio je ministar pravde, generalni sekretar Predsedništva, a sada rukovodi sektorom rada. Međutim, nije isključeno ni da se za naredni saziv pojavi i neko neočekivano lice, a u sklopu najava naprednjaka da će promešati karte u uvesti novi energiju posle izbora.

Srpska napredna stranka je pre dva dana sumirala rezultate parlamentarnog, pokrajinskog i lokalnog glasanja, koja su održana 17. decembra prošle godine i ocenila ih je kao uspešne. Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da će nova Skupština biti konstituisana u zakonskom roku od 30 dana, koji je počeo da teče 12. januara kada je Republička izborna komisija saopštila konačne rezultate izjašnjavanja za parlament.

- Iako i sami imamo većinu, uključićemo i Savez vojvođanskih Mađara, ali ćemo razgovarati i sa bošnjačkim strankama, Socijalističkim partijom Srbije, a ne isključujem i neke druge. Nećemo žuriti sa konstituisanjem vlasti, želimo da pokažemo da imamo snage i za nova lica. Nismo razgovarali o personalnim rešenjima za predsednika vlade, niti o predsedniku Skupštine Srbije. Prvo ćemo razgovarati o tome kako ćemo konstituisati Skupštinu, a onda o sastavu Vlade. Ova stranka ima potencijal da ponudi više kvalitetnih kandidata za premijera - rekao je Vučević.

Inače, od 1991. godine do danas na mestu predsednika parlamenta bilo je 15 ljudi. To su Slobodan Unković, Aleksandar Bakočević, Zoran Lilić, Zoran Aranđelović, Dragan Tomić, Dragan Maršićanin, Nataša Mićić, Predrag Marković, Tomislav Nikolić, Oliver Dulić, Slavica Đukić Dejanović, Nebojša Stefanović, Maja Gojković, Ivica Dačić i Vladimir Orlić. Na mestu predsednika od kada su naprednjaci došli na vlast bili su članovi njihove stranke, osim u jednom mandatu kada je predsedavao Dačić.

Uverenja do 22. januara

POSLANICI koji su izabrani na listama dobiće uverenja o dodeljenim mandatima najkasnije do 22. januara. U parlament je ušlo deset lista, od kojih je pet manjinskih. Prvu sednicu parlamenta vodiće najstariji poslanik i on će biti na poziciji predsedavajućeg sve do izbora novog predsednika parlamenta. Kada se konstituiše Skupština, počinju da teku rokovi za formiranje nove vlade. Ministri i premijer moraju biti izabrani najkasnije 90 dana od kada je održana prva sednica zakonodavnog doma. Vučić je ranije najavio da se neće čekati toliko i da će Srbija dobiti vladu tokom februara.